Что вы увидите
- Долина Привидений
- Долина Сказок
- Пещера Кизил-Коба
Программа экскурсии
- Выезд из Алушты.
- Маршрут вдоль каскадов водопада. Здесь струи воды выбили ванночки в горной породе, в которых можно купаться.
- С высоты энергетической поляны полюбуемся панорамой гор ⛰️ пещеру Кизил-Коба — самую протяжённую в Европе пещеру в известняковых породах.
- После пешеходной части отправимся к подножию Демерджи на конную базу.
- Далее конная прогулка 👣 к Долине привидений.
- Выезд в Алушту.
Организационные детали:
- Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий.
- В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы.
- Необходимо иметь спортивную обувь, головные уборы (летом), курточки (июнь, сентябрь), купальники и полотенце.
Что входит
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
- Конная прогулка
- Посещение водопада Су-Учхан и Красной пещеры
- Мед. страховка
Что не входит
- Питание
- Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Алушта, ул. В. Хромых, 27
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юг-Тур
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
Юг-Тур проводит ещё 6 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Алуште