среда, суббота в 13:30

Об экскурсии

Экскурсия по головному заводу проходит по историческим маршрутам отца-основателя «Массандры», родоначальника российского виноделия – Льва Голицына и Александра Егорова, который многие годы был главным виноделом «Массандры» и создал большинство знаменитых вин.

Гости познакомятся с этапами производства вина и классическими технологиями, а также побывают в подвалах, где вина выдерживаются в огромных вековых дубовых бочках. Сотрудники «Массандры» расскажут о здешней коллекции вин – одной из самых крупных в мире и самой богатой по разнообразию. Всего здесь около миллиона бутылок, а старейшим является Херес-де-ля-Фронтера 1775 года.

На дегустацию будут поданы яркие представители массандровских вин – 9 образцов марочных вин «Массандры» (дегустационный сет может быть изменен в зависимости от возможностей производства).

После экскурсии по заводу у гостей будет время для посещения фирменного магазина.