Маршрут: Симферополь, Партенит, Ялта, Алупка, Гаспра, Ореанда, Ливадия, Севастополь, Балаклава, Бахчисарай, Симферополь.
12:00 Встреча в аэропорту Симферополя.
Переезд в Партенит через Ангарский перевал. В пути обед в кафе (за доп. плату).
Партенит. Экскурсия по парку-модерн «Парадиз» санатория «Айвазовское».
В основу парка в Партените взяты мифы, легенды и исторические факты о Партените. Древнегреческая культура, таврские дольмены, генуэзские укрепления, фрагменты восточных садов, посещение его великими людьми (Пушкин, Мицкевич, Айвазовский), отражено в композициях.
Романтический, Мексиканский, Греческий и Японский уголки, Колодец Искушений, маслиновая роща. Парк украшен скульптурами древнегреческих богов и мифических персонажей.
Переезд в Ялту.
Экскурсия по набережной Ялты, знакомство с достопримечательностями: гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Дункан, изящная Вилла София, Аллея Звезд, скамейка влюбленных, чеховский уголок, театр им. А. П. Чехова.
Размещение в отеле.
Свободный день.
Желающие могут отправиться на факультативную экскурсию по южному берегу Крыма при наборе группы от 10 человек (доп. плата + оплата входных билетов на месте).
Программа факультативной экскурсии
Переезжаем в Мисхор.
Поднимаемся по канатной дороге на гору Ай-Петри (доп. плата).
Разница температур 7-8 градусов. Захватывающие дух панорамы и на подъеме, и на видовой площадке горы Ай-Петри. Возвращаемся в Мисхор тоже по канатной дороге.
В Гаспре делаем фото Замка Ласточкино гнездо для социальных сетей с видовой площадки.
Предлагаем пообедать в панорамном кафе у замка (заказ по меню за доп. плату).
В Алупке вас ожидает Воронцовский парк — визитная карточка, один из самых романтичных парков Крыма!
На прогулке по парку вы увидите удивительные и необычные его красоты: Малый и Большие Хаосы – осколки застывшей магмы, разрушившейся под действием землетрясений, сумевшие органично вписаться в ландшафт парка усилиями его создателя Карла Кебаха.
Мы пройдём к Форельному, Зеркальному и Лебединому озерам, побываем на Платановой, Солнечной, Контрастной и Каштановой полянах. Окутанный легендами фонтан «Трильби» мысленно перенесет вас на берега «туманного Альбиона». Вы познакомитесь с хранителями парка – львами Львиной террасы, спящим, пробуждающимся и бодрствующими.
Желающие могут посетить Воронцовский дворец (доп. плата), время для этого мы предусмотрели.
Возвращение в гостиницу.
Едем в Нижнюю Ореанду. Именно здесь А. П. Чехову пришла идея романа «Дама с собачкой».
Прогуляемся и мы к скамейке А. П. Чехова. Здесь потрясающие виды Ялты. Возможно, и вас посетит вдохновение… Посещаем Храм Покрова Божией Матери семьи Романовых, в которой сохранились уникальные мозаичные панно Антонио Сальвиати: необычный лик Христа – не каноничный, молодой, без бороды.
Далее наслаждаемся прогулкой по Солнечной (Царской) тропе. Пешеходная тропа без крутых подъёмов и спусков — излюбленное место пеших прогулок Романовых, а сегодня и многочисленных туристов. Пройдем и мы, зарядившись положительной энергией.
Посещение Ливадийского дворца — бывшей резиденции императора Николая II.
Итальянский дворик. Крестовоздвиженская домовая церковь дома Романовых.
Обед в кафе (за доп. плату).
В органном зале, расположенном в старинном здании, погружаемся в волшебство музыки органа, наполняя душу трепетом. Идеальная нота рождественского дня!
Вечером рождественский ужин из 12-ти постных блюд по христианскому обычаю.
За праздничным столом в теплой атмосфере гостеприимной Ялты пройдет светлый праздник Рождества.
Невозможно приехать в Крым и не побывать в Севастополе!
Дорога в Севастополь пройдёт по красивой Байдарской долине.
Подъем по серпантину горной дороги, и мы у Церкви Воскресения Христова.
Посещаем, делаем памятные фото на видовой площадке у храма.
В Севастополе неспешная прогулка-экскурсия.
Вам откроются красоты города: Графская пристань, памятник Нахимову, памятник Затопленным кораблям, Приморский бульвар, недавно реконструированный Матросский бульвар – первый в Севастополе, Владимирский собор – усыпальница русских адмиралов.
В свободное время можно отдохнуть в панорамном кафе с видом на Севастопольскую бухту, совершить морскую прогулку по бухтам города (доп. плата).
Запасаемся сувенирами и едем в Балаклаву.
Балаклава преобразилась, и вас ожидает прогулка-экскурсия по уютной набережной, похожей на курорты Средиземного моря.
В свободное время по желанию можно подняться на крепость генуэзцев Чембало, совершить морскую прогулку по бухте (доп. плата) и отведать в ресторанчике морские деликатесы.
Возвращаемся в Ялту!
После завтрака выселяемся из отеля.
Едем по южному берегу в Бахчисарай.
Прогулка по живописному ущелью Марьям дере. Посещаем Успенский пещерный монастырь XV в. Это действующий православный мужской монастырь. Здесь необыкновенно красиво и тихо, звучит церковное пение.
Знакомство с восточной культурой продолжаем экскурсией по Бахчисарайскому Ханскому дворцу. Во дворце сохранен средневековый колорит: зал Дивана, Ханская мечеть, Фонтан Слёз, Гарем. Памятник периода Крымского ханства, XVI в, святыня крымскотатарского народа.
Чтобы прочувствовать колорит востока, нужно отведать национальную кухню. Предлагаем обед в крымскотатарская кафе (заказ блюд по меню за доп. плату).
По обычаю первым на стол подают кофе, что является признаком гостеприимства.
Первое блюдо юфак-аш (пельмешки в бульоне). Особое искусство слепить их так, чтобы ложка вмещала 8 пельмешек. Затем посетители пробуют сарму (голубцы в виноградных листьях).
Далее подается дымлама (овощи с мясом).
В завершение чай из крымских трав с восточными сладостями.
Транзит в аэропорт г. Симферополь.
Завершение тура.
Тур предусматривает проживание в пансионате «Дарсан», г. Ялта или аналогичном отеле такого же уровня на Южном берегу Крыма.
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Стоимость за взрослого
|23 400
|33 800
|Стоимость 60+
|22 230
|32 110
|Стоимость до 12 лет
|22 230
|-
Скидки:
*Дети принимаются с 5 лет в связи с насыщенностью программы.
Пансионат Darsan расположен на холмах Дарсан в 1,5 км от Черного моря. Отсюда открывается вид на центр Ялты. Гостям предлагается традиционная кухня. Из окон открывается красивый вид на побережье Крыма.
Все просто меблированные номера пансионата Darsan имеют кондиционер, спутниковое телевидение и мини-бар. Во всех номерах имеется бесплатный Wi-Fi.
Континентальный завтрак ждет гостей каждое утро. В ресторане отеля предлагается широкий выбор блюд Крымского региона. По запросу производится обслуживание номеров.
Удобная одежда и обувь
Необходимо учитывать, что в экскурсионном туре вам придется много ходить, поэтому обувь должна быть такой, чтоб вы могли в ней много ходить. Идеальный вариант – кроссовки, мокасины. Одежда должна быть по сезону.
Наличные деньги
Рекомендуем брать с собой деньги наличными, потому что торговые лотки и сувенирные лавочки не всегда оборудованы терминалами, а ближайшего банкомата может и не быть. Рекомендуем гостям иметь при себе деньги мелкими купюрами.
В сезоне 2022 г обязательно с собой иметь маски и перчатки! Требование Роспотребнадзора!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В программе запланировано время на обед - 1 час. Обеды в туре не включены в стоимость (кроме дня выезда), однако программа составлена так, что в обеденное время группа находится в районах, где есть столовые с линией раздачи и кафе.
Гид знает, где свежая, вкусная и недорогая еда. Однако вы самостоятельно решаете, где обедать. Ужины в стоимость также не включены.
Перемещение по маршруту тура осуществляется на микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса Минивэн. Автобусы оборудованы кондиционером зима/лето, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Наши водители всегда помогут вам загрузить и выгрузить ваши вещи.
Внимание! Мы не закрепляем номера мест в автобусе и не продаем задние места!
Все дни в туре начинаются в 09:00 утра, кроме первого экскурсионного дня. К этому времени участники тура должны успеть позавтракать, собраться на экскурсию, а в последний день собрать вещи и сдать номера.
Экскурсионный день заканчивается в 18:00. В это время группа возвращается в отель. Далее свободное время, участники тура могут совершать прогулки по городу или отдыхать.
С момента встречи и до окончания тура с группой работает экскурсовод широкой специализации. Во время движения автобуса ведутся путевые экскурсии. Вы всегда будете знать, где и в каком месте находитесь, какие растения окружают вас, в каких зданиях что и когда происходило.
При входе в музеи гид оформляет групповой входной билет, это может занять некоторые время, и участники тура посещают музей группой. В свободный день автобусное и экскурсионное обслуживание не предусмотрено, поэтому к объектам туристы едут самостоятельно.
Важно! Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура (порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные), не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Да, в нашем туре предусмотрены следующие скидки:
*Дети принимаются с 6 лет в связи с насыщенностью программы.
В связи с нестабильной ситуацией в стране решение о проведении новогоднего банкета будет приниматься позже. О проведении банкета сообщим дополнительно накануне тура.