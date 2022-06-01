Крымская кругосветка

Вас ожидает знакомство с интересными историческими достопримечательностями города-героя Севастополя

5
3 отзыва
Вас ожидает знакомство с интересными историческими достопримечательностями города-героя Севастополя, подъем к зубцам Ай-Петри, посещение загадочной Долины Привидений. Восточный Крым откроет секреты Генуэзской крепости в Судаке, древней Феодосии.
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Очарование Восточного Крыма
Очарование Восточного Крыма
Посетим Генуэзскую крепость в Судаке – уникальный комплекс фортификационных сооружений Средневековья
Севастополь и Балаклава
Севастополь и Балаклава
Заглянем в историко-археологический музей "Херсонес Таврический" и прогуляемся по Севастопольской и Балаклавской набережным
Бахчисарай
Бахчисарай
Побываем в исторической столице Крымского ханства, расположенной в окружении Крымских гор
Очарование Южного берега Крыма
Очарование Южного берега Крыма
Поднимемся по канатной дороге на гору Ай-Петри и посетим Ливадийский дворец, летнюю резиденцию российского императора Николая II
Белая скала Ак-Кая
Белая скала Ак-Кая
Осмотрим уникальный памятник природы, где снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-рота» и т. д.

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Бахчисарай - Севастополь

Встреча гостей

  • на ж/д вокзале г. Симферополя с 10:00 до 10:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»),
  • в аэропорту г. Симферополя с 11:30 до 12:00 (справа от выхода из здания терминала (снаружи здания), над выходом – наружная надпись: «Симферополь»).

Если в выбранные вами даты нет билетов на поезд до Симферополя– можно добраться поездом до Керчи (№196Х, Москва– Керчь). По вопросам организации трансфера Керчь– Симферополь обращайтесь к вашему менеджеру.

Трансфер в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.

Обед в 13:00 (с элементами крымско-татарской кухни).

По желанию предлагаем дегустацию крымских вин (за доп. плату).

Знакомство с комплексом Ханского дворца – резиденцией династии Гиреев и единственным в мире образцом крымско-татарской архитектуры и быта: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, гарем, прославленный Пушкиным Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик.

Свободнее время.

По желанию, на выбор, предлагаем посетить (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):

  • музей с мини-зоопарком «Крым на ладони» – самый большой в Крыму парк миниатюр, где собраны все историко-культурные и архитектурные достопримечательности полуострова;
  • Свято-Успенский пещерный монастырь и святой источник в ущелье Марьям-Дере;
  • кофейню-музей «Дегирмен», где вы увидите макет древнего Бахчисарая, который оживает благодаря эффектам света и звука, а также попробовать вкуснейший восточный кофе.

Переезд в Севастополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.

Размещение в одной из гостиниц города.

Встреча группы. Бахчисарай - СевастопольВстреча группы. Бахчисарай - СевастопольВстреча группы. Бахчисарай - СевастопольВстреча группы. Бахчисарай - Севастополь
2 день

Севастополь, Балаклава

Завтрак.

Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.

Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому – первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.

По желанию, предлагаем совершить морскую прогулку по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (за доп. плату).

Знакомство с мемориальным комплексом Сапун-гора – место решающего сражения за Севастополь периода Великой Отечественной войны, осмотр мемориального комплекса и образцов военной техники.

Переезд в Балаклаву – удивительный «городок», прославившийся своим европейским шармом и богатой историей.

Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».

Свободное время.

По желанию предлагаем морскую прогулку по Балаклавской бухте или посещение музея истории Балаклавы.

Возвращение в гостиницу.

Севастополь, БалаклаваСевастополь, БалаклаваСевастополь, БалаклаваСевастополь, Балаклава
3 день

Южный берег Крыма, гора Ай-Петри и Ливадийский дворец

Завтрак.

Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с историей и достопримечательностями региона, живописными горными и морскими ландшафтами, осмотр Форосской церкви и замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).

Переезд в п. Мисхор.

Подъем по канатной дороге на гору Ай-Петри, осмотр панорамы Южного берега Крыма с высоты птичьего полета.

По желанию, на выбор подъем к «зубцам» Ай-Петри (доп. плата) или посещение пещеры «Геофизическая» (доп. плата).

По желанию предлагаем дегустацию массандровских вин (за доп. плату).

Знакомство с парковым комплексом «Харакс» – бывшим имением великого князя Г. М. Романова.

Знакомство с Ливадийским дворцом – летней резиденцией российского императора Николая II и место проведения Ялтинской конференции 1945 г: Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника «большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.

Возвращение в гостиницу.

Южный берег Крыма, гора Ай-Петри и Ливадийский дворецЮжный берег Крыма, гора Ай-Петри и Ливадийский дворецЮжный берег Крыма, гора Ай-Петри и Ливадийский дворецЮжный берег Крыма, гора Ай-Петри и Ливадийский дворец
4 день

Алушта, подножие горы Демерджи и экскурсия по Генуэзской крепости в Судаке

Завтрак.

Переезд в район Алушты.

Пешеходная экскурсия к подножию горы Демерджи, с видом на Долину Привидений (место съемок фильма «Кавказская пленница», «Сердца трех», «Спортлото-82») и осмотром средневековой крепости Фуна.

Переезд на Восточный берег Крыма.

Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца.

Посещение завода элитных крымских вин «Солнечная долина» с дегустацией (по возможности, за доп. плату) или замена на дегустацию Массандровских вин (в Алупке).

Переезд в Судак.

Экскурсия по Генуэзской крепости в Судаке – уникальному комплексу фортификационных сооружений Средневековья.

Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.

Алушта, подножие горы Демерджи и экскурсия по Генуэзской крепости в СудакеАлушта, подножие горы Демерджи и экскурсия по Генуэзской крепости в СудакеАлушта, подножие горы Демерджи и экскурсия по Генуэзской крепости в СудакеАлушта, подножие горы Демерджи и экскурсия по Генуэзской крепости в Судаке
5 день

Обзорная экскурсия по Феодосии

Завтрак.

Трансфер в Феодосию.

Обзорная экскурсия по городу с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И. К. Айвазовского.

Трансфер в Коктебель, знакомство с популярным курортом.

Свободное время.

По желанию на выбор предлагаем (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):

  • экскурсию в дом-музей М. Волошина (за доп. плату);
  • морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам (за доп. плату).

Посещение обзорной площадки «Звездопад воспоминаний» на плато Узун-сырт, откуда открывается волшебный вид на Коктебельскую бухту, хребет Кучук-Енишар и соленое озеро.

Возвращение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по ФеодосииОбзорная экскурсия по ФеодосииОбзорная экскурсия по ФеодосииОбзорная экскурсия по Феодосии
6 день

Старый Крым, Топловский монастырь Св. Параскевы и отъезд

Завтрак.

Переезд в регион г. Старый Крым.

Знакомство с Армянским монастырем Сурб-Хач 14 века – единственным в Крыму сохранившимся монастырским комплексом Армянской Апостольской Церкви.

Переезд в п. Тополевка, путевая информация о монастыре.

Посещение Топловского монастыря Св. Параскевы (самостоятельно, без экскурсовода, прогулка по территории, посещение целебных источников, омовение в купели).

Трансфер в г. Белогорск.

Осмотр поражающего своими размерами Суворовского дуба и Белой скалы (Ак-кая) – уникального памятника природы, где снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-рота» и т. д.

Обед (с элементами крымско-татарской кухни).

Прибытие в аэропорт г. Симферополя к 15:30 – 16:00, на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.

Отъезд.

Старый Крым, Топловский монастырь Св. Параскевы и отъездСтарый Крым, Топловский монастырь Св. Параскевы и отъездСтарый Крым, Топловский монастырь Св. Параскевы и отъездСтарый Крым, Топловский монастырь Св. Параскевы и отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Ценовой периоддвухместное размещениеодноместное размещение
29.05.2022 – 10.06.202226 90029 900
12.06.2022 – 24.06.202227 90030 900
26.06.2022 – 23.09.202228 90033 900
25.09.2022 – 07.10.202226 90029 900
09.10.2022 – 28.10.202225 90028 900

Скидки:

  • для детей до 12 лет на основном месте – 10%, на дополнительном – 30%. Дети принимаются с 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей);
  • для пенсионеров 60+ предоставляется скидка 5%, при наличие подтверждающих документов.

Возможные варианты размещения:

  • в Севастополе: бизнес-отель "Атлантика", ГК "Крым", отель "Фордевинд" (Балаклава), пансионат "Севастополь";
  • в Восточном Крыму: пансионат "Крымское приморье", отель "Феодосия", отель "Дива", отель "Форум","Гранд Астория".

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в номерах с удобствами
  • Питание (5 завтраков, 2 обеда)
  • Услуги экскурсовода
  • Входные билеты в музеи:Ханский дворецпроезд по канатной дороге на Ай-Петриимение «Харакс»Ливадийский дворецпосещение крепости ФунаГенуэзская крепость монастырь Сурб-Хач обзорная экскурсия по Севастополю, Сапун-горе, Балаклаве, Феодосии
  • Ханский дворец
  • Проезд по канатной дороге на Ай-Петри
  • Имение «Харакс»
  • Ливадийский дворец
  • Посещение крепости Фуна
  • Генуэзская крепость
  • Монастырь Сурб-Хач
  • Обзорная экскурсия по Севастополю, Сапун-горе, Балаклаве, Феодосии
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту
Что не входит
  • Авиа-или ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Трансфер к месту проведения факультативных экскурсий
  • Дегустация крымских вин – от 300 руб. /чел., для детей предусмотрен чай
  • Музей с мини-зоопарком «Крым на ладони»:взрослые – 700 руб. /чел. дети – 500 руб. /чел.
  • Взрослые – 700 руб. /чел.
  • Дети – 500 руб. /чел.
  • Кофейня-музей «Дегирмен» – 400 руб.
  • Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблем Черноморского флота и достопримечательностей города с моря – от 500 руб.
  • Морская прогулка по Балаклавской бухте – от 500 руб.
  • Посещение музея истории Балаклавы – 500 руб.
  • Подъем к «зубцам» Ай-Петри – 1 000 руб.
  • Посещение пещеры «Геофизическая» – 200 руб.
  • Дегустация массандровских вин – от 600 руб.
  • Посещение завода элитных крымских вин «Солнечная долина» с дегустацией – от 1 100 руб. /чел.
  • Дегустация массандровских вин в Алупке – от 600 руб.
  • Экскурсия в дом-музей М. Волошина: взрослые – 300 руб. дети – 175 руб.
  • Взрослые – 300 руб.
  • Дети – 175 руб.
  • Морская прогулка вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам – от 1 100 руб.
  • Питание, не указанное в программе тура (4 обеда и ужины)
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Дополнительная информация

1. Встреча в новом аэропорту г. Симферополя с 11:30 до 12:00 (возле крайнего левого выхода, напротив терминала прилета, над выходом – наружная надпись «Симферополь»).
2. Заканчивается тур в аэропорту г. Симферополя в 16:00 – 16:30.
3. Скидки для детей до 12 лет на основном месте – 10%, на дополнительном – 30%. Дети принимаются с 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей).
4. Для пенсионеров 60+ предоставляется скидка 5%, при наличие подтверждающих документов.
5. Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, погодных условий и других обстоятельств.
6. Туристы, прибывшие после назначенного времени, добираются до места нахождения автобуса с группой самостоятельно.

Необходимые документы
  • общегражданский или загранпаспорт;
  • свидетельство о рождении для детей до 14-ти лет;
  • для детских групп – нотариально заверенную доверенность от родителей на руководителя группы;
  • медицинский полис.
Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?

Участие в туре возможно для детей от 5 лет и взрослым до 80 лет.

Будет ли свободное время на купание и посещение пляжа?

Не гарантируем, так как это прежде всего экскурсионная программа.

Можно либо рано утром или вечером после экскурсий, но мы не гарантируем размещение на 1 линии. Можно самостоятельно забронировать доп. проживание для этого.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
1 июня 2022
Благодарю вас за помощь в подборе тура, за оказанную услугу по приобретению билетов, так же за своевременное информирование и обратную связь практически 24 часа в сутки)))
Тур действительно оказался Кругосветкой по Крыму (к сожалению, за исключением Ай Петри), насыщенный, с массой впечатлений. Неудачным было решение по выбору транспорта (маленький, с низкими окнами, тем кто на галерке не видно не только неба (как его видно в автобусах с большими окнами), но и горизонта).
Размещение в гостиницах средней руки, зато с богатым историческим прошлым)), завтраки на уровне.
А
8 мая 2022
Ездили с супругом и сыном (13 лет). Программа очень понравилась, впечатление о Крыме сложилось замечательное. Огромное спасибо экскурсоводу, который был с нами всю поездку - Удоду Борису Алексанровичу!!!! Настоящий профессионал, который знал ответы на все вопросы! Очень тактичный, организованный, интересная подача материала и всегда по существу. Мы частота с семьёй ездим в экскурсионные поездки, и я считаю, что Борис Александрович один из самых лучших экскурсоводов!!!! Сын тоже от него был в восторге)) Благодаря доступной и интересной подаче материала про вторую мировую войну, сражения и героизм солдат, очень надеюсь, что такая серьёзная тема стала более понятна и близка моему ребенку. Борис Александрович, еще раз огромное спасибо!!!
Г
30 апр 2022
Здравствуйте!!! Огромное спасибо за замечательный тур!! Огромная благодарность нашему экскурсоводу, человеку очень грамотному, большой души, профессионалу с большой буквы Андрею Николаевичу!!! Экскурсии были насыщенными, интересными и познавательные!!! Большое спасибо!!!

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