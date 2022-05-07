Удивительный, яркий и насыщенный рождественский тур по самым знаковым и впечатляющим местам Крыма.

Программа тура по дням

1 день Встреча, Партенит, Ялта

12:00 Встреча в аэропорту Симферополя. Переезд в Партенит через Ангарский перевал. В пути обед в кафе (за доп. плату). Экскурсия по парку-модерн "Парадиз" санатория "Айвазовское". В основу парка в Партените взяты мифы, легенды и исторические факты о Партените. Древнегреческая культура, таврские дольмены, генуэзские укрепления, фрагменты восточных садов, посещение его великими людьми (Пушкин, Мицкевич, Айвазовский), отражено в композициях. Романтический, Мексиканский, Греческий и Японский уголки; Колодец Искушений; маслиновая роща. Парк украшен скульптурами древнегреческих богов и мифических персонажей. В июне парк украшен множеством цветов и красивоцветущих кустарников. Переезд в Ялту. Экскурсия по набережной Ялты, знакомство с достопримечательностями: гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Дункан, изящная Вилла София, Аллея Звезд, скамейка влюбленных, чеховский уголок, театр им. А.П. Чехова. Размещение в отеле.

2 день Свободный день или экскурсия за доп плату

Предоставляем вам свободный день. А всех желающих приглашаем на факультативную экскурсию по южному берегу Крыма (за доп. плату). Переезжаем в Мисхор. Поднимаемся по канатной дороге на Ай-Петри (доп. плата). Разница температур составит 7-8 гр, поэтому запасаемся теплыми вещами. Потрясающие, захватывающие дух панорамы и на подъеме, и на видовой площадке Ай-Петри. Возвращаемся в Мисхор. Переезжаем в Гаспру. Обед в кафе Эрпан, дегустация блюд крымско-татаркой кухни (заказ по меню за доп. плату). У Замка Ласточкино гнездо делаем фото для социальных сетей, как же без них (с видовой площадки). В Алупке вас ожидает Воронцовский парк – визитная карточка, один из самых романтичных парков Крыма, составляющий единый ансамбль с Воронцовским дворцом. На прогулке по парку Вы увидите удивительные и необычные его красоты: Малый и Большие Хаосы – осколки застывшей магмы, разрушившейся под действием землетрясений, сумевшие органично вписаться в ландшафт парка усилиями его создателя Карла Кебаха. Мы пройдём к Форельному, Зеркальному и Лебединому озерам, побываем на Платановой, Солнечной, Контрастной и Каштановой полянах. Окутанный легендами фонтан "Трильби" мысленно перенесет вас на берега "туманного Альбиона". Вы познакомитесь с хранителями парка – львами Львиной террасы, спящим, пробуждающимся и бодрствующими. Возвращение в гостиницу.

3 день Южный берег Крыма, Ливадия

После завтрака приглашаем всех на насыщенную, но очень романтическую и красивую экскурсию по южному берегу Крыма. Едем в Нижнюю Ореанду. Именно здесь А.П. Чехову пришла идея романа Дама с собачкой. Прогуляемся и мы к скамейке А.П. Чехова. Здесь потрясающие виды Ялты. Возможно, и вас посетит вдохновение… Посещаем Храм Покрова Божией Матери семьи Романовых, в которой сохранились уникальные мозаичные панно Антонио Сальвиати: необычный лик Христа – не каноничный, молодой, без бороды. Далее наслаждаемся прогулкой по Солнечной (Царской) тропе. Пешеходная тропа без крутых подъёмов и спусков – излюбленное место пеших прогулок Романовых, а сегодня и многочисленных туристов. Пройдем и мы, зарядившись положительной энергией. Посещение Ливадийского дворца, бывшей резиденции императора Николая II. Итальянский дворик. Крестовоздвиженская домовая церковь дома Романовых. Обед в кафе (за доп. плату). В органном зале, расположенном в старинном здании, погружаемся в волшебство музыки органа, наполняя душу трепетом. Идеальная нота рождественского дня. В завершении экскурсии рождественский ужин из 12-ти постных блюд по христианскому обычаю. За праздничным столом в теплой атмосфере гостеприимной Ялты отметим светлый праздник Рождества. Возвращение в отель,

4 день Форосская церковь, Севастополь, Балаклава

Невозможно приехать в Крым и не побывать в Севастополе. Дорога в Севастополь пройдет необычным маршрутом. Проезжая по самой красивой дороге Крыма, мы проедем по Байдарской долине – самой большой, самой плодородной, самой красивой, а летом самой зеленой в Крыму. Слишком много слова "самая"? Увидев красоту долины, вы согласитесь с нами. Подъем по серпантину горной дороги, и мы у Церкви Воскресения Христова. Посещаем, делаем памятные фото на видовой площадке у храма. В Севастополе неспешная прогулка-экскурсия. Вам откроются красоты центра города: Графская пристань, памятник Нахимову, памятник Затопленным кораблям, Приморский бульвар, недавно реконструированный Матросский бульвар – первый в Севастополе, Владимирский собор – усыпальница русских адмиралов. В свободное время можно отдохнуть в кафе с видом на Севастопольскую бухту, совершить морскую прогулку по бухтам города (доп. плата). Запасаемся сувенирами и едем в Балаклаву. Балаклава преобразилась, и вас ожидает прогулка-экскурсия по уютной набережной, похожую на курорты Средиземного моря… В свободное время по желанию можно подняться на крепость генуэзцев Чембало, совершить морскую прогулку по бухте (доп. плата) и отведать в ресторанчике морские деликатесы. Предлагаем подняться на 19-ю батарею. Видовая площадка на мысе у входа в бухту поможет по-новому взглянуть на Балаклаву. Возвращаемся в Ялту.

5 день Бахчисарай, отъезд