О местах, которые вы увидите
Красная пещера, она же Кизил-Коба, самая длинная и загадочная в Крыму. Там зарождалась культура тавров и свершались языческие обряды. Первый зал пещеры, который вы увидите воочию, являлся святилищем древних людей!
Источник Бор-Чокрак – место паломничества тех, кто хочет укрепить семью, ищет своего спутника жизни, мечтает о продолжении рода и другом личном счастье. По желанию, вы сможете совершить омовение в Священной купели.
Приведет вас в восторг Ванна молодости – небольшое озеро у подножья водопада с чистейшей родниковой водой. Это живописное место не зря привлекает туристов. Оно не только радует глаз, но помогает расслабиться, оздоровиться и омолодиться!
Важные детали
- Маршрут проходит по горно-лесной местности. Необходима спортивная обувь;
- В теплое время года берите с собой купальник и полотенце.