Места Силы Сказочной долины

За время нашего однодневного тура мы посетим сразу несколько завораживающих природных объектов,...

За время нашего однодневного тура мы посетим сразу несколько завораживающих природных объектов, включая заповедное урочище Кизил-Коба, Красную пещеру, источник целебной минеральной воды, бурлящий водопад Су-Учхан и бодрящие Ванны молодости.
Места Силы Сказочной долины
Места Силы Сказочной долины
Места Силы Сказочной долины
Места Силы Сказочной долины
Места Силы Сказочной долины
Места Силы Сказочной долины
Места Силы Сказочной долины

Что вы увидите 🤩

  • Заповедное урочище Кизил-Коба
  • Красная пещера
  • Источник целебной минеральной воды
  • Водопад Су-Учхан
  • Ванны Молодости
  • Бор-Чокрак
О местах, которые вы увидите
Красная пещера, она же Кизил-Коба, самая длинная и загадочная в Крыму. Там зарождалась культура тавров и свершались языческие обряды. Первый зал пещеры, который вы увидите воочию, являлся святилищем древних людей!
Источник Бор-Чокрак – место паломничества тех, кто хочет укрепить семью, ищет своего спутника жизни, мечтает о продолжении рода и другом личном счастье. По желанию, вы сможете совершить омовение в Священной купели.
Приведет вас в восторг Ванна молодости – небольшое озеро у подножья водопада с чистейшей родниковой водой. Это живописное место не зря привлекает туристов. Оно не только радует глаз, но помогает расслабиться, оздоровиться и омолодиться!
Важные детали
  • Маршрут проходит по горно-лесной местности. Необходима спортивная обувь;
  • В теплое время года берите с собой купальник и полотенце.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-5 человек
Взрослый (12+)
1 800 ₽
Детский (до 12 лет)
1 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Входные билеты в Красную пещеру.
Место начала и завершения
Улица Владимира Хромых, 27, Алушта
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По пятницам в 10:00

Юг-Тур
Юг-Тур
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