Крымская кругосветка в сентябре

Приглашаем отправиться с нами в удивительное путешествие по Крыму

5
3 отзыва
Приглашаем отправиться с нами в удивительное путешествие по Крыму! Мы посетим самые известные города и достопримечательности, где нас ждут древние храмовые комплексы, объекты наследия ЮНЕСКО, уютные улочки, величественные утёсы и невероятная атмосфера портовых городов.
Крымская кругосветка в сентябре
Крымская кругосветка в сентябре
Крымская кругосветка в сентябре
Крымская кругосветка в сентябре
Крымская кругосветка в сентябре
Крымская кругосветка в сентябре
Крымская кругосветка в сентябре
Крымская кругосветка в сентябре
Крымская кругосветка в сентябре
Крымская кругосветка в сентябре
Крымская кругосветка в сентябре
Крымская кругосветка в сентябре
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Красивейшие дворцы и храмы
Красивейшие дворцы и храмы
Увидим Ливадийский и Воронцовский дворцы, Ласточкино гнездо и древние монастыри
Пейзажи морских городов
Пейзажи морских городов
Познакомимся с известными городами Крыма и удивимся невероятным видам
Дегустация вин
Дегустация вин
При желании попробуем крымские вина разных марок
Херсонес Таврический
Херсонес Таврический
Посетим историко-археологический музей и место крещения Князя Владимира
Генуэзская крепость
Генуэзская крепость
Перенесёмся в настоящее средневековье и сделаем красивые снимки
Горные утёсы
Горные утёсы
Побываем в удивительных местах, ставших декорацией для известных фильмов

Программа тура по дням

1 день

Трансфер в Бахчисарай, Ханский дворец, обед с элементами крымско-татарской кухни

Встреча гостей на ж/д г. Симферополя с 10:00 до 10:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).

Трансфер в Бахчисарай — историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.

Знакомство с комплексом Ханского дворца — резиденцией династии Гиреев и единственным в мире образцом крымско-татарской архитектуры и быта: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, гарем, прославленный Пушкиным Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик.

Обед с элементами крымско-татарской кухни. По желанию предлагаем дегустацию крымских вин (за доп. плату).

Свободное время.

По желанию, на выбор, предлагаем посетить:

  • Музей с мини-зоопарком «Крым на ладони» - самый большой в Крыму парк миниатюр, где собраны все историко-культурные и архитектурные достопримечательности полуострова;
  • Свято-Успенский пещерный монастырь и святой источник в ущелье Марьям-Дере (самостоятельно);
  • кофейню-музей «Дегирмен», где вы увидите макет древнего Бахчисарая, который оживает благодаря эффектам света и звука, а также попробовать вкуснейший восточный кофе.

К месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Трансфер в Бахчисарай, Ханский дворец, обед с элементами крымско-татарской кухниТрансфер в Бахчисарай, Ханский дворец, обед с элементами крымско-татарской кухниТрансфер в Бахчисарай, Ханский дворец, обед с элементами крымско-татарской кухниТрансфер в Бахчисарай, Ханский дворец, обед с элементами крымско-татарской кухни
2 день

Херсонес Таврический, обзорная экскурсия по Севастополю, Балаклава

Завтрак.

Посещение историко-археологического музея "Херсонес Таврический", включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, единственного античного полиса Cеверного Причерноморья и места крещения Князя Владимира.

Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя.

Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому — первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.

Переезд в Балаклаву — удивительный город, прославившийся своим европейским шармом и богатой историей.

Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной. Осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».

По желанию, на выбор, предлагаем посетить:

  • Балаклавский подземный музейный комплекс — бывшее сверхсекретное противоатомное укрытие подводных лодок;
  • музей истории Балаклавы;
  • морскую прогулку по Балаклавской бухте.

Возвращение в гостиницу.

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3 день

Большая Ялта

Завтрак. Освобождение номеров.

Переезд в регион Большой Ялты — самое популярное место отдыха и туризма, путевая экскурсия включает знакомство с историей и достопримечательностями Южного берега Крыма, осмотр живописных горных и морских ландшафтов.

Переезд в Алупку.

Знакомство с Воронцовским дворцом-музеем в Алупке – летней резиденцией генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самым романтичным архитектурным памятником Крыма, парк которого считается шедевром садово-паркового искусства.

Вблизи парка расположен дегустационный зал, где вы сможете попробовать знаменитые Массандровские вина (за доп. плату).

Знакомство с парковым комплексом «Харакс»,бывшим имением великого князя Г. М. Романова.

Осмотр замка «Ласточкино гнездо» со смотровой площадки.

Переезд в Ливадию.

Знакомство с Ливадийским дворцом — летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г: Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.

Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма.

Большая ЯлтаБольшая ЯлтаБольшая Ялта
4 день

Никитский ботанический сад, экскурсия по набережной Ялты

Завтрак.

Переезд в п. Никита.

Посещение одного из старейших научно-исследовательских центров — «Никитский ботанический сад».

Осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной — тюльпанов, летом — роз, а осенью — хризантем.

Трансфер в п. Массандра.

По желанию, предлагаем посетить дворец Александра III в Массандре – «Сталинскую» госдачу, а ныне музей, посвященный царской династии Романовых (за доп. плату).

Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты.

Знакомство с визитной карточкой города — гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семеному, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.

Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы сможете увидеть памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, которые стали украшением курортной столицы Крыма.

Возвращение в гостиницу.

Никитский ботанический сад, экскурсия по набережной ЯлтыНикитский ботанический сад, экскурсия по набережной ЯлтыНикитский ботанический сад, экскурсия по набережной ЯлтыНикитский ботанический сад, экскурсия по набережной ЯлтыНикитский ботанический сад, экскурсия по набережной Ялты
5 день

Генуэзская крепость в Судаке, Коктебель, Феодосия

Завтрак. Освобождение номеров.

Переезд на Восточный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с живописными горными и морскими ландшафтами.

Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца.

Переезд в г. Судак.

Экскурсия по Генуэзской крепости в Судаке — уникальному комплексу фортификационных сооружений Средневековья.

Трансфер в Коктебель, знакомство с популярным курортом.

Посещение обзорной площадки «Звездопад воспоминаний» на плато Узун-сырт, откуда открывается волшебный вид на Коктебельскую бухту, хребет Кучук-Енишар и соленое озеро.

Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И. К. Айвазовского.

Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.

Генуэзская крепость в Судаке, Коктебель, ФеодосияГенуэзская крепость в Судаке, Коктебель, ФеодосияГенуэзская крепость в Судаке, Коктебель, ФеодосияГенуэзская крепость в Судаке, Коктебель, Феодосия
6 день

Монастырь Сурб-Хач, Топловский монастырь, гора Ак-кая

Завтрак. Освобождение номеров.

Переезд в регион г. Старый Крым.

Знакомство с Армянским монастырем Сурб-Хач 14 века — единственным в Крыму сохранившимся монастырским комплексом Армянской Апостольской Церкви.

Переезд в п. Тополевка, путевая информация о монастыре.

Посещение Топловского монастыря Св. Параскевы (самостоятельно, без экскурсовода, прогулка по территории, посещение целебных источников, омовение в купели).

Трансфер в г. Белогорск.

Осмотр поражающего своими размерами Суворовского дуба и Белой скалы (Ак-кая) — уникального памятника природы, где снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-рота» и т. д.

Обед с элементами крымско-татарской кухни.

Прибытие на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:00 – 16:30. Отъезд.

Монастырь Сурб-Хач, Топловский монастырь, гора Ак-каяМонастырь Сурб-Хач, Топловский монастырь, гора Ак-каяМонастырь Сурб-Хач, Топловский монастырь, гора Ак-кая

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Гранд-Астория, Алушта, Атлантика с завтраками.

Возможно одноместное размещение, стоимость — 33 900 руб.

Холодильника, фена и утюга в номерах отелей нет.

Скидки:

  • Для детей до 12 лет на основном месте – 10%, на дополнительном – 30%. Дети принимаются с 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей);
  • для пенсионеров 60+ предоставляется скидка 5%, при наличие подтверждающих документов.

Варианты проживания

Отель «Атлантика Севастополь»

2 ночи

Отель «Атлантика Севастополь» расположен в 10 минутах ходьбы от моря. К услугам гостей номера с кондиционером. В отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Номера с собственной ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. В числе удобств рабочий стол.

По утрам для гостей отеля «Атлантика Севастополь» сервируют завтрак «шведский стол». Гости могут посетить бар и отдохнуть на террасе.

Отель «Атлантика Севастополь»Отель «Атлантика Севастополь»Отель «Атлантика Севастополь»Отель «Атлантика Севастополь»Отель «Атлантика Севастополь»Отель «Атлантика Севастополь»

Отель «Алушта»

2 ночи

Отель «Алушта» находится в Алуште, в 10 минутах ходьбы от побережья Черного моря. К услугам гостей ресторан и частная парковка.

Во всех номерах установлен телевизор. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Из ряда номеров открывается вид на море или горы. Гостям предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен. В отеле «Алушта» работает бесплатный Wi-Fi.

Отель «Алушта»Отель «Алушта»Отель «Алушта»Отель «Алушта»Отель «Алушта»Отель «Алушта»Отель «Алушта»

Отель «Grand Astoria»

1 ночь

Отель Grand Astoria с бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в Феодосии, в 2 минутах ходьбы от набережной. К услугам гостей ресторан.

Каждый номер оборудован кондиционером и телевизором с кабельными каналами. Кроме того, в распоряжении гостей собственная ванная комната.

Стойка регистрации работает круглосуточно. В нескольких минутах ходьбы открыты различные кафе и магазины.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в номерах с удобствами
  • Питание (5 завтраков, 2 обеда)
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту.
  • Ханский дворец
  • Имение «Харакс»
  • Ливадийский дворец
  • Генуэзская крепость
  • Монастырь Сурб-Хач
  • Обзорные экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа-или ж/д билеты до г. Симферополь и обратно
  • Трансфер к месту проведения факультативных экскурсий
  • Дегустация крымских вин — от 350 руб. /чел.
  • Дегустация Массандровских вин — от 600 руб.
  • Питание, не указанное в программе тура (4 обеда и ужины).
  • Музей с мини-зоопарком «Крым на ладони»:
  • Взрослые — 1000 руб. /чел.
  • Дети — 700 руб. /чел.
  • Кофейня-музей «Дегирмен» — 500 руб.
  • Балаклавский подземный музейный комплекс:
  • Взрослый — 700 руб.
  • Ребенок — 350 руб.
  • Музей истории Балаклавы:
  • Взрослый — 500 руб.
  • Морская прогулка по Балаклавской бухте — от 600 руб.
  • Дворец Александра III в Массандре:
  • Взрослый — 450 руб.
  • Ребенок — 200 руб
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для осуществления всех экскурсий необходимо иметь удобную обувь, головной убор, зонт, пляжные принадлежности, воду.

Для осуществления экскурсий в пещерный город Чуфут-Кале, к подножию горы Демерджи, с осмотром генуэзской крепости Чембало необходима спортивная обувь, головные уборы, ветровка (кофта), питьевая вода.

На экскурсии связанные с посещением монастырей, церквей, мечетей и других культовых заведений не допускаются экскурсанты, одетые в шорты, майки, короткие юбки, женщины должны быть с покрытой головой и в длинных юбках.

В связи с проблемой в расчётах банковскими картами рекомендуем брать с собой наличные деньги.

Для ускорения процесса поселения в отелях, просим иметь с собой 2-3 копии паспорта и свидетельства о рождении (для детей), так как все объекты размещения подают отчеты в ФМС.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Необходимые документы
  • Общегражданский или загранпаспорт;
  • свидетельство о рождении для детей до 14-ти лет;
  • для детских групп – нотариально заверенную доверенность от родителей на руководителя группы;
  • медицинский полис.
Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?

Участие в туре возможно для детей от 5 лет и взрослым до 80 лет.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
21 июля 2022
Организация на высшем уровне. Документы оформили быстро, операторы приветливые, вежливые, отзывчивые.
А
16 июля 2022
Май 2022.
Мы много путешествуем. Предпочитаем ездить без туроператоров, но в это время года действует туристический кэшбек 20 процентов. Поэтому мы обратились к Большой Стране. Через 3 дня после оплаты нам вернули 20 процентов. Мы еще даже не успели уехать.
Участвовали в "Гранд-тур по Крыму"."Большая страна" в лице нашего менеджера Ольги Быковой приложила всю добросовестность для организации нашего путешествия. Никогда не бывает всё гладко, поэтому на этапе оформления все вопросы решались без заморочек и с пониманием, за что Ольге и коллективу БС спасибо 2 раза.
Тур состоял из круиза на микроавтобусе по самым интересным местам Крыма с ночёвками в нескольких городах. 17 человек в группе - это хорошо, не много и не мало. Так как в начале мая наплыв туристов был небольшой, нашу группу скомплектовали из двух разных туров, но похожих по содержанию. Программа почти не изменилась, за исключением одной экскурсии. Но организатор сделал всё, чтобы всем было максимально удобно. Путеводитель (экскурсовод) Крюков Андрей Николаевич и водитель Владимир показали на что они способны! Молодцы! Гид грамотнейший человек. Знает всё и больше… 8 дней рассказывал, показывал, мог ответить на любой вопрос даже не по теме. А Владимир специалист в езде по "серпантину". Это интересные моменты в путешествиях. Единственное, что хотелось бы добавить к сервису, это Wi-Fi в микроавтобусе. Но это скорее всего не водителя проблема. Нам пользование мобильным интернетом показалось дороговатым, или я "жмот". Поэтому решали инетные вопросы в гостинице либо в многочисленных кафешках. Если закачать в мобильные приложения карты Оффлайн, то вообще не составит труда без интернета ориентироваться самостоятельно. Отели были вполне достойные. Ночью иногда включали кондиционер на обогрев помещения. Быстро и тепло. Банкоматами не пользовались. Обходились пластиковыми картами. Иногда просили наличные, их там любят. Поэтому нужно иметь с собой наличные для покупок на улицах и на всякий случай.
Будучи в Крыму не забудьте посетить главное место – СЕВАСТОПОЛЬ. Это обязательно. Очень рекомендуем:
1. Балаклавскую бухту с восхождением на обзорную высоту. Там же морское путешествие на кораблике вдоль побережья (в мае был холодный ветер, нужно взять курточку. Кто не побрезгует, может укутаться в одеяло. имеющееся на судне.)
2. Балаклавский подземный музейный комплекс (это, своими словами, база подводных лодок и ядерный арсенал - грандиознейший обьект).
3. Ласточкино гнездо - снаружи интереснейшее место, а по откликам очевидцев внутри нечего делать.
4. В Бахчисарае впечатляет Комплекс Ханского Дворца; Свято-Успенский пещерный монастырь.
Все 8 дней заполнены интересными экскурсиями. Иногда нам выделяли время для самопрогулки.
Рекомендую Сообщество туроператоров "Большая Страна", как проверенное и надежное. То же самое относится и к принимающей стороне. Всем заслуженное спасибо
Т
30 мая 2022
Быстрота, четкость, профессионализм, быстрые ответы на вопросы, доброжелательность, связь с клиентом по различным ситуациям. Все это приводит к тому, чтобы запланировать какие-то новые туры. По туру общалась с Юлей Ростовщиковой и Екатериной. Спасибо за вашу работу

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