Что вас ожидает:Мы с вами проедем по самой красивой трассе, от Алушты на Судак, и дальше, в сторону Коктебеля, чтобы прогуляться 👣 по неземным степным тропинкам и холмам мест, которые видели ещё киммерийцев и скифов.
Тут все пропитано историей 📖. Если вы ни разу не ездили в это место, то эта экскурсия ⛳ для вас.
Мы с вами обязательно заедем в Лисью Бухту, и посетим фирменный магазин Солнечной Долины. А оттуда уже в Коктебель, где мы с вами прогуляемся вдоль моря 🌊 к знаменитому мысу Хамелеон. Самые отважные смогут пройти по тропе до его «носа», а остальные полюбоваться с отвесов на воду удивительного цвета.
Послу нас ждет прогулка вдоль моря Тихой Бухты. Тут очень интересный рельеф и красивые 🤩 пляжи. Мы с вами найдем место, достаточно безлюдное, чтобы с комфортом пообедать и искупаться.
После обеда мы отправимся к горе Клементьева, и его знаменитой беседке: «Звездопад воспоминаний», где мы с вами и проводим закат. Тут мы будем любоваться звездами, а после отправимся в обратную дорогу. Организационные детали:• Одежда и обувь спортивная и удобная. Все маршруты в этом районе достаточно не простые. И не забывайте, что тропы очень сыпучие, так что обязательное условие это удобная обувь с закрытыми носами и прочной подошвой. Ни в коем случае, не пляжные тапочки. Лучше отдать предпочтение рубашкам с длинным рукавом и штанам, мы будем много ходить. Это нужно для защиты от солнца и царапин от веток;
- Защита от солнца. Головной убор, солнечные очки, крем для защиты от солнца — обязательно;
- Купальные принадлежности (Купальник, полотенце). На маршруте будет несколько красивых пляжей, где вы сможете искупаться. Так что обязательно берите купальник и полотенце. Пляжи дикие;
- Как проходит экскурсия. Между всеми точками мы передвигаемся на комфортном автомобиле 🚘 или автобусе 🚌 с кондиционером. А вот по маршрутам к достопримечательностям гуляем пешком;
- Мы будем забирать по маршруту, сначала участников из города Симферополь, потом из Алушты. Если вы отдыхаете в Судаке или в Новом Свете, то мы можем забрать вас и там, но точно время, когда мы прибудем на место сбора, мы сможем сказать вам, как только выедем из города Алушта. Так что просто оставьте свой номер и ждите звонка гида.