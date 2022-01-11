Преимущества этого путешествия:
В 12:00 встречаем вас в аэропорту (ж\д вокзале – по согласованию в менеджером) Симферополя и разместившись в комфортных автомобилях начинаем наш путь.
Начало новогоднего путешествия по Крыму – дорога в Алушту.
Она наполнит трепетом от незабываемых видов.
Вас встретит гора Чатыр-Даг заснеженными вершинами, это пятая по величине вершина Крыма, и гора Демерджи таинственными "стражами" Долины Привидений.
Посещаем знаменитый завод марочных вин "Массандра".
Экскурсия по старинным подвалам с посещением Царского подвала Головного завода, энотеки коллекционных вин (около миллиона бутылок), галереи для выдержки коллекционных вин, цеха выдержки и обработки виноматериалов и вин, музей виноделия "Массандра".
Желающие могут продегустировать вина ТМ "Массандра" (доп. плата).
На дегустации подают лучшие сухие, марочные, десертные, ликерные вина.
Приобретаем вина в фирменном магазине, чтобы поделиться вкусом Крыма с друзьями и близкими.
Запасаемся винами к новогоднему столу!
Дальше мы приезжаем в Ялту.
В преддверии главного зимнего праздника Ялта традиционно наденет свой роскошный новогодний наряд: на набережной и центральных улицах города появятся разнообразные световые инсталляции, призванные создать у гостей курортной столицы по-настоящему сказочное настроение.
Вы пройдетесь по узким кривым улочкам исторического центра Ялты, спуститесь на главную набережную Крыма и познакомитесь с чеховской Дамой с собачкой.
Гид расскажет вам романтические истории.
Размещаемся в отеле, который станет вашим домом на время новогоднего путешествия по Крыму.
Администрация обещает превратить отель в сказочный уголок.
Последний день уходящего года.
Мы постарались сделать этот день интересным и подобрали такие места, чтобы вы могли запечатлеть красоты Крыма и наполниться надеждой на яркий будущий год.
В Алупке вас ожидает Воронцовский парк– визитная карточка, один из самых романтичных парков Крыма, составляющий единый ансамбль с Воронцовским дворцом.
На прогулке по парку Вы увидите удивительные и необычные его красоты: Малый и Большие Хаосы – осколки застывшей магмы, разрушившейся под действием землетрясений, сумевшие органично вписаться в ландшафт парка усилиями его создателя Карла Кебаха. Мы пройдём к Форельному, Зеркальному и Лебединому озерам, побываем на Платановой, Солнечной, Контрастной и Каштановой полянах.
Окутанный легендами фонтан "Трильби" мысленно перенесет вас на берега "туманного Альбиона".
Вы познакомитесь с хранителями парка – львами Львиной террасы, спящим, пробуждающимся и бодрствующими.
Посещаем шикарный парадный Воронцовский дворец.
У Замка Ласточкино гнездо делаем фото для социальных сетей (как же без них).
Вин-Базар в Гаспре – место с самым большим ассортиментом напитков в Крыму от 45-ти производителей!
Для разогрева аппетита посетим его.
Какая новогодняя ночь без игристого вина?
Выбрали игристый напиток?
Запасаемся к новогоднему столу.
Далее сытный обед в крымско-татарском кафе "Эрпан", в котором представлена и восточная, и европейская кухня (заказываем блюда по меню за дополнительную плату).
Полные предновогоднего настроения, возвращаемся в Ялту и готовимся к новогодней ночи.
В кругу близких и друзей провожаем старый год и встречаем Новый год!
Яркой может стать новогодняя ночь также на набережной Ялты.
Вот и Новый год!
Этот день будет заслуженно томным и ленивым.
Мы даём вам свободный день.
Вы можете прогуляться по набережной, отдохнуть в кафе, прокатиться по малой канатной дороге "Ялта-Горка" на холм Дарсан (доп. плата), совершить морскую прогулку на прогулочном катере вдоль южного берега Крыма (доп. плата).
Хорошая идея для 1 января – СПА-отдых.
Невозможно приехать в Крым и не побывать в Севастополе.
Дорога в Севастополь пройдет необычным маршрутом.
Проезжая по самой красивой дороге Крыма, мы повернем в сторону самой большой, самой плодородной, самой красивой, а летом, самой зеленой долине Крыма – Байдарской.
Слишком много слова "самая"?
Увидев красоту долины, вы согласитесь с нами.
Подъем по серпантину горной дороги, и мы у Церкви Воскресения Христова.
Посещаем, делаем памятные фото на видовой площадке у храма.
В Севастополе неспешная прогулка-экскурсия.
Вам откроются красоты города: Графская пристань, памятник Нахимову, памятник Затопленным кораблям, Приморский бульвар, недавно реконструированный Матросский бульвар – первый в Севастополе, Владимирский собор – усыпальница русских адмиралов.
В свободное время можно отдохнуть в кафе с видом на Севастопольскую бухту, совершить морскую прогулку по бухтам города (доп. плата).
Запасаемся сувенирами и едем в Балаклаву.
Балаклава преобразилась, и вас ожидает прогулка-экскурсия по уютной набережной, похожую на курорты Средиземного моря.
В свободное время по желанию можно подняться на крепость генуэзцев Чембало, совершить морскую прогулку по бухте (доп. плата) и отведать в ресторанчике морские деликатесы.
Предлагаем подняться на 19-ю батарею.
Видовая площадка на мысе у входа в бухту поможет по новому взглянуть на Балаклаву.
Возвращаемся в Ялту!
Вот и завершающий день новогоднего крымского приключения.
Помните красавицу Демерджи, которую вы видели в первый день?
Именно туда мы и направляемся.
Наш путь лежит к подножью "Кузнец-Горы" в село Лучистое.
Гора – одна из самых живописных в Крыму.
Самой природой, ветром и дождем, на склоне горы созданы каменные изваяния Долины привидений.
Огромные каменные фигуры напоминают фигуры животных, загадочных существ, в зависимости от времени суток и освещения их образы меняются, давая почву для фантазии.
Едем в Алушту на обед.
Центральная набережная Алушты – главное место для прогулок на курорте.
Прогуляемся и мы.
После вкусного обеда в одном из кафе (доп. плата) памятные фото у ротонды "Алушта-курорт", прощальные слова и дорога домой.
Трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал Симферополя.
Тур предусматривает проживание в отеле на Южном берегу Крыма.Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
С 11:30 до 12:00 – встреча группы в аэропорту под надписью "Симферополь". Если вы приезжаете на поезде, то мы заберем вас с 10:30 до 11:00 под часами на башне на ж/д вокзале.
Тур заканчивается в районе Алушты, после чего мы отвезем вас в Симферополь на ж/д вокзал и дальше в Аэропорт. Ориентировочное время прибытия в Аэропорт 18:00.
В программе запланировано время на обед - 1 час. Обеды в туре не включены в стоимость (кроме дня выезда), однако программа составлена так, что в обеденное время группа находится в районах, где есть столовые с линией раздачи и кафе. Гид знает, где свежая, вкусная и недорогая еда. Однако вы самостоятельно решаете, где обедать. Ужины в стоимость также не включены.
Перемещение по маршруту тура осуществляется на микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса Минивэн. Автобусы оборудованы кондиционером зима/лето, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Наши водители всегда помогут вам загрузить и выгрузить ваши вещи.
Внимание! Мы не закрепляем номера мест в автобусе и не продаем задние места!
Все дни в туре начинаются в 09:00 утра, кроме первого экскурсионного дня. К этому времени участники тура должны успеть позавтракать, собраться на экскурсию, а в последний день собрать вещи и сдать номера. Экскурсионный день заканчивается в 18:00-19:00.
В это время группа возвращается в отель. Далее свободное время, участники тура могут совершать прогулки по городу или отдыхать.
С момента встречи и до приезда в Аэропорт по окончании тура с группой работает экскурсовод широкой специализации. Во время движения автобуса ведутся путевые экскурсии. Вы всегда будете знать, где и в каком месте вы находитесь, какие растения окружают вас и в каких зданиях что и когда происходило.
Все экскурсии, которые указаны в программе тура, включены в стоимость. При входе в музеи гид оформляет групповой входной билет, это может занять некоторые время, и участники тура заходят в музей группой.
В свободный день автобусное и экскурсионное обслуживание не предусмотрено. Ко всем объектам туристы едут самостоятельно.
Для детей до 12 лет на основном месте предоставляется скидка 5%, на дополнительном – 10%.
Для пенсионеров 60+ предоставляется скидка 5%.