Праздничный Крым

Где можно провести короткие праздничные выходные или каникулы

5
3 отзыва
Где можно провести короткие праздничные выходные или каникулы? Если хотите отдохнуть с пользой и интересом, то добро пожаловать в Крым. Насыщенная культурная и активная программа.

Разные города полуострова, местная кухня, природа и морской воздух ждут вас в гости в любое время года.
Праздничный Крым
Праздничный Крым
Праздничный Крым
Праздничный Крым
Праздничный Крым
Праздничный Крым
Праздничный Крым
Праздничный Крым
Праздничный Крым
Праздничный Крым
Праздничный Крым
Праздничный Крым
Ближайшие даты:
29
июл
3
ноя

Что вас ожидает 🤩

Бахчисарай
Бахчисарай
Посетим историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окружении Крымских гор
Сочная кухня
Сочная кухня
Нас ждет обед с элементами крымско-татарской кухни и дегустация крымских вин разных марок
Праздничные мероприятия
Праздничные мероприятия
Проникнемся атмосферой праздника, посетим массовые гулянья в центре Севастополя, шествия, парады, выставки и ярмарки
Воронцовский дворец
Воронцовский дворец
Побываем в летней резиденции генерал-губернатора графа Воронцова, в самом романтичном архитектурном памятнике Крыма
Ялта
Ялта
Прогуляемся по улочкам города и увидим самые интересные его места
Севастополь и Балаклава
Севастополь и Балаклава
Заглянем в историко-археологический музей "Херсонес Таврический" и прогуляемся по Севастопольской и Балаклавской набережным

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Переезд в Бахчисарай. Свободное время или дополнительные экскурсии

Встреча гостей:

  • в аэропорту г. Симферополя с 11:30 до 12:00 (возле крайнего выхода, напротив терминала прилета, над выходом – наружная надпись «Симферополь»).
  • на ж/д вокзале г. Симферополя с 10:00 до 10:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).

Если в выбранные вами даты нет билетов на поезд до Симферополя– можно добраться поездом до Керчи (№196Х, Москва– Керчь). По вопросам организации трансфера Керчь– Симферополь обращайтесь к вашему менеджеру.

Переезд в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.

Обед в кафе (с элементами крымско-татарской кухни) и дегустация крымских вин разных марок.

Знакомство с комплексом Ханского дворца – резиденцией династии Гиреев и единственным в мире образцом крымско-татарской архитектуры и быта: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, гарем, прославленный Пушкиным Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик.

Свободное время.

По желанию, на выбор, предлагаем посетить (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):

  • музей с мини-зоопарком «Крым на ладони» – самый большой в Крыму парк миниатюр, где собраны все историко-культурные и архитектурные достопримечательности полуострова (за доп. плату);
  • Свято-Успенский пещерный монастырь и святой источник в ущелье Марьям-Дере (самостоятельно);
  • кофейню-музей «Дегирмен», где вы увидите макет древнего Бахчисарая, который оживает благодаря эффектам света и звука, а также попробовать вкуснейший восточный кофе (за доп. плату).

Переезд в Севастополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.

Размещениев одной из гостиниц города.

Встреча группы. Переезд в Бахчисарай. Свободное время или дополнительные экскурсииВстреча группы. Переезд в Бахчисарай. Свободное время или дополнительные экскурсииВстреча группы. Переезд в Бахчисарай. Свободное время или дополнительные экскурсииВстреча группы. Переезд в Бахчисарай. Свободное время или дополнительные экскурсии
2 день

Праздничная программа и дополнительные экскурсии

Завтрак.

Свободный день, посещение праздничных мероприятий в городе:

  • 1 мая – День Весны и Труда;
  • 9 мая – День Великой Победы;
  • 12 июня – День России;
  • 24 июля – День Военно-Морского флота Российской Федерации;
  • 04 ноября – День народного единства.

В эти дни, вы сможете проникнуться атмосферой праздника, посетить массовые гулянья в центре города, развлекательные мероприятия, шествия, парады, выставки, ярмарки, или просто сходить в музей или отдохнуть на пляже.

Весь день в вашем распоряжении, а вечером, как правило, Вас ожидают концертная программа и фейерверк.

По желанию на выбор предлагаем посетить (доп. плата):

  • Военно-исторический музей Черноморского флота;
  • Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»;
  • Севастопольский морской аквариум-музей;
  • имногое другое на Ваше усмотрение.

В этот день автобусное сопровождение не предоставляется.

Возвращение в гостиницу самостоятельно.

Праздничная программа и дополнительные экскурсииПраздничная программа и дополнительные экскурсииПраздничная программа и дополнительные экскурсииПраздничная программа и дополнительные экскурсии
3 день

Экскурсия по Севастополю, историко-археологического музея «Херсонес Таврический», переезд в Балаклаву

Завтрак.

Посещение историко-археологического музея "Херсонес Таврический", включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, единственного античного полиса Северного Причерноморья и места крещения Князя Владимира.

Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.

Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому – первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.

По желанию, предлагаем совершить морскую прогулку по Севастопольской бухте с осмотром кораблем Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (за доп. плату).

Переезд в Балаклаву – удивительный городок, прославившийся своим европейским шармом и богатой историей.

Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, носившей название «Английская», осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».

Свободное время.

По желанию, на выбор, предлагаем (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):

  • посещение музея истории Балаклавы (за доп. плату);
  • морская прогулка по Балаклавской бухте (за доп. плату).

Знакомство с одним из интереснейших проектов Крыма – Шампанерией «ТерруАРТ» винзавода «Золотая балка», где вы сможете попробовать и приобрести уникальные игристые и тихие вина (за доп. плату).

Возвращение в гостиницу.

Экскурсия по Севастополю, историко-археологического музея «Херсонес Таврический», переезд в БалаклавуЭкскурсия по Севастополю, историко-археологического музея «Херсонес Таврический», переезд в БалаклавуЭкскурсия по Севастополю, историко-археологического музея «Херсонес Таврический», переезд в БалаклавуЭкскурсия по Севастополю, историко-археологического музея «Херсонес Таврический», переезд в Балаклаву
4 день

Южный берег Крыма, Алупка, Ялта, отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Переезд в регион Большой Ялты, путевая экскурсия, знакомство с историей и достопримечательностями Южного берега Крыма, живописными горными и морскими ландшафтами, осмотр Форосской церкви и замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).

Знакомство с Воронцовским дворецом-музеем в Алупке – летнюю резиденцию генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самый романтичный архитектурный памятник Крыма, парк которого считается шедевром садово-паркового искусства.

Обед в кафе.

Переезд в Ялту – курортную столицу Южного берега Крыма, которая по праву носит название «Русская Ривьера».

Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.

Знакомство с визитной карточкой города – гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семеному, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.

Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы сможете увидеть памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, которые стали истинным украшением города.

Переезд в Симферополь через Ангарский перевал, обзор самых примечательных крымских гор Чатыр-Даг и Демерджи, остановка у Кутузовского фонтана.

Прибытие в аэропорт г. Симферополя к 15:30 – 16:00, на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.

Отъезд.

Южный берег Крыма, Алупка, Ялта, отъездЮжный берег Крыма, Алупка, Ялта, отъездЮжный берег Крыма, Алупка, Ялта, отъездЮжный берег Крыма, Алупка, Ялта, отъезд

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • двухместное размещение – 15 900 руб.;
  • одноместное размещение – 18 900 руб.

СКИДКИ:

Для детей до 12 лет на основном месте – 10%, на дополнительном – 30%.

Дети принимаются с 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей).

Размещение в Севастополе: бизнес-отель «Атлантика», ГК "Крым", отель «Фордевинд» (Балаклава), пансионат "Севастополь".

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в номерах с удобствами
  • Питание (3 завтрака, 2 обеда)
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты (Ханский дворец, дегустация в Бахчисарае, Херсонес, Воронцовский дворец, обзорная экскурсия по Севастополю, Ялте, Балаклаве)
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту (кроме праздничного дня)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Симферополя и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Комплекс Ханского дворца:взрослый – 300 руб. ребенок – 50 руб.
  • Взрослый – 300 руб.
  • Ребенок – 50 руб.
  • Музей с мини-зоопарком «Крым на ладони»:взрослый – 700 руб. ребенок – 500 руб.
  • Взрослый – 700 руб.
  • Ребенок – 500 руб.
  • Свято-Успенский пещерный монастырь и святой источник в ущелье Марьям-Дере (самостоятельно)
  • Кофейню-музей «Дегирмен» – 400 руб.
  • Военно-исторический музей Черноморского флота:взрослый – 400 руб. ребенок – 200 руб.
  • Взрослый – 400 руб.
  • Ребенок – 200 руб.
  • Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»:взрослый – 500 руб. ребенок – 250 руб.
  • Взрослый – 500 руб.
  • Ребенок – 250 руб.
  • Севастопольский морской аквариум-музей:взрослый – 500 руб. ребенок – 250 руб.
  • Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблем Черноморского флота и достопримечательностей города с моря – от 500 руб.
  • Посещение музея истории Балаклавы: взрослый – 500 руб.
  • Морская прогулка по Балаклавской бухте – от 500 руб.
  • Посещение Шампанерией «ТерруАРТ» винзавода «Золотая балка»:экскурсия – от 500 руб. дегустация – от 550 руб.
  • Экскурсия – от 500 руб.
  • Дегустация – от 550 руб
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Дополнительная информация

1. Встречана Ж/Д ВОКЗАЛЕ г. Симферополя с 10:00 до 10:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»), в аэропорту г. Симферополя с 11:30 до 12:00 (возле крайнего выхода из здания аэропорта (СНАРУЖИ ЗДАНИЯ), над выходом – наружная надпись: «Симферополь»).
2. Заканчивается тур в аэропорту г. Симферополя к 15:30 – 16:00, на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.
3. Скидки для детей до 12 лет на основном месте – 10%, на дополнительном – 30%.
4. Дети принимаются с 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей).
5. Для пенсионеров 60+ предоставляется скидка 5%, при наличие подтверждающих документов.
6. Туристы, прибывшие после назначенного времени, добираются до места нахождения автобуса с группой самостоятельно.

Необходимые документы
  • общегражданский или загранпаспорт;
  • свидетельство о рождении для детей до 14-ти лет;
  • для детских групп – нотариально заверенную доверенность от родителей на руководителя группы;
  • медицинский полис.
Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?

Участие в туре возможно для детей от 5 лет и взрослым до 80 лет.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
16 июня 2022
Экскурсионный тур прошел на отлично.. Спасибо Светлане Арсентьевне за интересные, насыщенные экскурсии. Очень благодарна Вам.
Т
30 мая 2022
Быстрота, четкость, профессионализм, быстрые ответы на вопросы, доброжелательность, связь с клиентом по различным ситуациям. Все это приводит к тому, чтобы запланировать какие-то новые туры. По туру общалась с Юлей Ростовщиковой и Екатериной. Спасибо за вашу работу
М
23 мая 2022
Особая благодарность гиду Ларисе Ивановне, водителям и менеджеру.

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