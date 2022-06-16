1 день

Встреча группы. Переезд в Бахчисарай. Свободное время или дополнительные экскурсии

Встреча гостей:

в аэропорту г. Симферополя с 11:30 до 12:00 (возле крайнего выхода, напротив терминала прилета, над выходом – наружная надпись «Симферополь»).

(возле крайнего выхода, напротив терминала прилета, над выходом – наружная надпись «Симферополь»). на ж/д вокзале г. Симферополя с 10:00 до 10:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).

Если в выбранные вами даты нет билетов на поезд до Симферополя– можно добраться поездом до Керчи (№196Х, Москва– Керчь). По вопросам организации трансфера Керчь– Симферополь обращайтесь к вашему менеджеру.

Переезд в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.

Обед в кафе (с элементами крымско-татарской кухни) и дегустация крымских вин разных марок.

Знакомство с комплексом Ханского дворца – резиденцией династии Гиреев и единственным в мире образцом крымско-татарской архитектуры и быта: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, гарем, прославленный Пушкиным Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик.

Свободное время.

По желанию, на выбор, предлагаем посетить (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):

музей с мини-зоопарком «Крым на ладони» – самый большой в Крыму парк миниатюр, где собраны все историко-культурные и архитектурные достопримечательности полуострова (за доп. плату);

Свято-Успенский пещерный монастырь и святой источник в ущелье Марьям-Дере (самостоятельно);

кофейню-музей «Дегирмен», где вы увидите макет древнего Бахчисарая, который оживает благодаря эффектам света и звука, а также попробовать вкуснейший восточный кофе (за доп. плату).

Переезд в Севастополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.

Размещениев одной из гостиниц города.