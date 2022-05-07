2 день

Свободный день или факультативные экскурсии: Воронцовский парк, Ай-Петри, Ласточкино гнездо

Свободный день.

Желающие могут отправиться на факультативную экскурсию по южному берегу Крыма при наборе группы от 10 человек (доп. плата + оплата входных билетов на месте).

Программа факультативной экскурсии

Переезжаем в Мисхор.

Поднимаемся по канатной дороге на гору Ай-Петри (доп. плата).

Разница температур 7-8 градусов. Захватывающие дух панорамы и на подъеме, и на видовой площадке горы Ай-Петри. Возвращаемся в Мисхор тоже по канатной дороге.

В Гаспре делаем фото Замка Ласточкино гнездо для социальных сетей с видовой площадки.

Предлагаем пообедать в панорамном кафе у замка (заказ по меню за доп. плату).

В Алупке вас ожидает Воронцовский парк — визитная карточка, один из самых романтичных парков Крыма!

На прогулке по парку вы увидите удивительные и необычные его красоты: Малый и Большие Хаосы – осколки застывшей магмы, разрушившейся под действием землетрясений, сумевшие органично вписаться в ландшафт парка усилиями его создателя Карла Кебаха.

Мы пройдём к Форельному, Зеркальному и Лебединому озерам, побываем на Платановой, Солнечной, Контрастной и Каштановой полянах. Окутанный легендами фонтан «Трильби» мысленно перенесет вас на берега «туманного Альбиона». Вы познакомитесь с хранителями парка – львами Львиной террасы, спящим, пробуждающимся и бодрствующими.

Желающие могут посетить Воронцовский дворец (доп. плата), время для этого мы предусмотрели.

Возвращение в гостиницу.