Экскурсия по легендарному заводу «Массандра» с дегустацией марочных вин

Приглашаем вас посетить известнейший винзавод «Массандра» , познакомиться с историей легендарного...

Приглашаем вас посетить известнейший винзавод «Массандра», познакомиться с историей легендарного предприятия и продегустировать сортовые крымские вина.
Экскурсия по легендарному заводу «Массандра» с дегустацией марочных вин
Экскурсия по легендарному заводу «Массандра» с дегустацией марочных вин
Экскурсия по легендарному заводу «Массандра» с дегустацией марочных вин
Экскурсия по легендарному заводу «Массандра» с дегустацией марочных вин
Экскурсия по легендарному заводу «Массандра» с дегустацией марочных вин
Экскурсия по легендарному заводу «Массандра» с дегустацией марочных вин
Об экскурсии
Экскурсия по головному заводу проходит по историческим маршрутам отца-основателя «Массандры», родоначальника российского виноделия – Льва Голицына и Александра Егорова, который многие годы был главным виноделом «Массандры» и создал большинство знаменитых вин.
Гости познакомятся с этапами производства вина и классическими технологиями, а также побывают в подвалах, где вина выдерживаются в огромных вековых дубовых бочках. Сотрудники «Массандры» расскажут о здешней коллекции вин – одной из самых крупных в мире и самой богатой по разнообразию. Всего здесь около миллиона бутылок, а старейшим является Херес-де-ля-Фронтера 1775 года.
На дегустацию будут поданы яркие представители массандровских вин – 9 образцов марочных вин «Массандры» (дегустационный сет может быть изменен в зависимости от возможностей производства).
После экскурсии по заводу у гостей будет время для посещения фирменного магазина.

Цены на экскурсию

Для группы 2-15 человек
Общий
750 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Входные билеты на завод и дегустация (1250 руб. /чел.)
Место начала и завершения
Улица Владимира Хромых, 27, Алушта
Когда и сколько длится?
Когда: среда, суббота в 13:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

среда, суббота в 13:30

Юг-Тур
Юг-Тур
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