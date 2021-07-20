Очень довольны поездкой. Экскурсия была насыщенной, история Крыма сменялась его географией. Мы видели степной Крым, в Коктебеле познакомились с горным Крымом. Совершили увлекательную морскую прогулку вокруг Карадага, который потом видели с мыса Хамелеон. По гребню Хамелеона стоит пройтись, если любите пощекотать свои нервы. На Белую скалу подниматься не стали, т. к. было очень жарко. Зато в огромном гроте было прохладно, а сквозь скалу сочилась вода. Роману отдельная благодарность за его интересные рассказы.