Что вас ожидает:Мы с вами проедем по самой красивой трассе, от Алушты на Судак, и дальше, в сторону Коктебеля, чтобы прогуляться 👣 по неземным степным тропинкам и холмам мест, которые видели ещё киммерийцев и скифов.

Тут все пропитано историей 📖. Если вы ни разу не ездили в это место, то эта экскурсия ⛳ для вас.

Мы с вами обязательно заедем в Лисью Бухту, и посетим фирменный магазин Солнечной Долины. А оттуда уже в Коктебель, где мы с вами прогуляемся вдоль моря 🌊 к знаменитому мысу Хамелеон. Самые отважные смогут пройти по тропе до его «носа», а остальные полюбоваться с отвесов на воду удивительного цвета.

Послу нас ждет прогулка вдоль моря Тихой Бухты. Тут очень интересный рельеф и красивые 🤩 пляжи. Мы с вами найдем место, достаточно безлюдное, чтобы с комфортом пообедать и искупаться.

После обеда мы отправимся к горе Клементьева, и его знаменитой беседке: «Звездопад воспоминаний», где мы с вами и проводим закат. Тут мы будем любоваться звездами, а после отправимся в обратную дорогу. Организационные детали:• Одежда и обувь спортивная и удобная. Все маршруты в этом районе достаточно не простые. И не забывайте, что тропы очень сыпучие, так что обязательное условие это удобная обувь с закрытыми носами и прочной подошвой. Ни в коем случае, не пляжные тапочки. Лучше отдать предпочтение рубашкам с длинным рукавом и штанам, мы будем много ходить. Это нужно для защиты от солнца и царапин от веток;