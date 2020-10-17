5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Дорога из Алушты

Из города на автобусе 🚌 вы отправитесь в посёлок Никита, где и расположилась главная цель нашей экскурсии 🧭. По дороге узнаете о природе Крыма и его растительном мире. А пейзажи в окнах дополнят рассказ гида горными ⛰️ массивами, природными заповедниками и разнообразным ландшафтом края.

Императорский сад

Никитский ботанический сад — это «живая» энциклопедия растений: здесь собрано более 28000 видов деревьев, цветов и редких трав. Вместе с научным сотрудником парка вы пройдёте по интереснейшему маршруту и рассмотрите обилие растений, привезённых из разных уголков планеты. Гид расскажет любопытные факты о флоре, а также об истории 📖 создания сада. А вы зададите любые интересующие вопросы и, конечно, запечатлеете его красоты.

После экскурсии 🧭 вы можете пополнить личные садоводческие коллекции, купив семена и саженцы в специальном магазине на территории сада.

Организационные детали