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Экскурсионный актив-тур «Крымский вестерн»

Юг-Тур
Юг-Тур – Гид из Алушты
Маршрут проходит у подножия Долгоруковской яйлы, в живописной долине Сказок.

Мы пройдём вдоль каскадов водопада.

где можно будет искупаться и посетим пещеры Кизил-Коба.

После пешеходной части отправимся верхом к Долине привидений.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсионный актив-тур «Крымский вестерн»
Экскурсионный актив-тур «Крымский вестерн»

Что вы увидите

  • Долина Привидений
  • Долина Сказок
  • Пещера Кизил-Коба
Программа экскурсии
  • Выезд из Алушты.
  • Маршрут вдоль каскадов водопада. Здесь струи воды выбили ванночки в горной породе, в которых можно купаться.
  • С высоты энергетической поляны полюбуемся панорамой гор ⛰️ пещеру Кизил-Коба — самую протяжённую в Европе пещеру в известняковых породах.
  • После пешеходной части отправимся к подножию Демерджи на конную базу.
  • Далее конная прогулка 👣 к Долине привидений.
  • Выезд в Алушту.

Организационные детали:

  • Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий.
  • В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы.
  • Необходимо иметь спортивную обувь, головные уборы (летом), курточки (июнь, сентябрь), купальники и полотенце.
Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
  • Конная прогулка
  • Посещение водопада Су-Учхан и Красной пещеры
  • Мед. страховка
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Алушта, ул. В. Хромых, 27
Экскурсионный актив-тур «Крымский вестерн»
Экскурсионный актив-тур «Крымский вестерн»
Экскурсионный актив-тур «Крымский вестерн»
Экскурсионный актив-тур «Крымский вестерн»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юг-Тур
Юг-Тур
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