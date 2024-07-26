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Сами пещеры понравились чуть меньше (я просто уже видел более масштабные пещеры в Новом Афоне), но сильно порадовало отношение местных гидов. Аскольд (Мраморная пещера) и Денис (Мамонтовая пещера) - фанаты своего дела (исследование пещер). Они подробно рассказали о климате в пещерах, образованиях, которые кажутся нам знакомыми фигурами, и обитателях пещер. Было видно, что они по-настоящему влюблены в своё дело, готовы говорить о нём часами. В пещерах было комфортно, в Мамонтовой (Эминэ Баир Хосар) пригодились теплые вещи (носки, куртка). Время там летело незаметно - час экскурсии внутри казался мигом в 10-15 минут. С большим удовольствием провёл время, рекомендую экскурсию для посещения.