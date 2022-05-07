Рождество в Крыму. Ялта

Удивительный, яркий и насыщенный рождественский тур в Ялту

5
3 отзыва
Удивительный, яркий и насыщенный рождественский тур в Ялту.

Если никогда не был в Ялте или хочется за короткий отпуск увидеть как можно больше, то этот тур — то, что нужно, чтобы отметить праздник, который точно запомнится!
Рождество в Крыму. Ялта
Рождество в Крыму. Ялта
Рождество в Крыму. Ялта
Рождество в Крыму. Ялта
Рождество в Крыму. Ялта
Рождество в Крыму. Ялта
Рождество в Крыму. Ялта
Рождество в Крыму. Ялта
Рождество в Крыму. Ялта
Рождество в Крыму. Ялта
Рождество в Крыму. Ялта
Рождество в Крыму. Ялта
Рождество в Крыму. Ялта
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает 🤩

Южный берег Крыма
Южный берег Крыма
Познакомимся с уютными курортными городами Крыма и удивимся невероятным видам
Великолепные дворцы
Великолепные дворцы
Посетим белоснежный Ливадийский дворец и Ханский с элементами восточной культуры
Рождественская атмосфера
Рождественская атмосфера
Прогуляемся по украшенным улицам и при желании поднимемся на канатке на Ай-Петри, где, возможно, поймаем снег
Величие Севастополя
Величие Севастополя
Графская пристань, памятник Затопленным кораблям, Приморский бульвар и другие локации ждут нас в экскурсии по городу
Крымские церкви и монастыри
Крымские церкви и монастыри
Кроме привычных церквей увидим всё ещё действующий пещерный монастырь
Прекрасный Партенит
Прекрасный Партенит
Погрузимся в дух древнегреческого эпоса, рассматривая роскошные сады и статуи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости До даты заезда тур должен быть оплачен в размере 100%.
Возможна отсрочка оплаты: 30% в течении трех банковских дней с момента бронирования, 70% не менее чем за 14 суток до даты начала тура.
Аннуляция тура более чем за 14 суток до дня начала тура — бесплатно.
Штраф за отмену тура менее чем за 14 суток определяется в каждом конкретном случае

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Партениту и набережной Ялты

Маршрут: Симферополь, Партенит, Ялта, Алупка, Гаспра, Ореанда, Ливадия, Севастополь, Балаклава, Бахчисарай, Симферополь.

12:00 Встреча в аэропорту Симферополя.

Переезд в Партенит через Ангарский перевал. В пути обед в кафе (за доп. плату).

Партенит. Экскурсия по парку-модерн «Парадиз» санатория «Айвазовское».

В основу парка в Партените взяты мифы, легенды и исторические факты о Партените. Древнегреческая культура, таврские дольмены, генуэзские укрепления, фрагменты восточных садов, посещение его великими людьми (Пушкин, Мицкевич, Айвазовский), отражено в композициях.

Романтический, Мексиканский, Греческий и Японский уголки, Колодец Искушений, маслиновая роща. Парк украшен скульптурами древнегреческих богов и мифических персонажей.

Переезд в Ялту.

Экскурсия по набережной Ялты, знакомство с достопримечательностями: гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Дункан, изящная Вилла София, Аллея Звезд, скамейка влюбленных, чеховский уголок, театр им. А. П. Чехова.

Размещение в отеле.

Встреча, экскурсия по Партениту и набережной ЯлтыВстреча, экскурсия по Партениту и набережной ЯлтыВстреча, экскурсия по Партениту и набережной ЯлтыВстреча, экскурсия по Партениту и набережной Ялты
2 день

Свободный день или факультативные экскурсии: Воронцовский парк, Ай-Петри, Ласточкино гнездо

Свободный день.

Желающие могут отправиться на факультативную экскурсию по южному берегу Крыма при наборе группы от 10 человек (доп. плата + оплата входных билетов на месте).

Программа факультативной экскурсии

Переезжаем в Мисхор.

Поднимаемся по канатной дороге на гору Ай-Петри (доп. плата).

Разница температур 7-8 градусов. Захватывающие дух панорамы и на подъеме, и на видовой площадке горы Ай-Петри. Возвращаемся в Мисхор тоже по канатной дороге.

В Гаспре делаем фото Замка Ласточкино гнездо для социальных сетей с видовой площадки.

Предлагаем пообедать в панорамном кафе у замка (заказ по меню за доп. плату).

В Алупке вас ожидает Воронцовский парк — визитная карточка, один из самых романтичных парков Крыма!

На прогулке по парку вы увидите удивительные и необычные его красоты: Малый и Большие Хаосы – осколки застывшей магмы, разрушившейся под действием землетрясений, сумевшие органично вписаться в ландшафт парка усилиями его создателя Карла Кебаха.

Мы пройдём к Форельному, Зеркальному и Лебединому озерам, побываем на Платановой, Солнечной, Контрастной и Каштановой полянах. Окутанный легендами фонтан «Трильби» мысленно перенесет вас на берега «туманного Альбиона». Вы познакомитесь с хранителями парка – львами Львиной террасы, спящим, пробуждающимся и бодрствующими.

Желающие могут посетить Воронцовский дворец (доп. плата), время для этого мы предусмотрели.

Возвращение в гостиницу.

Свободный день или факультативные экскурсии: Воронцовский парк, Ай-Петри, Ласточкино гнездоСвободный день или факультативные экскурсии: Воронцовский парк, Ай-Петри, Ласточкино гнездоСвободный день или факультативные экскурсии: Воронцовский парк, Ай-Петри, Ласточкино гнездоСвободный день или факультативные экскурсии: Воронцовский парк, Ай-Петри, Ласточкино гнездоСвободный день или факультативные экскурсии: Воронцовский парк, Ай-Петри, Ласточкино гнездоСвободный день или факультативные экскурсии: Воронцовский парк, Ай-Петри, Ласточкино гнездоСвободный день или факультативные экскурсии: Воронцовский парк, Ай-Петри, Ласточкино гнездо
3 день

Храм Покрова Божией Матери, Ливадийский дворец, Крестовоздвиженская церковь, органный зал

Едем в Нижнюю Ореанду. Именно здесь А. П. Чехову пришла идея романа «Дама с собачкой».

Прогуляемся и мы к скамейке А. П. Чехова. Здесь потрясающие виды Ялты. Возможно, и вас посетит вдохновение… Посещаем Храм Покрова Божией Матери семьи Романовых, в которой сохранились уникальные мозаичные панно Антонио Сальвиати: необычный лик Христа – не каноничный, молодой, без бороды.

Далее наслаждаемся прогулкой по Солнечной (Царской) тропе. Пешеходная тропа без крутых подъёмов и спусков — излюбленное место пеших прогулок Романовых, а сегодня и многочисленных туристов. Пройдем и мы, зарядившись положительной энергией.

Посещение Ливадийского дворца — бывшей резиденции императора Николая II.

Итальянский дворик. Крестовоздвиженская домовая церковь дома Романовых.

Обед в кафе (за доп. плату).

В органном зале, расположенном в старинном здании, погружаемся в волшебство музыки органа, наполняя душу трепетом. Идеальная нота рождественского дня!

Вечером рождественский ужин из 12-ти постных блюд по христианскому обычаю.

За праздничным столом в теплой атмосфере гостеприимной Ялты пройдет светлый праздник Рождества.

Храм Покрова Божией Матери, Ливадийский дворец, Крестовоздвиженская церковь, органный залХрам Покрова Божией Матери, Ливадийский дворец, Крестовоздвиженская церковь, органный залХрам Покрова Божией Матери, Ливадийский дворец, Крестовоздвиженская церковь, органный залХрам Покрова Божией Матери, Ливадийский дворец, Крестовоздвиженская церковь, органный залХрам Покрова Божией Матери, Ливадийский дворец, Крестовоздвиженская церковь, органный зал
4 день

Форосская церковь, Севастополь, Балаклава

Невозможно приехать в Крым и не побывать в Севастополе!

Дорога в Севастополь пройдёт по красивой Байдарской долине.

Подъем по серпантину горной дороги, и мы у Церкви Воскресения Христова.

Посещаем, делаем памятные фото на видовой площадке у храма.

В Севастополе неспешная прогулка-экскурсия.

Вам откроются красоты города: Графская пристань, памятник Нахимову, памятник Затопленным кораблям, Приморский бульвар, недавно реконструированный Матросский бульвар – первый в Севастополе, Владимирский собор – усыпальница русских адмиралов.

В свободное время можно отдохнуть в панорамном кафе с видом на Севастопольскую бухту, совершить морскую прогулку по бухтам города (доп. плата).

Запасаемся сувенирами и едем в Балаклаву.

Балаклава преобразилась, и вас ожидает прогулка-экскурсия по уютной набережной, похожей на курорты Средиземного моря.

В свободное время по желанию можно подняться на крепость генуэзцев Чембало, совершить морскую прогулку по бухте (доп. плата) и отведать в ресторанчике морские деликатесы.

Возвращаемся в Ялту!

Форосская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, Балаклава
5 день

Бахчисарай. Свято-Успенский монастырь, Ханский дворец

После завтрака выселяемся из отеля.

Едем по южному берегу в Бахчисарай.

Прогулка по живописному ущелью Марьям дере. Посещаем Успенский пещерный монастырь XV в. Это действующий православный мужской монастырь. Здесь необыкновенно красиво и тихо, звучит церковное пение.

Знакомство с восточной культурой продолжаем экскурсией по Бахчисарайскому Ханскому дворцу. Во дворце сохранен средневековый колорит: зал Дивана, Ханская мечеть, Фонтан Слёз, Гарем. Памятник периода Крымского ханства, XVI в, святыня крымскотатарского народа.

Чтобы прочувствовать колорит востока, нужно отведать национальную кухню. Предлагаем обед в крымскотатарская кафе (заказ блюд по меню за доп. плату).

По обычаю первым на стол подают кофе, что является признаком гостеприимства.

Первое блюдо юфак-аш (пельмешки в бульоне). Особое искусство слепить их так, чтобы ложка вмещала 8 пельмешек. Затем посетители пробуют сарму (голубцы в виноградных листьях).

Далее подается дымлама (овощи с мясом).

В завершение чай из крымских трав с восточными сладостями.

Транзит в аэропорт г. Симферополь.

Завершение тура.

Бахчисарай. Свято-Успенский монастырь, Ханский дворецБахчисарай. Свято-Успенский монастырь, Ханский дворецБахчисарай. Свято-Успенский монастырь, Ханский дворец

Проживание

Тур предусматривает проживание в пансионате «Дарсан», г. Ялта или аналогичном отеле такого же уровня на Южном берегу Крыма.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Стоимость за взрослого23 40033 800
Стоимость 60+22 23032 110
Стоимость до 12 лет22 230-

Скидки:

  • Для детей до 12 лет* на основном месте — 5%, на дополнительном — 10%.
  • Для пенсионеров 60+ скидка — 5%.

*Дети принимаются с 5 лет в связи с насыщенностью программы.

Варианты проживания

Пансионат «Дарсан»

4 ночи

Пансионат Darsan расположен на холмах Дарсан в 1,5 км от Черного моря. Отсюда открывается вид на центр Ялты. Гостям предлагается традиционная кухня. Из окон открывается красивый вид на побережье Крыма.

Все просто меблированные номера пансионата Darsan имеют кондиционер, спутниковое телевидение и мини-бар. Во всех номерах имеется бесплатный Wi-Fi.

Континентальный завтрак ждет гостей каждое утро. В ресторане отеля предлагается широкий выбор блюд Крымского региона. По запросу производится обслуживание номеров.

Пансионат «Дарсан»Пансионат «Дарсан»Пансионат «Дарсан»Пансионат «Дарсан»Пансионат «Дарсан»Пансионат «Дарсан»Пансионат «Дарсан»Пансионат «Дарсан»Пансионат «Дарсан»Пансионат «Дарсан»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки (кроме 1 дня)
  • Путевые услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Встреча в аэропорту / на ж/д
  • Обратный трансфер в аэропорт / на ж/д
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Симферополь и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Дополнительные услуги в отеле.
  • Морская прогулка в Ялте:
  • Взрослый – 600 руб. /чел.
  • Дети 6-14 лет – 400 pуб. /чел.
  • Факультативная экскурсия по ЮБК – 1900 руб. /чел.
  • Канатная дорога "Ай-Петри":
  • Взрослый – 1200 руб. /чел.
  • Дети 6-12 лет – 600 pуб. /чел.
  • Воронцовский дворец:
  • Взрослый – 450 руб. /чел.
  • Дети 6-12 лет – 70 pуб. /чел.
  • Морская прогулка по Балаклавской бухте – 500 руб. /чел.
  • Морская прогулка по Севастополю – 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная одежда и обувь

Необходимо учитывать, что в экскурсионном туре вам придется много ходить, поэтому обувь должна быть такой, чтоб вы могли в ней много ходить. Идеальный вариант – кроссовки, мокасины. Одежда должна быть по сезону.

Наличные деньги

Рекомендуем брать с собой деньги наличными, потому что торговые лотки и сувенирные лавочки не всегда оборудованы терминалами, а ближайшего банкомата может и не быть. Рекомендуем гостям иметь при себе деньги мелкими купюрами.

В сезоне 2022 г обязательно с собой иметь маски и перчатки! Требование Роспотребнадзора!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организовано питание в туре?

В программе запланировано время на обед - 1 час. Обеды в туре не включены в стоимость (кроме дня выезда), однако программа составлена так, что в обеденное время группа находится в районах, где есть столовые с линией раздачи и кафе.

Гид знает, где свежая, вкусная и недорогая еда. Однако вы самостоятельно решаете, где обедать. Ужины в стоимость также не включены.

Как осуществляется перемещение по маршруту?

Перемещение по маршруту тура осуществляется на микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса Минивэн. Автобусы оборудованы кондиционером зима/лето, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Наши водители всегда помогут вам загрузить и выгрузить ваши вещи.

Внимание! Мы не закрепляем номера мест в автобусе и не продаем задние места!

Как проходит экскурсионный день?

Все дни в туре начинаются в 09:00 утра, кроме первого экскурсионного дня. К этому времени участники тура должны успеть позавтракать, собраться на экскурсию, а в последний день собрать вещи и сдать номера.

Экскурсионный день заканчивается в 18:00. В это время группа возвращается в отель. Далее свободное время, участники тура могут совершать прогулки по городу или отдыхать.

С момента встречи и до окончания тура с группой работает экскурсовод широкой специализации. Во время движения автобуса ведутся путевые экскурсии. Вы всегда будете знать, где и в каком месте находитесь, какие растения окружают вас, в каких зданиях что и когда происходило.

При входе в музеи гид оформляет групповой входной билет, это может занять некоторые время, и участники тура посещают музей группой. В свободный день автобусное и экскурсионное обслуживание не предусмотрено, поэтому к объектам туристы едут самостоятельно.

Важно! Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура (порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные), не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Есть ли скидки в туре?

Да, в нашем туре предусмотрены следующие скидки:

  • Для детей до 12 лет* — 5%.
  • Для пенсионеров 60+ скидка — 5%.

*Дети принимаются с 6 лет в связи с насыщенностью программы.

Информация о новогоднем банкете

В связи с нестабильной ситуацией в стране решение о проведении новогоднего банкета будет приниматься позже. О проведении банкета сообщим дополнительно накануне тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
в
7 мая 2022
спасибо! все очень понравилось!!
Е
30 апр 2022
Отличная профессиональная работа экскурсовода Дианы. Она ходячая Крымская энциклопедия, знает массу интересных легенд, легко оперирует датами и событиями. При этом хорошее чувство юмора, тактичность и умение и готовность решить любую нашу проблему. Большое спасибо, Диана. Вы помогли нам влюбиться в Крым.
Е
6 янв 2022
Гид Андрей сделал поездку ещё и познавательной – постоянно рассказывал о местности, историю, факты. Получилась отличная в меру насыщенная поездка, где не нужно было ни о чем заботиться. Отдохнули хорошо:)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алупки

🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры5-дневные туры☃️Зимние🎄Новогодние 2023

Похожие туры в Алупке

Горный турист: Ялта, Ай-Петри
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
1 отзыв
Горный турист: Ялта, Ай-Петри
С горы Ай-Петри открывается лучший вид на Ялту и побережье
Площадь Нахимова
Сегодня
Завтра
25 сен
26 сен
2 000 за 1 человека
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
Нет отзывов
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Крым вошел в состав Российской империи в XIX веке
Площадь Нахимова
Сегодня
Завтра
25 сен
26 сен
2 000 за 1 человека
Крымский Новый Год в альпийском стиле
5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
Нет отзывов
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
Аэропорт Симферополь, терминал прибытия
26 900 за 1 человека
Виа-феррата в Крыму: скалолазание, доступное каждому
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
Нет отзывов
Виа-феррата в Крыму: скалолазание, доступное каждому
Попробуйте себя в скалолазании! Преодолейте отвесные скалы
Остановка Ласпи на Южно-Бережном шоссе
от 6 900 за всё до 2 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
Конечно, рассветные цвета и тот эффект
Ваше адрес в Алупке
от 6 500 за всё до 4 чел.
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
7 часов
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
5
3 отзыва
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Если вы не в первый раз в Крыму
Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Завтра
27 сен
29 сен
1 окт
850 за 1 человека
Прогулка по Старой Алупке
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
3 отзыва
Прогулка по Старой Алупке
Погрузиться в дореволюционную атмосферу курорта и узнать его историю
на площади Ленина
26 сен
29 сен
3 окт
6 окт
4 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алупке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Алупке
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ