Что вас ждет
Прогуливаясь по Большому Каньону, вы оцените богатство природы горного Крыма: насладитесь вековым буковым лесом князя Юсупова, увидите Голубое озеро и искупаетесь в легендарной ванночке. Мы поднимемся на канатной дороге к вершине Ай-Петри и полюбуемся самой живописной панорамой полуострова, отыщем самый высокий водопад Крыма и поговорим об истории этих мест.
Большой каньон Крыма
Экскурсия предлагает увидеть один из прекраснейших мест в Крыму — это Большой каньон Крыма. Представляет он собой огромную трещину, образовавшуюся вследствие активных тектонических перемещений гигантских земных блоков. Ущелье заканчивается трехметровым уступом с водопадом, низвергающимся в крупную, заполненную водой ванну длиной около 5 м. Раньше ее именовали Караголь, а ныне — Ванна молодости, это самая крупная ванна каньона. Температура воды в Ванне молодости даже в самые жаркие дни около 9-11 градусов Цельсия. Легенда гласит, что искупавшись в ней, человек восстанавливает свои силы и становится моложе.
Как проходит экскурсия:
- Выезд из Алушты
- Обзорная экскурсия по южнобережной трассе
- Подъем по Большой канатной дороге к Вершине Ай-Петри на высоту 1153 метра
- Обзорная прогулка по плато Ай-Петри
- Переезд к Большому Каньону
- Четырех часовая прогулка (около 5 км) по Большому Каньону к Ванне Молодости (отдых)
- Возвращение на Авто в Алушту с остановкой у водопада Учан-Су