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Джип-тур на вершину Южной Демерджи

Фирсова Н.
Фирсова Н. – Гид из Алушты
Индивидуальный джип-тур на вершину Южной Демерджи с посещением крепости Фуна, букового леса и прогулкой по Демерджи-яйла.

Замечательный вариант для семейного отдыха.

За рулем — опытный водитель 🚗, который безопасно поднимет вас на самую вершину горы ⛰️.

Тур рассчитан на любой уровень подготовки.

Продолжительность от 4 часов.

Выезд возможен в удобное для вас время, но рекомендуется планировать поездку на вторую половину дня, чтобы застать закат на вершине.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Джип-тур на вершину Южной Демерджи
Джип-тур на вершину Южной Демерджи

Что вы увидите

  • Лучистое
  • Крепость Фуна
  • Буковый лес
  • Плато Демерджи-яйла
Что вас ожидает:Встреча группы. Старт из Алушты
Встречаем участников на автостанции. Выезжаем в сторону поселка Лучистое под Демерджи.
Джипы в Лучистом
Мы с Вами добираемся до поселка в горах ⛰️, где пересаживаемся на джип. В пути будет несколько остановок. На смотровой площадке с видом на Долину Привидений, у каменного хаоса, с огромными валунами. Среди которых можно найти камень «Разбитое Сердце», расколотый пополам.
Крепость Фуна
Фу́на (греч. Φουνα) — средневековая крепость, расположенная на скальном холме у подножия горы Южная Демерджи. Исторически крепость Фуна находилась на середине торгового пути из Судака к Алуште. Сейчас это музей 🖼 под открытым небом «Сторожевое укрепление Фуна».
Буковый лес
После осмотра крепости мы отправляемся к буковому лесу 🌲. Обязательно сделаем остановку у родника, где растут самые известные 200-летние буковые деревья 🌳. Ну и после уже едем на самый верх
Плато Демерджи-яйла
Конечная точка нашего путешествия это вершина горы Южная Демерджи, высотой 1239 метров. Здесь мы задержимся и осмотрим интересные скальные образования. И, конечно, дождемся заката. Наш обратный путь будет уже в сумерках.
Возвращение домой
В Лучистом мы с Вами пересаживаемся на менее проходимый транспорт 😃 и едем сторону дома.
Организационные детали:Перед поездкой гид свяжется с вами, и поможет правильно выбрать одежду для поездки.
Что входит
  • Трансфер из Алушты и обратно
  • Чай/кофе на маршруте
  • Экскурсия в крепость
  • Подъем на вершину джипе.
Что не входит
  • Полноценный обед на маршруте
  • Проезд до точки встречи
Начало и место завершения
🚩 Уточните после бронирования
Джип-тур на вершину Южной Демерджи
Джип-тур на вершину Южной Демерджи
Джип-тур на вершину Южной Демерджи
Джип-тур на вершину Южной Демерджи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Фирсова Н.
Фирсова Н.
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