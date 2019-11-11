3 отзыва оставили туристы

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К таинственным пещерам Чатыр-Дага

Открыть подземный мир Крыма и совершить восхождение на «Шатер-гору»

4.7
3 отзыва
Юлия
Юлия – Гид из Алушты
Если вы уже познакомились с достопримечательностями 🏛️ Крыма, лежащими на поверхности, — пора спуститься в его таинственные недра! Вы посетите одну из 5 самых красивых 🤩 пещер Европы — Мраморную.

Исследуете огромные залы с причудливыми формами образований и редчайшими видами кристаллов.

А также совершите подъем на Чатыр-Даг, доступный взгляду с любой точки полуострова.

Поездка подарит вам интересные сведения из мира спелеологии, знакомство с типичным крымским рельефом «яйлой» и, конечно, потрясающие фотографии 📸.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 300 ₽ за экскурсию

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К таинственным пещерам Чатыр-Дага
К таинственным пещерам Чатыр-Дага

Что вас ожидает

Подземный мир Крыма
Ослепительное солнце ☀️, теплое море 🌊, живописные горы ⛰️ и невиданная растительность — чем еще может удивить Крым? Его огромный подземный мир таит в себе множество загадок. Открыть их вы сможете, спустившись в бесподобную Мраморную пещеру, обнаруженную в 1987 году в недрах величественной горы ⛰️ Чатыр-Даг. Вы встретите множество сталактитов, сталагмитов и натёчных драпировок, узнаете некоторые слова из сленга спелеологов, услышите историю 📖 о хозяине пещеры и значении ее названия.

Подъем на Чатыр-Даг
В центре внимания, конечно, будет сказочная пещера, однако, и сам подъем на гору Чатыр-Даг — must-have в вашем путешествии по полуострову. В конце 19 — начале 20 века восхождение совершали в течение двух дней и в те времена это был один из самых популярных туристических маршрутов региона. Я расскажу, почему невысокий Чатыр-Даг видит весь Крым, кто жил в его предгорье, как влияет так называемая яйла на климат Алуштинской долины и каким образом гора участвует в известном всем со школьной скамьи круговороте воды в природе.

Организационные детали

  • Стоимость билетов (оплачивается дополнительно, не входит в стоимость экскурсии) — 700 руб. Дети до 5 лет — бесплатно, от 5 до 12 лет — 50%.
  • Путь на Чатыр-Даг непрост, но ваше путешествие пройдет в комфорте, на современном автомобиле 🚘. Автомобиль оплачивается дополнительно — 1000 руб. в час.
  • Постоянная температура в пещере 8, 5 градусов. Рекомендую взять теплую одежду (однако при входе в пещеру есть и бесплатный прокат курток), а также удобную закрытую обувь (кроссовки)
К таинственным пещерам Чатыр-Дага
К таинственным пещерам Чатыр-Дага
К таинственным пещерам Чатыр-Дага
К таинственным пещерам Чатыр-Дага
К таинственным пещерам Чатыр-Дага
К таинственным пещерам Чатыр-Дага
К таинственным пещерам Чатыр-Дага
К таинственным пещерам Чатыр-Дага
К таинственным пещерам Чатыр-Дага
К таинственным пещерам Чатыр-Дага

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Профессиональный экскурсовод-гид (аттестованный Министерством культуры и туризма Республики Крым). Образование: Таврическая Академия КФУ (Географический и исторический ф-ты). В туризме более 10 ти лет. Провожу индивидуальные экскурсии по южному берегу Крыма, Бахчисараю. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Крыма, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Крым — необыкновенный и потрясающий!
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3 отзыва оставили туристы

11 ноя 2019
Это действительно потрясающие места, загадочные и таинственные. Рекомендую всем. Данная экскурсия проходит на комфортном транспорте, в компании приятных и интересных людей. Спасибо!
16 авг 2019
Мы были на экскурсии с двумя подростками. От индивидуальной экскурсии к пещерам с Юлией мы просто в восторге! Это было замечательно. Это какой-то новый, нестандартный и свежий взгляд на экскурсии. Это для тех, кто любит узнавать новое, интересное, захватывающее в увлекательной и доступной для детей форме, с яркими примерами, с элементами игры и исследовательской работы. Я была поражена, когда увидела, как мои мальчишки подростки, которых обычно трудно заинтересовать историческими фактами и архитектурой, внимательно слушали, раскрыв рот, сами задавали вопросы, пытается найти на них ответы и ни на шаг не отходили от гида. И для меня тоже эта экскурсия стали настоящим открытиям Крыма. Всем было легко и интересно. Огромное спасибо Юлии!!! Эрудированная и остроумная, она обожает свой великолепный полуостров с его богатой историей, чудесными памятниками, культурой.
22 июн 2019
Спасибо за отличную возможность узнать историю образования городов Крыма. Услышали много интересных фактов. Юлия увлекательный экскурсовод. Индивидуальные экскурсии это отличная идея!

Юлия проводит ещё 4 экскурсии

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