Что вас ждет

Прогуливаясь по Большому Каньону, вы оцените богатство природы горного Крыма: насладитесь вековым буковым лесом князя Юсупова, увидите Голубое озеро и искупаетесь в легендарной ванночке. Мы поднимемся на канатной дороге к вершине Ай-Петри и полюбуемся самой живописной панорамой полуострова, отыщем самый высокий водопад Крыма и поговорим об истории этих мест.

Большой каньон Крыма

Экскурсия предлагает увидеть один из прекраснейших мест в Крыму — это Большой каньон Крыма. Представляет он собой огромную трещину, образовавшуюся вследствие активных тектонических перемещений гигантских земных блоков. Ущелье заканчивается трехметровым уступом с водопадом, низвергающимся в крупную, заполненную водой ванну длиной около 5 м. Раньше ее именовали Караголь, а ныне — Ванна молодости, это самая крупная ванна каньона. Температура воды в Ванне молодости даже в самые жаркие дни около 9-11 градусов Цельсия. Легенда гласит, что искупавшись в ней, человек восстанавливает свои силы и становится моложе.

Как проходит экскурсия: