Большой каньон - Ай-Петри

Прогуливаясь по Большому Каньону, вы оцените богатство природы горного Крыма: насладитесь вековым...

Прогуливаясь по Большому Каньону, вы оцените богатство природы горного Крыма: насладитесь вековым буковым лесом князя Юсупова, увидите Голубое озеро и искупаетесь в легендарной ванночке.

Мы поднимемся на канатной дороге к вершине Ай-Петри и полюбуемся самой живописной панорамой полуострова, отыщем самый высокий водопад Крыма и поговорим об истории этих мест.
Большой каньон - Ай-Петри
Большой каньон - Ай-Петри
Большой каньон - Ай-Петри
Большой каньон - Ай-Петри
Большой каньон - Ай-Петри

Что вы увидите 🤩

  • Гора Ай-Петри
  • Большой каньон Крыма
Что вас ждет
Прогуливаясь по Большому Каньону, вы оцените богатство природы горного Крыма: насладитесь вековым буковым лесом князя Юсупова, увидите Голубое озеро и искупаетесь в легендарной ванночке. Мы поднимемся на канатной дороге к вершине Ай-Петри и полюбуемся самой живописной панорамой полуострова, отыщем самый высокий водопад Крыма и поговорим об истории этих мест.
Большой каньон Крыма
Экскурсия предлагает увидеть один из прекраснейших мест в Крыму — это Большой каньон Крыма. Представляет он собой огромную трещину, образовавшуюся вследствие активных тектонических перемещений гигантских земных блоков. Ущелье заканчивается трехметровым уступом с водопадом, низвергающимся в крупную, заполненную водой ванну длиной около 5 м. Раньше ее именовали Караголь, а ныне — Ванна молодости, это самая крупная ванна каньона. Температура воды в Ванне молодости даже в самые жаркие дни около 9-11 градусов Цельсия. Легенда гласит, что искупавшись в ней, человек восстанавливает свои силы и становится моложе.

Как проходит экскурсия:

  • Выезд из Алушты
  • Обзорная экскурсия по южнобережной трассе
  • Подъем по Большой канатной дороге к Вершине Ай-Петри на высоту 1153 метра
  • Обзорная прогулка по плато Ай-Петри
  • Переезд к Большому Каньону
  • Четырех часовая прогулка (около 5 км) по Большому Каньону к Ванне Молодости (отдых)
  • Возвращение на Авто в Алушту с остановкой у водопада Учан-Су

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый
2 500 ₽
Пенсионный
1 700 ₽
Детский
1 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Проезд на канатной дороге
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры)
Место начала и завершения
Ул. Горького. Остановка у кинотеатра «Шторм»
Важная информация
  • При себе иметь маску!
  • 1. Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий
  • 2. В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы
  • 3. На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы
  • 4. На горные маршруты идти только в спортивной обуви
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 8:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По четвергам в 8:30

Юг-Тур
Юг-Тур
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