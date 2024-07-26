Популярные экскурсии

Найдено 8 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Алуште, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пещеры Мамонтовая и Мраморная
На автобусе
21 отзыв
6 часов
Групповая
до 29 чел.
Путешествие в пещеру Мраморную и Эмине-Баир-Хосар
Посетите удивительные пещеры Мамонтовая и Мраморная в Алуште. Откройте для себя подземные чудеса с опытными спелеологами. Забронируйте экскурсию прямо сейчас
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Вторник и пятница в 13:30
Завтра в 13:30
9 авг в 13:30
1 600 за человека
Главные достопримечательности Крыма за один день
На автобусе
58 отзывов
11 часов
Групповая
до 29 чел.
Групповая экскурсия по Крыму: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри, Ласточкино гнездо
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Ежедневно в 8:30, по согласованию с гидом
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
2 000 за человека
Бахчисарай - столица Крымского ханства
На автобусе
12 отзывов
2 часа
Групповая
Историческое путешествие в Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский монастырь
Откройте для себя историю Крыма на экскурсии по Бахчисараю. Ханский дворец, Фонтан слез, Чуфут-Кале и Успенский монастырь ждут вас
Расписание: См. календарь
7 авг в 09:00
14 авг в 09:00
1 800 за человека
Винзавод «Массандра»
На автобусе
7 отзывов
6 часов
Групповая
Групповая экскурсия на винзавод «Массандра» с дегустацией
Погрузитесь в мир виноделия на винзаводе «Массандра» в Алуште. Узнайте историю, попробуйте лучшие вина и посетите исторические маршруты
Начало: Алушта, ул. Горького, 7
Расписание: Вторник и пятница в 15:45, воскресенье в 14:15
Завтра в 15:45
9 авг в 15:30
1 300 за человека
Сафари в Крыму. В гостях у человека-льва
На автобусе
6 отзывов
8 часов
Групповая
Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
Мечтали увидеть львов в дикой природе? Парк «Тайган» в Алуште предлагает уникальную возможность наблюдать за африканскими львами на территории в 30 гектаров
Начало: Улица Горького, 7, Алушта
Расписание: Вторник, пятница в 13:30
Сегодня в 13:30
7 авг в 13:30
1 700 за человека
Алушты древний лик
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Алушты древний лик: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Алушты на индивидуальной экскурсии. Узнайте о крепости Алустон, прогуляйтесь по старинным улочкам и насладитесь видами Алуштинской долины
Начало: Алушта, улица 15 апреля, д. 21
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
3 200 за всё до 10 чел.
Генуэзская крепость и тропа Голицына
На автобусе
8 отзывов
10 часов
Групповая
до 29 чел.
Генуэзская крепость - тропа Голицына
Путешествие вдоль побережья и горных склонов между Алуштой и Судаком. Посещение средневековой крепости и прогулка по тропе Голицына в Новом Свете
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: По субботам в 8:30
10 авг в 08:30
17 авг в 08:30
2 000 за человека
Розовое озеро - Малый Иерусалим
На автобусе
13 отзывов
12 часов
Групповая
Розовое озеро - Малый Иерусалим
Начало: Улица Горького, 7, Алушта
Расписание: Четверг и воскресенье в 9:00 (в теплое время года)
8 авг в 08:30
11 авг в 08:30
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    26 июля 2024
    Главные достопримечательности Крыма за один день
    Канатная дорога Ай Петри. Плато. Побывали в гостях у Графа Воронцова, увидели замок, прогулялись по парку. Ласточкино гнездо, теплоход, набережная Ялты.
  • Н
    Наталья
    25 июля 2024
    Главные достопримечательности Крыма за один день
    Добрый день, наша экскурсия включала себя все достопремечательности (основные) Крыма! Экскурсовод Слава, нам все очень подробно и интересно рассказывала, легко
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    и с юмором мы преодолели данный маршрут, мы остались очень довольны впечатлениями от увиденного, сделали много красивых фото, и конечно с удовольствием будем возращаться снова и снова! Особо стоит отметить легкость бронирования и время начала экскурсии!!! На Ай Петри мы были в числе первых посетителей, никаких очередей и заторов! Благодарим Вас за полученное удовольствие и удобство!

  • К
    Кулиш
    18 июля 2024
    Пещеры Мамонтовая и Мраморная
    Я была в пещерах первый раз, не ожидала такой красоты! Это просто грандиозное зрелище, ни фото, ни видео не могут
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    передать этого. Всем рекомендую посещение пещер. Встреча с экскурсоводом состоялась вовремя, накануне написали номер машины и точное время. В пещерах свои экскурсоводы, очень интересно и увлекательно рассказывали. Дорога в гору немного разбитая, поэтому на своих машинах не рекомендую, лучше брать экскурсионную.

  • Н
    Надежда
    17 июля 2024
    Главные достопримечательности Крыма за один день
    В первые побывали на вершине Ай Петри, Воронцовский парк поразил своей красотой, Ласточкино гнездо восхитило своим расположением, захватывающая прогулка на катере до Ялты и её набережная) Огромное спасибо нашему экскурсоводу Святославе, всё очень интересно рассказано,живо,весело! Объясняла всё доходчиво и чётко.
  • Е
    Елена
    11 июля 2024
    Сафари в Крыму. В гостях у человека-льва
    Много-много представителей больших кошек!
  • С
    Сергей
    10 июля 2024
    Пещеры Мамонтовая и Мраморная
    Хорошая экскурсия. Ольга (экскурсовод) порадовала детальной информацией по Крыму и Алуште, удачно наполняя время в дороге до пещер и обратно.
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    Сами пещеры понравились чуть меньше (я просто уже видел более масштабные пещеры в Новом Афоне), но сильно порадовало отношение местных гидов. Аскольд (Мраморная пещера) и Денис (Мамонтовая пещера) - фанаты своего дела (исследование пещер). Они подробно рассказали о климате в пещерах, образованиях, которые кажутся нам знакомыми фигурами, и обитателях пещер. Было видно, что они по-настоящему влюблены в своё дело, готовы говорить о нём часами. В пещерах было комфортно, в Мамонтовой (Эминэ Баир Хосар) пригодились теплые вещи (носки, куртка). Время там летело незаметно - час экскурсии внутри казался мигом в 10-15 минут. С большим удовольствием провёл время, рекомендую экскурсию для посещения.

  • С
    Светлана
    26 июня 2024
    Винзавод «Массандра»
    5 звёзд за экскурсию на самом заводе. Экскурсия до завода на 4. Гид Жанна Васильевна не впечатлила. На обратном пути вообще молчала. На винзаводе обязательно берите дегустацию.
  • Э
    Эрик
    12 мая 2024
    Генуэзская крепость и тропа Голицына
    Всё, что наметил, увидел.
  • Е
    ЕЛЕНА
    5 апреля 2024
    Винзавод «Массандра»
    Александр, - гид, уровень БОГ! Восхищены его харизмой, стилем, эрудицией!
  • П
    Полина
    26 августа 2023
    Розовое озеро - Малый Иерусалим
    Понравилось все,кроме розового озера

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Популярные экскурсии»

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  1. Пещеры Мамонтовая и Мраморная
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  3. Бахчисарай - столица Крымского ханства
  4. Винзавод «Массандра»
  5. Сафари в Крыму. В гостях у человека-льва
Какие места ещё посмотреть в Алуште
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Ай-Петри
  3. Ласточкино гнездо
Сколько стоит экскурсия по Алуште в августе 2024
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