Юг-Тур – Гид из Алушты

Маршрут проходит у подножия Долгоруковской яйлы, в живописной долине Сказок.



Мы пройдём вдоль каскадов водопада.



где можно будет искупаться и посетим пещеры Кизил-Коба.



После пешеходной части отправимся верхом к Долине привидений.