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Джип-тур с посещением водопада Джур-Джур и Северной Демерджи

Фирсова Н.
Фирсова Н. – Гид из Алушты
День приключений и покатушек по горным ⛰️ тропам на внедорожнике.

Отличная компания, красивые 🤩 места и потрясающие виды.

В этот тур на джипе стоит поехать, если вы хотите, чтобы вам запомнился ваш отпуск.

Водопад Джур-Джур и красивая дорога на плато Демерджи.

Прогулка 👣 по яйле и, наконец, спуск через лес 🌳 с 300-летними буками.

Это не туристическая поездка на небольшое расстояние.

Это настоящий джиппинг для тех, кто приезжает в Крым за новыми впечатлениями.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 14 000 ₽ за экскурсию

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Джип-тур с посещением водопада Джур-Джур и Северной Демерджи
Джип-тур с посещением водопада Джур-Джур и Северной Демерджи

Что вы увидите

  • Джур-Джур и каскады Улу-Узень
  • Тырке и Демерджи-Яйла
  • Буковый лес
Что вас ожидает:Старт в Симферополе
В удобное для вас время мы забираем вас в Алуште или в Симферополе и мы вместе отправляемся в поселок Лучистое, под горой Демерджи, где мы с Вами пересаживаемся на внедорожник.
Генеральское. Джур-Джур и каскады Улу-Узень
Наша первая точка путешествия это знаменитый водопад Джур-Джур. Тут мы с вами проведем от 1, 5 до двух часов. Посмотрим не только водопад, но и каскады реки Улу-Узень и ванны: Молодости, Любви, Богатства. Самые смелые могут даже окунутся: не смотря на то, что температура воды редко превышает +10 градусов, многие так и делают.
Тырке и Демерджи-Яйла
От Генеральского наша дорога пойдет вверх. К плато Демерджи через Тырке. Нас ждет: панорама долины с видом на Караби. Зубы Демерджи — скальные образования, похожие на зубы, или хребты дракона, и очень красивое 🤩 плато. На яйле у нас обед, после которого начинается дорога домой
Буковый лес 🌳 и окончание путешествия
Во время спуска мы сделаем остановку в буковом лесу 🌲, полюбуемся 200-летними деревьями. Такие исполины редкость даже для Крыма, не смотря на то, что буковых лесов тут хватает. А дальше уже на знакомую площадь в поселку Лучистое, и домой. Организационные детали:• Заболевания позвоночника и вообще, опорно-двигательной системы, могут стать препятствием для участников;
  • Маршрут не рекомендуется детям до 14 лет и противопоказан беременным женщинам. Выбирайте более короткие джип-туры, так как день по сложной трассе, это достаточно сложно физически, даже если вы — пассажир.
Что входит
  • Трансфер из Алушты и обратно
  • Чай/кофе на маршруте
  • Обед.
Что не входит
  • Проезд до точки встречи в Алуште
Начало и место завершения
🚩 Уточните после бронирования
Джип-тур с посещением водопада Джур-Джур и Северной Демерджи
Джип-тур с посещением водопада Джур-Джур и Северной Демерджи
Джип-тур с посещением водопада Джур-Джур и Северной Демерджи
Джип-тур с посещением водопада Джур-Джур и Северной Демерджи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Фирсова Н.
Фирсова Н.
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