Большое путешествие по степному Крыму

Впечатлиться красотой гор и скал Киммерии, совершить легкий треккинг и встретить закат

5
1 отзыв
В этой поездке вас ждут живописные горы, скалы, холмы и, конечно, море.

Мы поднимемся на скалу Ак-Кая, увидим «Звездопад воспоминаний» и древний вулкан.

Пройдем по тропе Максимилиана Волошина и полюбуемся с горы Джан-Кутаран, как заходит солнце.

Я дополню эту красоту рассказами о природе и истории этих мест и запечатлею на фото вашу встречу с восточным Крымом.
Большое путешествие по степному Крыму
Большое путешествие по степному Крыму
Большое путешествие по степному Крыму
Большое путешествие по степному Крыму
Большое путешествие по степному Крыму
Большое путешествие по степному Крыму
Большое путешествие по степному Крыму
Большое путешествие по степному Крыму
Большое путешествие по степному Крыму
Большое путешествие по степному Крыму
Большое путешествие по степному Крыму

Что вас ожидает

С южного берега мы поедем на восток, к землям Киммерии. Я расскажу, как здесь оказались племена с Алтая, и поделюсь местными легендами. В программе тура:

  • Скала Ак-Кая, или Белая скала. На ее вершине, с высоты 325 метров вам откроется панорама степного Крыма.
  • Грот у скалы Кок-Коба впечатлит вас своими размерами и подарит прохладу в летний зной.
  • Восьмисотлетний дуб — по легенде, под этим деревом в 1777 году Суворов вёл переговоры с посланником турецкого султана.
  • Гора Коклюк и ротонда с романтическим названием «Звездопад воспоминаний», откуда вы осмотрите все земли киммерийского народа.
  • Мыс Хамелеон: поговорим о первом названии этого места, вспомним несколько легенд и сюжет о карадагском змее — и полюбуемся потухшим вулканом Кара-Даг.
  • Тропа Максимилиана Волошина к Тихой бухте: за 100 лет здесь мало что изменилось, поэтому пейзажи предстанут перед вам такими, какими их увидел и полюбил поэт и художник.
  • Гора Джан-Кутаран — незабываемый вид с вершины на уже знакомые вам локации с вершины станет финальным аккордом нашего путешествия. Здесь мы встретим закат и проводим уходящее за горизонт солнце.

Организационные детали

  • Фотографии на память о нашей поездке входят в стоимость. В течение недели после экскурсии я отправлю вам через облако до 30 снимков с цветокоррекцией.
  • В стоимость экскурсии входят трансфер и перекус для всех участников (вода, чай/кофе, фрукты, шоколад)
  • Обед в Коктебеле не входит в стоимость экскурсии, средний чек на 1 человека — 300-500 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Роман
Роман
Коренной житель Крыма, профессиональный фотогид, владею теорией и практикой пейзажной фотографии. Провожу многодневные и однодневные экскурсии, для своих программ подбираю самые живописные места — и дополняю их рассказами о природе Крыма и истории его памятников.
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1 реальный отзыв

С
20 июля 2021
Очень довольны поездкой. Экскурсия была насыщенной, история Крыма сменялась его географией. Мы видели степной Крым, в Коктебеле познакомились с горным Крымом. Совершили увлекательную морскую прогулку вокруг Карадага, который потом видели с мыса Хамелеон. По гребню Хамелеона стоит пройтись, если любите пощекотать свои нервы. На Белую скалу подниматься не стали, т. к. было очень жарко. Зато в огромном гроте было прохладно, а сквозь скалу сочилась вода. Роману отдельная благодарность за его интересные рассказы.

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