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Автомобильная экскурсия с треккингом: Неземная киммерия: от моря к звездам

Фирсова Н.
Фирсова Н. – Гид из Алушты
Тур в Коктебель из Алушты или Симферополя с посещением нескольких самых красивых 🤩 и фотогеничных мест региона.

Окунуться в древнюю истории 📖, увидеть фантастические природные достопримечательности: мыс Хамелеон и Тихая Бухта; заехать на гору Клементьева и загадать желание у Звездопада Воспоминаний.

И всё это за день.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 9 человек

  • 4 500 ₽ за человека

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Автомобильная экскурсия с треккингом: Неземная киммерия: от моря к звездам
Автомобильная экскурсия с треккингом: Неземная киммерия: от моря к звездам

Что вы увидите

  • мыс Хамелеон
  • Тихая Бухта
  • гора Клементьева
  • «Звездопад воспоминаний»
  • Лисья Бухта
Что вас ожидает:Мы с вами проедем по самой красивой трассе, от Алушты на Судак, и дальше, в сторону Коктебеля, чтобы прогуляться 👣 по неземным степным тропинкам и холмам мест, которые видели ещё киммерийцев и скифов.
Тут все пропитано историей 📖. Если вы ни разу не ездили в это место, то эта экскурсия ⛳ для вас.
Мы с вами обязательно заедем в Лисью Бухту, и посетим фирменный магазин Солнечной Долины. А оттуда уже в Коктебель, где мы с вами прогуляемся вдоль моря 🌊 к знаменитому мысу Хамелеон. Самые отважные смогут пройти по тропе до его «носа», а остальные полюбоваться с отвесов на воду удивительного цвета.
Послу нас ждет прогулка вдоль моря Тихой Бухты. Тут очень интересный рельеф и красивые 🤩 пляжи. Мы с вами найдем место, достаточно безлюдное, чтобы с комфортом пообедать и искупаться.
После обеда мы отправимся к горе Клементьева, и его знаменитой беседке: «Звездопад воспоминаний», где мы с вами и проводим закат. Тут мы будем любоваться звездами, а после отправимся в обратную дорогу. Организационные детали:• Одежда и обувь спортивная и удобная. Все маршруты в этом районе достаточно не простые. И не забывайте, что тропы очень сыпучие, так что обязательное условие это удобная обувь с закрытыми носами и прочной подошвой. Ни в коем случае, не пляжные тапочки. Лучше отдать предпочтение рубашкам с длинным рукавом и штанам, мы будем много ходить. Это нужно для защиты от солнца и царапин от веток;
  • Защита от солнца. Головной убор, солнечные очки, крем для защиты от солнца — обязательно;
  • Купальные принадлежности (Купальник, полотенце). На маршруте будет несколько красивых пляжей, где вы сможете искупаться. Так что обязательно берите купальник и полотенце. Пляжи дикие;
  • Как проходит экскурсия. Между всеми точками мы передвигаемся на комфортном автомобиле 🚘 или автобусе 🚌 с кондиционером. А вот по маршрутам к достопримечательностям гуляем пешком;
  • Мы будем забирать по маршруту, сначала участников из города Симферополь, потом из Алушты. Если вы отдыхаете в Судаке или в Новом Свете, то мы можем забрать вас и там, но точно время, когда мы прибудем на место сбора, мы сможем сказать вам, как только выедем из города Алушта. Так что просто оставьте свой номер и ждите звонка гида.
Что входит
  • Трансфер из Симферополя
  • Сопровождение гида
  • Легкий обед на маршруте.
Что не входит
  • Проезд до места сбора группы
  • Полноценный обед в кафе.
Начало и место завершения
🚩 Уточните после бронирования
Автомобильная экскурсия с треккингом: Неземная киммерия: от моря к звездам
Автомобильная экскурсия с треккингом: Неземная киммерия: от моря к звездам
Автомобильная экскурсия с треккингом: Неземная киммерия: от моря к звездам
Автомобильная экскурсия с треккингом: Неземная киммерия: от моря к звездам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Фирсова Н.
Фирсова Н.
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