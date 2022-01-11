Новый год в Ялте

Удивительный, яркий и насыщенный новогодний тур в Ялту. Если повезет, то погода нас встретит ласковым солнцем

5
3 отзыва
Удивительный, яркий и насыщенный новогодний тур в Ялту. Если повезет, то погода нас встретит ласковым солнцем и теплом. Новый год в Крыму – это праздник, который запомнится на всю жизнь!
Новый год в Ялте
Новый год в Ялте
Новый год в Ялте
Новый год в Ялте
Новый год в Ялте
Новый год в Ялте
Новый год в Ялте
Новый год в Ялте
Новый год в Ялте
Новый год в Ялте
Новый год в Ялте
Новый год в Ялте
Новый год в Ялте
Новый год в Ялте
Ближайшие даты:
30
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • разнообразная программа – экскурсионная программа по самым интересным местам Крыма сочетается с днем отдыха в первый новогодний день;
  • незабываемая красота Крымского полуострова;
  • семейное путешествие – тур подходит для всех возрастов без ограничений.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, завод марочных вин &quot;Массандра&quot;, Ялта

В 12:00 встречаем вас в аэропорту (ж\д вокзале – по согласованию в менеджером) Симферополя и разместившись в комфортных автомобилях начинаем наш путь.

Начало новогоднего путешествия по Крыму – дорога в Алушту.

Она наполнит трепетом от незабываемых видов.

Вас встретит гора Чатыр-Даг заснеженными вершинами, это пятая по величине вершина Крыма, и гора Демерджи таинственными "стражами" Долины Привидений.

Посещаем знаменитый завод марочных вин "Массандра".

Экскурсия по старинным подвалам с посещением Царского подвала Головного завода, энотеки коллекционных вин (около миллиона бутылок), галереи для выдержки коллекционных вин, цеха выдержки и обработки виноматериалов и вин, музей виноделия "Массандра".

Желающие могут продегустировать вина ТМ "Массандра" (доп. плата).

На дегустации подают лучшие сухие, марочные, десертные, ликерные вина.

Приобретаем вина в фирменном магазине, чтобы поделиться вкусом Крыма с друзьями и близкими.

Запасаемся винами к новогоднему столу!

Дальше мы приезжаем в Ялту.

В преддверии главного зимнего праздника Ялта традиционно наденет свой роскошный новогодний наряд: на набережной и центральных улицах города появятся разнообразные световые инсталляции, призванные создать у гостей курортной столицы по-настоящему сказочное настроение. 

Вы пройдетесь по узким кривым улочкам исторического центра Ялты, спуститесь на главную набережную Крыма и познакомитесь с чеховской Дамой с собачкой.

Гид расскажет вам романтические истории.

Размещаемся в отеле, который станет вашим домом на время новогоднего путешествия по Крыму.

Администрация обещает превратить отель в сказочный уголок.

Встреча, завод марочных вин &quot;Массандра&quot;, ЯлтаВстреча, завод марочных вин &quot;Массандра&quot;, ЯлтаВстреча, завод марочных вин &quot;Массандра&quot;, ЯлтаВстреча, завод марочных вин &quot;Массандра&quot;, Ялта
2 день
Воронцовский парк, Ласточкино гнездо

Последний день уходящего года.

Мы постарались сделать этот день интересным и подобрали такие места, чтобы вы могли запечатлеть красоты Крыма и наполниться надеждой на яркий будущий год. 

В Алупке вас ожидает Воронцовский парк– визитная карточка, один из самых романтичных парков Крыма, составляющий единый ансамбль с Воронцовским дворцом.

На прогулке по парку Вы увидите удивительные и необычные его красоты: Малый и Большие Хаосы – осколки застывшей магмы, разрушившейся под действием землетрясений, сумевшие органично вписаться в ландшафт парка усилиями его создателя Карла Кебаха. Мы пройдём к Форельному, Зеркальному и Лебединому озерам, побываем на Платановой, Солнечной, Контрастной и Каштановой полянах.

Окутанный легендами фонтан "Трильби" мысленно перенесет вас на берега "туманного Альбиона".

Вы познакомитесь с хранителями парка – львами Львиной террасы, спящим, пробуждающимся и бодрствующими.

Посещаем шикарный парадный Воронцовский дворец.

У Замка Ласточкино гнездо делаем фото для социальных сетей (как же без них).

Вин-Базар в Гаспре – место с самым большим ассортиментом напитков в Крыму от 45-ти производителей!

Для разогрева аппетита посетим его.

Какая новогодняя ночь без игристого вина?

Выбрали игристый напиток?

Запасаемся к новогоднему столу.

Далее сытный обед в крымско-татарском кафе "Эрпан", в котором представлена и восточная, и европейская кухня (заказываем блюда по меню за дополнительную плату).

Полные предновогоднего настроения, возвращаемся в Ялту и готовимся к новогодней ночи.

В кругу близких и друзей провожаем старый год и встречаем Новый год!

Яркой может стать новогодняя ночь также на набережной Ялты. 

Воронцовский парк, Ласточкино гнездоВоронцовский парк, Ласточкино гнездоВоронцовский парк, Ласточкино гнездоВоронцовский парк, Ласточкино гнездо
3 день
Свободный день

Вот и Новый год!

Этот день будет заслуженно томным и ленивым.

Мы даём вам свободный день.

Вы можете прогуляться по набережной, отдохнуть в кафе, прокатиться по малой канатной дороге "Ялта-Горка" на холм Дарсан (доп. плата), совершить морскую прогулку на прогулочном катере вдоль южного берега Крыма (доп. плата).

Хорошая идея для 1 января – СПА-отдых.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день
Форосская церковь, Севастополь, Балаклава

Невозможно приехать в Крым и не побывать в Севастополе.

Дорога в Севастополь пройдет необычным маршрутом.

Проезжая по самой красивой дороге Крыма, мы повернем в сторону самой большой, самой плодородной, самой красивой, а летом, самой зеленой долине Крыма – Байдарской.

Слишком много слова "самая"?

Увидев красоту долины, вы согласитесь с нами.

Подъем по серпантину горной дороги, и мы у Церкви Воскресения Христова.

Посещаем, делаем памятные фото на видовой площадке у храма.

В Севастополе неспешная прогулка-экскурсия.

Вам откроются красоты города: Графская пристань, памятник Нахимову, памятник Затопленным кораблям, Приморский бульвар, недавно реконструированный Матросский бульвар – первый в Севастополе, Владимирский собор – усыпальница русских адмиралов.

В свободное время можно отдохнуть в кафе с видом на Севастопольскую бухту, совершить морскую прогулку по бухтам города (доп. плата).

Запасаемся сувенирами и едем в Балаклаву. 

Балаклава преобразилась, и вас ожидает прогулка-экскурсия по уютной набережной, похожую на курорты Средиземного моря.

В свободное время по желанию можно подняться на крепость генуэзцев Чембало, совершить морскую прогулку по бухте (доп. плата) и отведать в ресторанчике морские деликатесы.

Предлагаем подняться на 19-ю батарею.

Видовая площадка на мысе у входа в бухту поможет по новому взглянуть на Балаклаву.

Возвращаемся в Ялту!

Форосская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, Балаклава
5 день
Долина приведений, отъезд

Вот и завершающий день новогоднего крымского приключения.

Помните красавицу Демерджи, которую вы видели в первый день?

Именно туда мы и направляемся.

Наш путь лежит к подножью "Кузнец-Горы" в село Лучистое.

Гора – одна из самых живописных в Крыму.

Самой природой, ветром и дождем, на склоне горы созданы каменные изваяния Долины привидений.

Огромные каменные фигуры напоминают фигуры животных, загадочных существ, в зависимости от времени суток и освещения их образы меняются, давая почву для фантазии.

Едем в Алушту на обед.

Центральная набережная Алушты – главное место для прогулок на курорте.

Прогуляемся и мы.

После вкусного обеда в одном из кафе (доп. плата) памятные фото у ротонды "Алушта-курорт", прощальные слова и дорога домой.

Трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал Симферополя.

Долина приведений, отъездДолина приведений, отъездДолина приведений, отъездДолина приведений, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле на Южном берегу Крыма. 

Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения:
  • двухместное размещение – 24 900 руб.;
  • одноместное размещение – 37 400 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе тура (завтраки)
  • Путевые услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Встреча в аэропорту / на ж/д
  • Обратный трансфер в аэропорт / на ж/д
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Факультативные дегустации и экскурсии (экскурсии за дополнительную плату)
  • Дополнительные услуги в отеле
  • Новогодний банкет (стоимость уточняется)
  • Малая канатная дорога "Ялта-горка": взрослый – 400 руб. /чел. дети – 200 pуб. /чел.
  • Взрослый – 400 руб. /чел.
  • Дети – 200 pуб. /чел.
  • Морская прогулка вдоль Южного Берега Крыма – 650 руб. /чел.
  • Спа-отдых – от 1 500 руб.
  • Дегустация вин ТМ "Массандра" – 500 руб. /чел.
  • Морская прогулка по Балаклавской бухте – 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько и откуда начинается маршрут?

С 11:30 до 12:00 – встреча группы в аэропорту под надписью "Симферополь". Если вы приезжаете на поезде, то мы заберем вас с 10:30 до 11:00 под часами на башне на ж/д вокзале.

Тур заканчивается в районе Алушты, после чего мы отвезем вас в Симферополь на ж/д вокзал и дальше в Аэропорт. Ориентировочное время прибытия в Аэропорт 18:00.

Как организовано питание в туре?

В программе запланировано время на обед - 1 час. Обеды в туре не включены в стоимость (кроме дня выезда), однако программа составлена так, что в обеденное время группа находится в районах, где есть столовые с линией раздачи и кафе. Гид знает, где свежая, вкусная и недорогая еда. Однако вы самостоятельно решаете, где обедать. Ужины в стоимость также не включены.

Как осуществляется перемещение по маршруту?

Перемещение по маршруту тура осуществляется на микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса Минивэн. Автобусы оборудованы кондиционером зима/лето, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Наши водители всегда помогут вам загрузить и выгрузить ваши вещи.

Внимание! Мы не закрепляем номера мест в автобусе и не продаем задние места!

Как проходит экскурсионный день?

Все дни в туре начинаются в 09:00 утра, кроме первого экскурсионного дня. К этому времени участники тура должны успеть позавтракать, собраться на экскурсию, а в последний день собрать вещи и сдать номера. Экскурсионный день заканчивается в 18:00-19:00.
В это время группа возвращается в отель. Далее свободное время, участники тура могут совершать прогулки по городу или отдыхать.

С момента встречи и до приезда в Аэропорт по окончании тура с группой работает экскурсовод широкой специализации. Во время движения автобуса ведутся путевые экскурсии. Вы всегда будете знать, где и в каком месте вы находитесь, какие растения окружают вас и в каких зданиях что и когда происходило.

Все экскурсии, которые указаны в программе тура, включены в стоимость. При входе в музеи гид оформляет групповой входной билет, это может занять некоторые время, и участники тура заходят в музей группой.

В свободный день автобусное и экскурсионное обслуживание не предусмотрено. Ко всем объектам туристы едут самостоятельно.

Есть ли скидки в туре?

Для детей до 12 лет на основном месте предоставляется скидка 5%, на дополнительном – 10%.

Для пенсионеров 60+ предоставляется скидка 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
11 янв 2022
Все прошло супер, гид Андрей сделал нам прекрасный отдых)
Е
6 янв 2022
Спасибо за интересное путешествие по Крыму. Регион очень красивый в зимнее время года, есть что посмотреть. Погода подходящая для прогулок и людей не много.
в
7 мая 2022
спасибо! все очень понравилось!!

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