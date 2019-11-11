3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Подземный мир Крыма

Ослепительное солнце ☀️, теплое море 🌊, живописные горы ⛰️ и невиданная растительность — чем еще может удивить Крым? Его огромный подземный мир таит в себе множество загадок. Открыть их вы сможете, спустившись в бесподобную Мраморную пещеру, обнаруженную в 1987 году в недрах величественной горы ⛰️ Чатыр-Даг. Вы встретите множество сталактитов, сталагмитов и натёчных драпировок, узнаете некоторые слова из сленга спелеологов, услышите историю 📖 о хозяине пещеры и значении ее названия.

Подъем на Чатыр-Даг

В центре внимания, конечно, будет сказочная пещера, однако, и сам подъем на гору Чатыр-Даг — must-have в вашем путешествии по полуострову. В конце 19 — начале 20 века восхождение совершали в течение двух дней и в те времена это был один из самых популярных туристических маршрутов региона. Я расскажу, почему невысокий Чатыр-Даг видит весь Крым, кто жил в его предгорье, как влияет так называемая яйла на климат Алуштинской долины и каким образом гора участвует в известном всем со школьной скамьи круговороте воды в природе.

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