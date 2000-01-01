Егор проводит ещё 2 экскурсии

Первозданная природа Мы отправимся на поиски сокровищ по трассе Р29. Первыми вы увидите главные Крымские вершины — Демирджи и Чатыр-Даг, которые возвыщаются вдоль береговой линии. Я вспомню народные легенды и расскажу о древних поселениях — Семидворье и Сотера. Далее вы увидите красивейшие 🤩 памятники крымской природы и культуры, головокружительные панорамы и интересные уголки, скрытые от глаз туристов. В нашей программе:
Поселок Лесной, притаившийся у подножия гор ⛰️ в окружении озер. Вы узнаете о жизни местных, отдохнете в тиши и прохладе и прогуляетесь 👣 по земляной дамбе.
Храм-маяк св. Николая Чудотворца — самый высокий храм Крыма, который можно читать, будто книгу, по архитектурным символам. Изучив его снаружи и изнутри, вы сможете подняться на смотровую площадку, откуда открывается панорама Алуштинского берега.
Скульптура Афалина, у которой мы поговорим о видах дельфинов 🐬 и роли созданий бога Диониса в культуре и жизни людей.
Древнее поселение Арпат, спрятанное в урочище Панагия. Мы посетим одно из самых известных озер Крыма, сделаем множество ярких снимков и возможно даже увидим оригинальную наскальную живопись. Прогуливаясь вдоль русла реки Арпат, вы насладитесь шумом водопадов, а после поднимитесь к остаткам генуэзской крепости и башне Чабан Куле, где в феврале и марте можно увидеть краснокнижные крокусы.
Поселок Морское, который славится одним из самых протяженных и красивых 🤩 пляжей южного берега Крыма и считается родиной группы «Кино». Я расскажу о связи с этим местом Виктора Цоя и покажу оригинальный памятник, посвященный первому концерту легендарных музыкантов.
Село Весёлое с Весёловской бухтой — вы узнаете об античной истории этого поселка и поднимитесь к Боспорской крепости Кутлак, построенной при царе Асандре, почти 2000 лет назад.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ начинается и заканчивается в Алуште
Авто-пешеходная экскурсия ⛳ проходит по серпантину, поэтому людям со слабым вестибулярным аппаратом рекомендуется воспользоваться таблетками от укачивания
Экскурсия ⛳ проходит на вашем авто или на машине гида при доплате за транспорт — 2000 рублей
Наденьте удобную одежду и обувь, возьмите с собой питьевую воду
Во время экскурсии 🧭 я буду делать фотографии, которые отправлю вам после экскурсии 🧭
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Егор, я гид международного класса и опытный путешественник! Имею диплом учителя Мировой Художественной Культуры. Активно туризмом начал заниматься в 2007 году после университета и первая моя поездка за границу сразу оказалась рабочей. 4 сезона я работал гидом в Турции, год в Киеве и 4 года в Тайланде. В 2015 году я вернулся домой, проехав на автобусах от Тайланда до Новосибирска, через Лаос, весь Китай и Монголию. Опыт проведения экскурсий 13 лет.