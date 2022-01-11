Удивительный, яркий и насыщенный новогодний тур в Ялту. Если повезет, то погода нас встретит ласковым солнцем и теплом. Новый год в Крыму – это праздник, который запомнится на всю жизнь!

Программа тура по дням

1 день Встреча, завод марочных вин "Массандра", Ялта

В 12:00 встречаем вас в аэропорту (ж\д вокзале – по согласованию в менеджером) Симферополя и разместившись в комфортных автомобилях начинаем наш путь. Начало новогоднего путешествия по Крыму – дорога в Алушту. Она наполнит трепетом от незабываемых видов. Вас встретит гора Чатыр-Даг заснеженными вершинами, это пятая по величине вершина Крыма, и гора Демерджи таинственными "стражами" Долины Привидений. Посещаем знаменитый завод марочных вин "Массандра". Экскурсия по старинным подвалам с посещением Царского подвала Головного завода, энотеки коллекционных вин (около миллиона бутылок), галереи для выдержки коллекционных вин, цеха выдержки и обработки виноматериалов и вин, музей виноделия "Массандра". Желающие могут продегустировать вина ТМ "Массандра" (доп. плата). На дегустации подают лучшие сухие, марочные, десертные, ликерные вина. Приобретаем вина в фирменном магазине, чтобы поделиться вкусом Крыма с друзьями и близкими. Запасаемся винами к новогоднему столу! Дальше мы приезжаем в Ялту. В преддверии главного зимнего праздника Ялта традиционно наденет свой роскошный новогодний наряд: на набережной и центральных улицах города появятся разнообразные световые инсталляции, призванные создать у гостей курортной столицы по-настоящему сказочное настроение. Вы пройдетесь по узким кривым улочкам исторического центра Ялты, спуститесь на главную набережную Крыма и познакомитесь с чеховской Дамой с собачкой. Гид расскажет вам романтические истории. Размещаемся в отеле, который станет вашим домом на время новогоднего путешествия по Крыму. Администрация обещает превратить отель в сказочный уголок.

2 день Воронцовский парк, Ласточкино гнездо

Последний день уходящего года. Мы постарались сделать этот день интересным и подобрали такие места, чтобы вы могли запечатлеть красоты Крыма и наполниться надеждой на яркий будущий год. В Алупке вас ожидает Воронцовский парк– визитная карточка, один из самых романтичных парков Крыма, составляющий единый ансамбль с Воронцовским дворцом. На прогулке по парку Вы увидите удивительные и необычные его красоты: Малый и Большие Хаосы – осколки застывшей магмы, разрушившейся под действием землетрясений, сумевшие органично вписаться в ландшафт парка усилиями его создателя Карла Кебаха. Мы пройдём к Форельному, Зеркальному и Лебединому озерам, побываем на Платановой, Солнечной, Контрастной и Каштановой полянах. Окутанный легендами фонтан "Трильби" мысленно перенесет вас на берега "туманного Альбиона". Вы познакомитесь с хранителями парка – львами Львиной террасы, спящим, пробуждающимся и бодрствующими. Посещаем шикарный парадный Воронцовский дворец. У Замка Ласточкино гнездо делаем фото для социальных сетей (как же без них). Вин-Базар в Гаспре – место с самым большим ассортиментом напитков в Крыму от 45-ти производителей! Для разогрева аппетита посетим его. Какая новогодняя ночь без игристого вина? Выбрали игристый напиток? Запасаемся к новогоднему столу. Далее сытный обед в крымско-татарском кафе "Эрпан", в котором представлена и восточная, и европейская кухня (заказываем блюда по меню за дополнительную плату). Полные предновогоднего настроения, возвращаемся в Ялту и готовимся к новогодней ночи. В кругу близких и друзей провожаем старый год и встречаем Новый год! Яркой может стать новогодняя ночь также на набережной Ялты.

3 день Свободный день

Вот и Новый год! Этот день будет заслуженно томным и ленивым. Мы даём вам свободный день. Вы можете прогуляться по набережной, отдохнуть в кафе, прокатиться по малой канатной дороге "Ялта-Горка" на холм Дарсан (доп. плата), совершить морскую прогулку на прогулочном катере вдоль южного берега Крыма (доп. плата). Хорошая идея для 1 января – СПА-отдых.

4 день Форосская церковь, Севастополь, Балаклава

Невозможно приехать в Крым и не побывать в Севастополе. Дорога в Севастополь пройдет необычным маршрутом. Проезжая по самой красивой дороге Крыма, мы повернем в сторону самой большой, самой плодородной, самой красивой, а летом, самой зеленой долине Крыма – Байдарской. Слишком много слова "самая"? Увидев красоту долины, вы согласитесь с нами. Подъем по серпантину горной дороги, и мы у Церкви Воскресения Христова. Посещаем, делаем памятные фото на видовой площадке у храма. В Севастополе неспешная прогулка-экскурсия. Вам откроются красоты города: Графская пристань, памятник Нахимову, памятник Затопленным кораблям, Приморский бульвар, недавно реконструированный Матросский бульвар – первый в Севастополе, Владимирский собор – усыпальница русских адмиралов. В свободное время можно отдохнуть в кафе с видом на Севастопольскую бухту, совершить морскую прогулку по бухтам города (доп. плата). Запасаемся сувенирами и едем в Балаклаву. Балаклава преобразилась, и вас ожидает прогулка-экскурсия по уютной набережной, похожую на курорты Средиземного моря. В свободное время по желанию можно подняться на крепость генуэзцев Чембало, совершить морскую прогулку по бухте (доп. плата) и отведать в ресторанчике морские деликатесы. Предлагаем подняться на 19-ю батарею. Видовая площадка на мысе у входа в бухту поможет по новому взглянуть на Балаклаву. Возвращаемся в Ялту!

5 день Долина приведений, отъезд