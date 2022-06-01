Встреча гостей
Если в выбранные вами даты нет билетов на поезд до Симферополя– можно добраться поездом до Керчи (№196Х, Москва– Керчь). По вопросам организации трансфера Керчь– Симферополь обращайтесь к вашему менеджеру.
Трансфер в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.
Обед в 13:00 (с элементами крымско-татарской кухни).
По желанию предлагаем дегустацию крымских вин (за доп. плату).
Знакомство с комплексом Ханского дворца – резиденцией династии Гиреев и единственным в мире образцом крымско-татарской архитектуры и быта: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, гарем, прославленный Пушкиным Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик.
Свободнее время.
По желанию, на выбор, предлагаем посетить (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):
Переезд в Севастополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.
Размещение в одной из гостиниц города.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.
Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому – первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.
По желанию, предлагаем совершить морскую прогулку по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (за доп. плату).
Знакомство с мемориальным комплексом Сапун-гора – место решающего сражения за Севастополь периода Великой Отечественной войны, осмотр мемориального комплекса и образцов военной техники.
Переезд в Балаклаву – удивительный «городок», прославившийся своим европейским шармом и богатой историей.
Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».
Свободное время.
По желанию предлагаем морскую прогулку по Балаклавской бухте или посещение музея истории Балаклавы.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с историей и достопримечательностями региона, живописными горными и морскими ландшафтами, осмотр Форосской церкви и замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).
Переезд в п. Мисхор.
Подъем по канатной дороге на гору Ай-Петри, осмотр панорамы Южного берега Крыма с высоты птичьего полета.
По желанию, на выбор подъем к «зубцам» Ай-Петри (доп. плата) или посещение пещеры «Геофизическая» (доп. плата).
По желанию предлагаем дегустацию массандровских вин (за доп. плату).
Знакомство с парковым комплексом «Харакс» – бывшим имением великого князя Г. М. Романова.
Знакомство с Ливадийским дворцом – летней резиденцией российского императора Николая II и место проведения Ялтинской конференции 1945 г: Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника «большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Переезд в район Алушты.
Пешеходная экскурсия к подножию горы Демерджи, с видом на Долину Привидений (место съемок фильма «Кавказская пленница», «Сердца трех», «Спортлото-82») и осмотром средневековой крепости Фуна.
Переезд на Восточный берег Крыма.
Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца.
Посещение завода элитных крымских вин «Солнечная долина» с дегустацией (по возможности, за доп. плату) или замена на дегустацию Массандровских вин (в Алупке).
Переезд в Судак.
Экскурсия по Генуэзской крепости в Судаке – уникальному комплексу фортификационных сооружений Средневековья.
Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.
Завтрак.
Трансфер в Феодосию.
Обзорная экскурсия по городу с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И. К. Айвазовского.
Трансфер в Коктебель, знакомство с популярным курортом.
Свободное время.
По желанию на выбор предлагаем (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):
Посещение обзорной площадки «Звездопад воспоминаний» на плато Узун-сырт, откуда открывается волшебный вид на Коктебельскую бухту, хребет Кучук-Енишар и соленое озеро.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Переезд в регион г. Старый Крым.
Знакомство с Армянским монастырем Сурб-Хач 14 века – единственным в Крыму сохранившимся монастырским комплексом Армянской Апостольской Церкви.
Переезд в п. Тополевка, путевая информация о монастыре.
Посещение Топловского монастыря Св. Параскевы (самостоятельно, без экскурсовода, прогулка по территории, посещение целебных источников, омовение в купели).
Трансфер в г. Белогорск.
Осмотр поражающего своими размерами Суворовского дуба и Белой скалы (Ак-кая) – уникального памятника природы, где снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-рота» и т. д.
Обед (с элементами крымско-татарской кухни).
Прибытие в аэропорт г. Симферополя к 15:30 – 16:00, на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Ценовой период
|двухместное размещение
|одноместное размещение
|29.05.2022 – 10.06.2022
|26 900
|29 900
|12.06.2022 – 24.06.2022
|27 900
|30 900
|26.06.2022 – 23.09.2022
|28 900
|33 900
|25.09.2022 – 07.10.2022
|26 900
|29 900
|09.10.2022 – 28.10.2022
|25 900
|28 900
Скидки:
Возможные варианты размещения:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
1. Встреча в новом аэропорту г. Симферополя с 11:30 до 12:00 (возле крайнего левого выхода, напротив терминала прилета, над выходом – наружная надпись «Симферополь»).
2. Заканчивается тур в аэропорту г. Симферополя в 16:00 – 16:30.
3. Скидки для детей до 12 лет на основном месте – 10%, на дополнительном – 30%. Дети принимаются с 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей).
4. Для пенсионеров 60+ предоставляется скидка 5%, при наличие подтверждающих документов.
5. Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, погодных условий и других обстоятельств.
6. Туристы, прибывшие после назначенного времени, добираются до места нахождения автобуса с группой самостоятельно.
Участие в туре возможно для детей от 5 лет и взрослым до 80 лет.
Не гарантируем, так как это прежде всего экскурсионная программа.
Можно либо рано утром или вечером после экскурсий, но мы не гарантируем размещение на 1 линии. Можно самостоятельно забронировать доп. проживание для этого.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».