Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

Дворец княгини Гагариной и его живописные окрестности

Прикоснуться к нетронутой природе Крыма и увидеть старинный дворец на авто-пешеходной экскурсии

Богдан
Богдан – представитель из Алушты
Расположенный на мысе Плака, дворец княгини Гагариной покорит вас изящной архитектурой и великолепным парком.

Вы узнаете, когда его построили, что находится в нем сейчас и какие знаменитые люди его посещали.

А также погуляете по горам, лесам и оцените невероятную красоту Крыма.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
Дворец княгини Гагариной и его живописные окрестности
Дворец княгини Гагариной и его живописные окрестности

Что вас ожидает

Дворец княгини Гагариной
Вы услышите красивую и печальную историю 📖 любви, связанную с дворцом. Рассмотрите его необычный фасад, сочетающий элементы романского ампира и готики. Погуляете по прилегающему к нему роскошному парку и отыщете редкие экзотические растения. Кроме того, узнаете о судьбе замка в советские годы.

Крымские пейзажи
Дворец княгини Гагариной окружает невероятно красивая природа. Мы остановимся на панорамных площадках с видом на Алушту, горы ⛰️ Кастель и Аю-Даг. Искупаемся в море 🌊 и устроим пикник в живописном месте. Я не дам вам заскучать: раскрою историю 📖 полуострова и поясню, почему греки так активно боролись за влияние в этой части Крыма. Расскажу о местных продуктах и подскажу заведения с самой вкусной кухней.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 в парк 🌳 не включены в стоимость — 300 рублей с человека
  • Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz Viano
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Дворец княгини Гагариной и его живописные окрестности
Дворец княгини Гагариной и его живописные окрестности
Дворец княгини Гагариной и его живописные окрестности
Дворец княгини Гагариной и его живописные окрестности
Дворец княгини Гагариной и его живописные окрестности
Дворец княгини Гагариной и его живописные окрестности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Богдан
Богдан
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богдан, мне 25 лет. Провожу классические и авторские экскурсии по дворцам и паркам, бухтам и мысам, пещерным городам и храмам, каньонам и заповедникам Крымского полуострова. С нетерпением жду нашей встречи.
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