О местах, которые вы увидите

Красная пещера, она же Кизил-Коба, самая длинная и загадочная в Крыму. Там зарождалась культура тавров и свершались языческие обряды. Первый зал пещеры, который вы увидите воочию, являлся святилищем древних людей!

Источник Бор-Чокрак – место паломничества тех, кто хочет укрепить семью, ищет своего спутника жизни, мечтает о продолжении рода и другом личном счастье. По желанию, вы сможете совершить омовение в Священной купели.

Приведет вас в восторг Ванна молодости – небольшое озеро у подножья водопада с чистейшей родниковой водой. Это живописное место не зря привлекает туристов. Оно не только радует глаз, но помогает расслабиться, оздоровиться и омолодиться!

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