Преимущества этого путешествия:
12:00 Встреча в аэропорту Симферополя.
Переезд в Партенит через Ангарский перевал.
В пути обед в кафе (за доп. плату).
Экскурсия по парку-модерн "Парадиз" санатория "Айвазовское".
В основу парка в Партените взяты мифы, легенды и исторические факты о Партените.
Древнегреческая культура, таврские дольмены, генуэзские укрепления, фрагменты восточных садов, посещение его великими людьми (Пушкин, Мицкевич, Айвазовский), отражено в композициях. Романтический, Мексиканский, Греческий и Японский уголки; Колодец Искушений; маслиновая роща.
Парк украшен скульптурами древнегреческих богов и мифических персонажей.
В июне парк украшен множеством цветов и красивоцветущих кустарников.
Переезд в Ялту.
Экскурсия по набережной Ялты, знакомство с достопримечательностями: гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Дункан, изящная Вилла София, Аллея Звезд, скамейка влюбленных, чеховский уголок, театр им. А.П. Чехова.
Размещение в отеле.
Предоставляем вам свободный день.
А всех желающих приглашаем на факультативную экскурсию по южному берегу Крыма (за доп. плату).
Переезжаем в Мисхор.
Поднимаемся по канатной дороге на Ай-Петри (доп. плата).
Разница температур составит 7-8 гр, поэтому запасаемся теплыми вещами.
Потрясающие, захватывающие дух панорамы и на подъеме, и на видовой площадке Ай-Петри.
Возвращаемся в Мисхор.
Переезжаем в Гаспру.
Обед в кафе Эрпан, дегустация блюд крымско-татаркой кухни (заказ по меню за доп. плату).
У Замка Ласточкино гнездо делаем фото для социальных сетей, как же без них (с видовой площадки).
В Алупке вас ожидает Воронцовский парк – визитная карточка, один из самых романтичных парков Крыма, составляющий единый ансамбль с Воронцовским дворцом.
На прогулке по парку Вы увидите удивительные и необычные его красоты: Малый и Большие Хаосы – осколки застывшей магмы, разрушившейся под действием землетрясений, сумевшие органично вписаться в ландшафт парка усилиями его создателя Карла Кебаха.
Мы пройдём к Форельному, Зеркальному и Лебединому озерам, побываем на Платановой, Солнечной, Контрастной и Каштановой полянах.
Окутанный легендами фонтан "Трильби" мысленно перенесет вас на берега "туманного Альбиона".
Вы познакомитесь с хранителями парка – львами Львиной террасы, спящим, пробуждающимся и бодрствующими.
Возвращение в гостиницу.
После завтрака приглашаем всех на насыщенную, но очень романтическую и красивую экскурсию по южному берегу Крыма.
Едем в Нижнюю Ореанду.
Именно здесь А.П. Чехову пришла идея романа Дама с собачкой.
Прогуляемся и мы к скамейке А.П. Чехова.
Здесь потрясающие виды Ялты.
Возможно, и вас посетит вдохновение…
Посещаем Храм Покрова Божией Матери семьи Романовых, в которой сохранились уникальные мозаичные панно Антонио Сальвиати: необычный лик Христа – не каноничный, молодой, без бороды.
Далее наслаждаемся прогулкой по Солнечной (Царской) тропе.
Пешеходная тропа без крутых подъёмов и спусков – излюбленное место пеших прогулок Романовых, а сегодня и многочисленных туристов.
Пройдем и мы, зарядившись положительной энергией.
Посещение Ливадийского дворца, бывшей резиденции императора Николая II.
Итальянский дворик.
Крестовоздвиженская домовая церковь дома Романовых.
Обед в кафе (за доп. плату).
В органном зале, расположенном в старинном здании, погружаемся в волшебство музыки органа, наполняя душу трепетом.
Идеальная нота рождественского дня.
В завершении экскурсии рождественский ужин из 12-ти постных блюд по христианскому обычаю.
За праздничным столом в теплой атмосфере гостеприимной Ялты отметим светлый праздник Рождества.
Возвращение в отель,
Невозможно приехать в Крым и не побывать в Севастополе.
Дорога в Севастополь пройдет необычным маршрутом.
Проезжая по самой красивой дороге Крыма, мы проедем по Байдарской долине – самой большой, самой плодородной, самой красивой, а летом самой зеленой в Крыму.
Слишком много слова "самая"?
Увидев красоту долины, вы согласитесь с нами.
Подъем по серпантину горной дороги, и мы у Церкви Воскресения Христова.
Посещаем, делаем памятные фото на видовой площадке у храма.
В Севастополе неспешная прогулка-экскурсия.
Вам откроются красоты центра города: Графская пристань, памятник Нахимову, памятник Затопленным кораблям, Приморский бульвар, недавно реконструированный Матросский бульвар – первый в Севастополе, Владимирский собор – усыпальница русских адмиралов.
В свободное время можно отдохнуть в кафе с видом на Севастопольскую бухту, совершить морскую прогулку по бухтам города (доп. плата).
Запасаемся сувенирами и едем в Балаклаву.
Балаклава преобразилась, и вас ожидает прогулка-экскурсия по уютной набережной, похожую на курорты Средиземного моря…
В свободное время по желанию можно подняться на крепость генуэзцев Чембало, совершить морскую прогулку по бухте (доп. плата) и отведать в ресторанчике морские деликатесы.
Предлагаем подняться на 19-ю батарею.
Видовая площадка на мысе у входа в бухту поможет по-новому взглянуть на Балаклаву.
Возвращаемся в Ялту.
Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд по красивой южнобережной дороге, в пути замечательные панорамы крымских гор, моря.
Бахчисарай.
Прогулка по ущелью Марьям дере. Посещение Успенского пещерного монастыря.
XV в. Действующий православный мужской монастырь.
Здесь необыкновенно красиво и тихо, звучит церковное пение.
Экскурсия по Бахчисарайскому Ханскому дворцу.
Во дворце сохранен средневековый колорит: зал Дивана, Ханская мечеть, Фонтан Слез, Гарем.
Памятник периода Крымского ханства начала XVI века, святыня крымскотатарского народа.
Чтобы прочувствовать колорит востока, нужно отведать национальную кухню.
Предлагаем обед в крымскотатарская кафе (заказ блюд по меню за доп. плату).
По обычаю первым на стол подают кофе, что является признаком гостеприимства.
Первое блюдо юфак-аш (пельмешки в бульоне).
Особое искусство слепить их так, чтобы ложка вмещала 8 пельмешек.
Затем посетители пробуют сарму (голубцы в виноградных листьях).
Далее подается дымлама (овощи с мясом).
В завершение чай из крымских трав с восточными сладостями.
Транзит в аэропорт г. Симферополь.
Завершение тура.
Тур предусматривает проживание в отеле в Ялте.Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
С 11:30 до 12:00 – встреча группы в аэропорту под надписью "Симферополь". Если вы приезжаете на поезде, то мы заберем вас с 10:30 до 11:00 под часами на башне на ж/д вокзале.
Тур заканчивается в районе Алушты, после чего мы отвезем вас в Симферополь на ж/д вокзал и дальше в Аэропорт. Ориентировочное время прибытия в Аэропорт 18:00.
В программе запланировано время на обед - 1 час. Обеды в туре не включены в стоимость (кроме дня выезда), однако программа составлена так, что в обеденное время группа находится в районах, где есть столовые с линией раздачи и кафе. Гид знает, где свежая, вкусная и недорогая еда. Однако вы самостоятельно решаете, где обедать. Ужины в стоимость также не включены.
Перемещение по маршруту тура осуществляется на микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса Минивэн. Автобусы оборудованы кондиционером зима/лето, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Наши водители всегда помогут вам загрузить и выгрузить ваши вещи.
Внимание! Мы не закрепляем номера мест в автобусе и не продаем задние места!
Все дни в туре начинаются в 09:00 утра, кроме первого экскурсионного дня. К этому времени участники тура должны успеть позавтракать, собраться на экскурсию, а в последний день собрать вещи и сдать номера. Экскурсионный день заканчивается в 18:00-19:00.
В это время группа возвращается в отель. Далее свободное время, участники тура могут совершать прогулки по городу или отдыхать.
С момента встречи и до приезда в Аэропорт по окончании тура с группой работает экскурсовод широкой специализации. Во время движения автобуса ведутся путевые экскурсии. Вы всегда будете знать, где и в каком месте вы находитесь, какие растения окружают вас и в каких зданиях что и когда происходило.
Все экскурсии, которые указаны в программе тура, включены в стоимость. При входе в музеи гид оформляет групповой входной билет, это может занять некоторые время, и участники тура заходят в музей группой.
В свободный день автобусное и экскурсионное обслуживание не предусмотрено. Ко всем объектам туристы едут самостоятельно.
Для детей до 12 лет на основном месте предоставляется скидка 5%, на дополнительном – 10%.
Для пенсионеров 60+ предоставляется скидка 5%.