Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

Что вас ожидает

Дворец княгини Гагариной

Вы услышите красивую и печальную историю 📖 любви, связанную с дворцом. Рассмотрите его необычный фасад, сочетающий элементы романского ампира и готики. Погуляете по прилегающему к нему роскошному парку и отыщете редкие экзотические растения. Кроме того, узнаете о судьбе замка в советские годы.

Крымские пейзажи

Дворец княгини Гагариной окружает невероятно красивая природа. Мы остановимся на панорамных площадках с видом на Алушту, горы ⛰️ Кастель и Аю-Даг. Искупаемся в море 🌊 и устроим пикник в живописном месте. Я не дам вам заскучать: раскрою историю 📖 полуострова и поясню, почему греки так активно боролись за влияние в этой части Крыма. Расскажу о местных продуктах и подскажу заведения с самой вкусной кухней.

Организационные детали