6 часов
Групповая
до 29 чел.
Путешествие в пещеру Мраморную и Эмине-Баир-Хосар
Посетите удивительные пещеры Мамонтовая и Мраморная в Алуште. Откройте для себя подземные чудеса с опытными спелеологами. Забронируйте экскурсию прямо сейчас
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Вторник и пятница в 13:30
Завтра в 13:30
9 авг в 13:30
1 600₽ за человека
11 часов
Групповая
до 29 чел.
Групповая экскурсия по Крыму: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри, Ласточкино гнездо
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Ежедневно в 8:30, по согласованию с гидом
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
2 000₽ за человека
2 часа
Групповая
Историческое путешествие в Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский монастырь
Откройте для себя историю Крыма на экскурсии по Бахчисараю. Ханский дворец, Фонтан слез, Чуфут-Кале и Успенский монастырь ждут вас
Расписание: См. календарь
7 авг в 09:00
14 авг в 09:00
1 800₽ за человека
6 часов
Групповая
Групповая экскурсия на винзавод «Массандра» с дегустацией
Погрузитесь в мир виноделия на винзаводе «Массандра» в Алуште. Узнайте историю, попробуйте лучшие вина и посетите исторические маршруты
Начало: Алушта, ул. Горького, 7
Расписание: Вторник и пятница в 15:45, воскресенье в 14:15
Завтра в 15:45
9 авг в 15:30
1 300₽ за человека
8 часов
Групповая
Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
Мечтали увидеть львов в дикой природе? Парк «Тайган» в Алуште предлагает уникальную возможность наблюдать за африканскими львами на территории в 30 гектаров
Начало: Улица Горького, 7, Алушта
Расписание: Вторник, пятница в 13:30
Сегодня в 13:30
7 авг в 13:30
1 700₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Алушты древний лик: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Алушты на индивидуальной экскурсии. Узнайте о крепости Алустон, прогуляйтесь по старинным улочкам и насладитесь видами Алуштинской долины
Начало: Алушта, улица 15 апреля, д. 21
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
10 часов
Групповая
до 29 чел.
Генуэзская крепость - тропа Голицына
Путешествие вдоль побережья и горных склонов между Алуштой и Судаком. Посещение средневековой крепости и прогулка по тропе Голицына в Новом Свете
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: По субботам в 8:30
10 авг в 08:30
17 авг в 08:30
2 000₽ за человека
12 часов
Групповая
Розовое озеро - Малый Иерусалим
Начало: Улица Горького, 7, Алушта
Расписание: Четверг и воскресенье в 9:00 (в теплое время года)
8 авг в 08:30
11 авг в 08:30
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр26 июля 2024Канатная дорога Ай Петри. Плато. Побывали в гостях у Графа Воронцова, увидели замок, прогулялись по парку. Ласточкино гнездо, теплоход, набережная Ялты.
- ННаталья25 июля 2024Добрый день, наша экскурсия включала себя все достопремечательности (основные) Крыма! Экскурсовод Слава, нам все очень подробно и интересно рассказывала, легко
- ККулиш18 июля 2024Я была в пещерах первый раз, не ожидала такой красоты! Это просто грандиозное зрелище, ни фото, ни видео не могут
- ННадежда17 июля 2024В первые побывали на вершине Ай Петри, Воронцовский парк поразил своей красотой, Ласточкино гнездо восхитило своим расположением, захватывающая прогулка на катере до Ялты и её набережная) Огромное спасибо нашему экскурсоводу Святославе, всё очень интересно рассказано,живо,весело! Объясняла всё доходчиво и чётко.
- ЕЕлена11 июля 2024Много-много представителей больших кошек!
- ССергей10 июля 2024Хорошая экскурсия. Ольга (экскурсовод) порадовала детальной информацией по Крыму и Алуште, удачно наполняя время в дороге до пещер и обратно.
- ССветлана26 июня 20245 звёзд за экскурсию на самом заводе. Экскурсия до завода на 4. Гид Жанна Васильевна не впечатлила. На обратном пути вообще молчала. На винзаводе обязательно берите дегустацию.
- ЭЭрик12 мая 2024Всё, что наметил, увидел.
- ЕЕЛЕНА5 апреля 2024Александр, - гид, уровень БОГ! Восхищены его харизмой, стилем, эрудицией!
- ППолина26 августа 2023Понравилось все,кроме розового озера
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Популярные экскурсии»
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