Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

Дворец княгини Гагариной Вы услышите красивую и печальную историю 📖 любви, связанную с дворцом. Рассмотрите его необычный фасад, сочетающий элементы романского ампира и готики. Погуляете по прилегающему к нему роскошному парку и отыщете редкие экзотические растения. Кроме того, узнаете о судьбе замка в советские годы.
Крымские пейзажи Дворец княгини Гагариной окружает невероятно красивая природа. Мы остановимся на панорамных площадках с видом на Алушту, горы ⛰️ Кастель и Аю-Даг. Искупаемся в море 🌊 и устроим пикник в живописном месте. Я не дам вам заскучать: раскрою историю 📖 полуострова и поясню, почему греки так активно боролись за влияние в этой части Крыма. Расскажу о местных продуктах и подскажу заведения с самой вкусной кухней.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 в парк 🌳 не включены в стоимость — 300 рублей с человека
Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz Viano
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богдан, мне 25 лет. Провожу классические и авторские экскурсии по дворцам и паркам, бухтам и мысам, пещерным городам и храмам, каньонам и заповедникам Крымского полуострова. С нетерпением жду нашей встречи.