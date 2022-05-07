Рождество в Ялте

Удивительный, яркий и насыщенный рождественский тур по самым знаковым и впечатляющим местам Крыма

5
3 отзыва
Удивительный, яркий и насыщенный рождественский тур по самым знаковым и впечатляющим местам Крыма.
Рождество в Ялте
Рождество в Ялте
Рождество в Ялте
Рождество в Ялте
Рождество в Ялте
Рождество в Ялте
Рождество в Ялте
Рождество в Ялте
Рождество в Ялте
Рождество в Ялте
Рождество в Ялте
Рождество в Ялте
Рождество в Ялте
Рождество в Ялте
Рождество в Ялте
Рождество в Ялте
Ближайшие даты:
04
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • возьмете кусочек Крыма с собой – после этого тура у Вас останутся на память потрясающие снимки отдыха;
  • незабываемая красота Крымского полуострова;
  • семейное путешествие – тур подходит для всех возрастов без ограничений.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Партенит, Ялта

12:00 Встреча в аэропорту Симферополя.

Переезд в Партенит через Ангарский перевал.

В пути обед в кафе (за доп. плату).

Экскурсия по парку-модерн "Парадиз" санатория "Айвазовское".

В основу парка в Партените взяты мифы, легенды и исторические факты о Партените.

Древнегреческая культура, таврские дольмены, генуэзские укрепления, фрагменты восточных садов, посещение его великими людьми (Пушкин, Мицкевич, Айвазовский), отражено в композициях. Романтический, Мексиканский, Греческий и Японский уголки; Колодец Искушений; маслиновая роща.

Парк украшен скульптурами древнегреческих богов и мифических персонажей.

В июне парк украшен множеством цветов и красивоцветущих кустарников.

Переезд в Ялту. 

Экскурсия по набережной Ялты, знакомство с достопримечательностями: гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Дункан, изящная Вилла София, Аллея Звезд, скамейка влюбленных, чеховский уголок, театр им. А.П. Чехова.

Размещение в отеле.

Встреча, Партенит, ЯлтаВстреча, Партенит, ЯлтаВстреча, Партенит, ЯлтаВстреча, Партенит, Ялта
2 день
Свободный день или экскурсия за доп плату

Предоставляем вам свободный день.

А всех желающих приглашаем на факультативную экскурсию по южному берегу Крыма (за доп. плату).

Переезжаем в Мисхор.

Поднимаемся по канатной дороге на Ай-Петри (доп. плата).

Разница температур составит 7-8 гр, поэтому запасаемся теплыми вещами.

Потрясающие, захватывающие дух панорамы и на подъеме, и на видовой площадке Ай-Петри.

Возвращаемся в Мисхор.

Переезжаем в Гаспру.

Обед в кафе Эрпан, дегустация блюд крымско-татаркой кухни (заказ по меню за доп. плату).

У Замка Ласточкино гнездо делаем фото для социальных сетей, как же без них (с видовой площадки).

В Алупке вас ожидает Воронцовский парк – визитная карточка, один из самых романтичных парков Крыма, составляющий единый ансамбль с Воронцовским дворцом.

На прогулке по парку Вы увидите удивительные и необычные его красоты: Малый и Большие Хаосы – осколки застывшей магмы, разрушившейся под действием землетрясений, сумевшие органично вписаться в ландшафт парка усилиями его создателя Карла Кебаха.

Мы пройдём к Форельному, Зеркальному и Лебединому озерам, побываем на Платановой, Солнечной, Контрастной и Каштановой полянах.

Окутанный легендами фонтан "Трильби" мысленно перенесет вас на берега "туманного Альбиона".

Вы познакомитесь с хранителями парка – львами Львиной террасы, спящим, пробуждающимся и бодрствующими.

Возвращение в гостиницу.  

Свободный день или экскурсия за доп платуСвободный день или экскурсия за доп платуСвободный день или экскурсия за доп платуСвободный день или экскурсия за доп плату
3 день
Южный берег Крыма, Ливадия

После завтрака приглашаем всех на насыщенную, но очень романтическую и красивую экскурсию по южному берегу Крыма.

Едем в Нижнюю Ореанду.

Именно здесь А.П. Чехову пришла идея романа Дама с собачкой.

Прогуляемся и мы к скамейке А.П. Чехова.

Здесь потрясающие виды Ялты.

Возможно, и вас посетит вдохновение…

Посещаем Храм Покрова Божией Матери семьи Романовых, в которой сохранились уникальные мозаичные панно Антонио Сальвиати: необычный лик Христа – не каноничный, молодой, без бороды.

Далее наслаждаемся прогулкой по Солнечной (Царской) тропе.

Пешеходная тропа без крутых подъёмов и спусков – излюбленное место пеших прогулок Романовых, а сегодня и многочисленных туристов.

Пройдем и мы, зарядившись положительной энергией.

Посещение Ливадийского дворца, бывшей резиденции императора Николая II.

Итальянский дворик.

Крестовоздвиженская домовая церковь дома Романовых.

Обед в кафе (за доп. плату).

В органном зале, расположенном в старинном здании, погружаемся в волшебство музыки органа, наполняя душу трепетом.

Идеальная нота рождественского дня.

В завершении экскурсии рождественский ужин из 12-ти постных блюд по христианскому обычаю.

За праздничным столом в теплой атмосфере гостеприимной Ялты отметим светлый праздник Рождества.

Возвращение в отель,

Южный берег Крыма, ЛивадияЮжный берег Крыма, ЛивадияЮжный берег Крыма, ЛивадияЮжный берег Крыма, Ливадия
4 день
Форосская церковь, Севастополь, Балаклава

Невозможно приехать в Крым и не побывать в Севастополе.

Дорога в Севастополь пройдет необычным маршрутом.

Проезжая по самой красивой дороге Крыма, мы проедем по Байдарской долине – самой большой, самой плодородной, самой красивой, а летом самой зеленой в Крыму.

Слишком много слова "самая"?

Увидев красоту долины, вы согласитесь с нами.

Подъем по серпантину горной дороги, и мы у Церкви Воскресения Христова.

Посещаем, делаем памятные фото на видовой площадке у храма.

В Севастополе неспешная прогулка-экскурсия.

Вам откроются красоты центра города: Графская пристань, памятник Нахимову, памятник Затопленным кораблям, Приморский бульвар, недавно реконструированный Матросский бульвар – первый в Севастополе, Владимирский собор – усыпальница русских адмиралов.

В свободное время можно отдохнуть в кафе с видом на Севастопольскую бухту, совершить морскую прогулку по бухтам города (доп. плата).

Запасаемся сувенирами и едем в Балаклаву.

Балаклава преобразилась, и вас ожидает прогулка-экскурсия по уютной набережной, похожую на курорты Средиземного моря…

В свободное время по желанию можно подняться на крепость генуэзцев Чембало, совершить морскую прогулку по бухте (доп. плата) и отведать в ресторанчике морские деликатесы.

Предлагаем подняться на 19-ю батарею.

Видовая площадка на мысе у входа в бухту поможет по-новому взглянуть на Балаклаву.

Возвращаемся в Ялту.

Форосская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, БалаклаваФоросская церковь, Севастополь, Балаклава
5 день
Бахчисарай, отъезд

Завтрак.

Выселение из отеля.

Переезд по красивой южнобережной дороге, в пути замечательные панорамы крымских гор, моря.

Бахчисарай.

Прогулка по ущелью Марьям дере. Посещение Успенского пещерного монастыря.

XV в. Действующий православный мужской монастырь.

Здесь необыкновенно красиво и тихо, звучит церковное пение.

Экскурсия по Бахчисарайскому Ханскому дворцу.

Во дворце сохранен средневековый колорит: зал Дивана, Ханская мечеть, Фонтан Слез, Гарем.

Памятник периода Крымского ханства начала XVI века, святыня крымскотатарского народа.

Чтобы прочувствовать колорит востока, нужно отведать национальную кухню.

Предлагаем обед в крымскотатарская кафе (заказ блюд по меню за доп. плату).

По обычаю первым на стол подают кофе, что является признаком гостеприимства.

Первое блюдо юфак-аш (пельмешки в бульоне).

Особое искусство слепить их так, чтобы ложка вмещала 8 пельмешек.

Затем посетители пробуют сарму (голубцы в виноградных листьях).

Далее подается дымлама (овощи с мясом).

В завершение чай из крымских трав с восточными сладостями.

Транзит в аэропорт г. Симферополь.

Завершение тура.

Бахчисарай, отъездБахчисарай, отъездБахчисарай, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в Ялте. 

Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения:
  • двухместное размещение – 25 200 руб.;
  • одноместное размещение – 37 150 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе тура (завтраки)
  • Путевые услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Встреча в аэропорту / на ж/д
  • Обратный трансфер в аэропорт / на ж/д
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Факультативные дегустации и экскурсии (экскурсии за дополнительную плату)
  • Дополнительные услуги в отеле
  • Морская прогулка по Севастопольской бухте – 500 руб. /чел.
  • Морская прогулка по Балаклавской бухте – 500 руб. /чел.
  • Акультативная экскурсия по южному берегу Крыма – 1 850 руб. /чел. (состоится при группе от 10 чел)
  • Канатная дорога на Ай-Петри: взрослый – 800 руб. /чел. дети 6-12 лет – 500 руб. чел.
  • Взрослый – 800 руб. /чел.
  • Дети 6-12 лет – 500 руб. чел
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько и откуда начинается маршрут?

С 11:30 до 12:00 – встреча группы в аэропорту под надписью "Симферополь". Если вы приезжаете на поезде, то мы заберем вас с 10:30 до 11:00 под часами на башне на ж/д вокзале.

Тур заканчивается в районе Алушты, после чего мы отвезем вас в Симферополь на ж/д вокзал и дальше в Аэропорт. Ориентировочное время прибытия в Аэропорт 18:00.

Как организовано питание в туре?

В программе запланировано время на обед - 1 час. Обеды в туре не включены в стоимость (кроме дня выезда), однако программа составлена так, что в обеденное время группа находится в районах, где есть столовые с линией раздачи и кафе. Гид знает, где свежая, вкусная и недорогая еда. Однако вы самостоятельно решаете, где обедать. Ужины в стоимость также не включены.

Как осуществляется перемещение по маршруту?

Перемещение по маршруту тура осуществляется на микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса Минивэн. Автобусы оборудованы кондиционером зима/лето, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Наши водители всегда помогут вам загрузить и выгрузить ваши вещи.

Внимание! Мы не закрепляем номера мест в автобусе и не продаем задние места!

Как проходит экскурсионный день?

Все дни в туре начинаются в 09:00 утра, кроме первого экскурсионного дня. К этому времени участники тура должны успеть позавтракать, собраться на экскурсию, а в последний день собрать вещи и сдать номера. Экскурсионный день заканчивается в 18:00-19:00.
В это время группа возвращается в отель. Далее свободное время, участники тура могут совершать прогулки по городу или отдыхать.

С момента встречи и до приезда в Аэропорт по окончании тура с группой работает экскурсовод широкой специализации. Во время движения автобуса ведутся путевые экскурсии. Вы всегда будете знать, где и в каком месте вы находитесь, какие растения окружают вас и в каких зданиях что и когда происходило.

Все экскурсии, которые указаны в программе тура, включены в стоимость. При входе в музеи гид оформляет групповой входной билет, это может занять некоторые время, и участники тура заходят в музей группой.

В свободный день автобусное и экскурсионное обслуживание не предусмотрено. Ко всем объектам туристы едут самостоятельно.

Есть ли скидки в туре?

Для детей до 12 лет на основном месте предоставляется скидка 5%, на дополнительном – 10%.

Для пенсионеров 60+ предоставляется скидка 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
в
7 мая 2022
спасибо! все очень понравилось!!
Е
30 апр 2022
Отличная профессиональная работа экскурсовода Дианы. Она ходячая Крымская энциклопедия, знает массу интересных легенд, легко оперирует датами и событиями. При этом хорошее чувство юмора, тактичность и умение и готовность решить любую нашу проблему. Большое спасибо, Диана. Вы помогли нам влюбиться в Крым.
Е
6 янв 2022
Гид Андрей сделал поездку ещё и познавательной – постоянно рассказывал о местности, историю, факты. Получилась отличная в меру насыщенная поездка, где не нужно было ни о чем заботиться. Отдохнули хорошо:)

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