Подземный мир Чатыр-Дага

Ощутить дух авантюризма, отправившись исследовать таинственные пещеры и гроты

5
2 отзыва
Многие слышали, видели и даже посещали Чатыр-Даг, один из самых известных горных массивов Крыма.

Но далеко не все изучали его изнутри.

Приглашаю отправиться в подземное путешествие на нижнее плато и навестить несколько диких, необорудованных пещер и гротов.

Вы рассмотрите древние образования, услышите старинные легенды и откроете фактурные места.
Подземный мир Чатыр-Дага
Подземный мир Чатыр-Дага
Подземный мир Чатыр-Дага
Подземный мир Чатыр-Дага
Подземный мир Чатыр-Дага
Подземный мир Чатыр-Дага
Подземный мир Чатыр-Дага
Подземный мир Чатыр-Дага
Подземный мир Чатыр-Дага
Подземный мир Чатыр-Дага
Подземный мир Чатыр-Дага
Подземный мир Чатыр-Дага

Что вас ожидает

🔦 Спелеологическое приключение
Путешествие начнется недалеко от Ангарского перевала. Пройдя короткий участок леса, вы выйдете на живописную Красную тропу, которая и выведет на плато, где компактно расположились пещеры. Вы посетите Гугерджин-Хосар, Тысячеголовую и Холодную пещеры, а также гроты Охотничий и Узун-Коба.

⛰ Гугерджин-Хосар встретит зияющим 18-метровым колодцем с живописно замшелыми стенами. Для посещения этой пещеры понадобится специальное спелеологическое оборудование, которое я выдам, научу пользоваться и дам необходимые инструкции. Все действия будут безопасны — для этого организуем верёвочную страховку. После преодоления вертикального участка вы откроете маленькие, но красивые залы с натечными образованиями — сталактитами и сталагмитами. Выбираться на поверхность также будем со снаряжением.

⛰ Далее в программе — горизонтальные пещеры Тысячеголовая и Холодная. Здесь понадобятся лишь каски с фонариками, но и эти пещеры интересны! Тысячеголовая — историей и драматичной легендой, а Холодная — огромным залом и красивым входом-порталом. По пути вы посетите гроты, руины первого в России горного приюта. Кроме того, я покажу входное отверстие вертикальной пещеры Бездонный колодец. Эта пещера также не оставит вас равнодушными.

Завершим маршрут там же, где и начали: на остановке общественного транспорта «Сосновка», что неподалеку от Ангарского перевала.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута — 16 километров
  • Для участия достаточно средней физической подготовки
  • Дополнительные расходы: проезд на общественном транспорте из Алушты до Сосновки — около 100 руб. в обе стороны за одного участника

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе Автостанции Алушты
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Виктор
Виктор
Привет! Меня зовут Виктор, я гид-проводник по горному Крыму. Родился и всю жизнь живу в Алуште, работаю спасателем. Много лет хожу в горы, знаю их и очень люблю. С радостью познакомлю вас с вершинами, перевалами, тропами и пещерами. Расскажу о флоре и фауне Крыма и раскрою его богатую историю.
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2 настоящих отзыва от туристов

Д
25 окт 2021
Бесподобная экскурсия! Красот не описать)
Физически вполне проходима, если у вас хотя бы просто средняя физическая форма… я все нормально прошел в обычной походной обуви со средним протектором. На самой горе местами весьма ветренно, обязательно берите куртку/накидку непродувайку, ну и покушать) энергия расходуется очень активно) Приятно удивило то, что, экскурсия ну очень информативна, не, посмотрите налево, мол, как красиво, а направо еще красивше) а просто масса информации… Виктор в этом плане фанат, в хорошем смысле этого слова) и историческая информация и легенды, и…. ну впрочем не буду спойлерить) Сами пещеры это отдельная песня, спуск абсолютно безопасный, снаряжение в идеальном состоянии, видно что за ним следят…. эмоции внизу непередаваемы, и опять таки, у каждой пещеры своя длинная история…
Вобщем категорически рекомендую к посещению! И огромное спасибо Виктору!
Е
24 авг 2021
Хочется поделиться впечатлениями от экскурсии. Наверное, будет много текста, потому что впечатлений море!
Нашим гидом был Виктор, и мы думаем, что именно он определил то количество положительных эмоций от этого дня, который мы провели вместе.
Сначала немного о Викторе. Это очень эрудированный, начитанный, знающий человек с широким кругозором. В лёгкой неспешной беседе мы узнали много нового про Крым, его природу и историю. Это было так естественно и легко. Виктор скорее следовал нашему темпу, чем задавал его сам. И это очень удобно, потому что порой было физически трудно карабкаться в горы. Никаких проблем с фото и видео. Делали столько остановок, сколько мы просили. Очень корректный, внимательный гид.
Очень много рассказывал про спелео-оборудование, как хранить, как выбирать. Какие виды бывают, чем отличаются, для чего больше подходят. Придя к тому самому вертикальном колодцу (а именно он был для нас настоящим испытанием), создалось стопроцентное доверие Виктору, как профессионалу. Ведь в его руках в тот момент были наши, не побоюсь этого слова, жизни. Доходчиво объяснил, что делать при спуске и подъёме. Подробно рассказал, как работает система подвесов. Рассказал, почему ни при каких обстоятельствах она не подведёт. В моменты, когда хотелось паниковать уже находясь на верёвках, очень спокойно направлял наши действия в нужное русло. И спуск и подъем прошли гладно. Не скажу, что это было просто в плане физпоготовки, но это уже наша сторона вопроса.
После того, как мы выбрались наружу, нас переполняли эмоции. Самой главной, пожалуй, была эйфория от преодоления своих страхов. Красота пещеры завораживала. Казалось не реальным, что это всё создавалось природой на протяжении многих веков. Ощущение, что мы прикоснулись к чему-то вечному, безвременному, не поддающемуся нашему представлению о времени вообще. А наш гид рассказал нам, как такие пещеры образуются, как их находят, как получается вся та красоты, которая в тот момент была вокруг нас.
Описывать другие пещеры и гроты не буду. Наверное, нужно оставить место для собственных впечатлений. А они, поверьте, ещё будут в изобилии.
Скажу ещё, что Виктор самые сложные части маршрута предлагал в факультативной форме. Т. е. можно ориентироваться на свое самочувствие и корректировать маршрут. Но мы подписывались на всё и ни разу не пожалели. Не смотря на усталость в конце маршрута мы понимали, ради чего наши ноги уже не могут двигаться, а руки подниматься. Ведь впечатлений и эмоций мы увезли на год вперёд. И это то, ради чего стоит приехать на эту экскурсию!

Из советов для других отдыхающих, обязательно продумайте одежду.
Во-первых, перепад температур с курортных 30°, до горных 23° с освежающий постоянным ветром. И 9° в пещерах.
Во-вторых, приготовьтесь к тому, что вы не уйдёте в чистой одежде и обуви. Мы были грязными с ног до головы. Но в этом была своя прелесть. 😁
И, наконец, возьмите перекус и достаточное количество воды. Уплетать бутерброды, сидя прямо на траве на высоте 1100м посреди горных пейзажей, и запивать их простой водой было самой лучшей трапезой за весь отпуск!

На последок ещё раз выражаем искреннюю благодарность нашему гиду Виктору. Очень рекомендуем его всем, кто решиться на это мини-путешествие.

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