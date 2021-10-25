Хочется поделиться впечатлениями от экскурсии. Наверное, будет много текста, потому что впечатлений море!

Нашим гидом был Виктор, и мы думаем, что именно он определил то количество положительных эмоций от этого дня, который мы провели вместе.

Сначала немного о Викторе. Это очень эрудированный, начитанный, знающий человек с широким кругозором. В лёгкой неспешной беседе мы узнали много нового про Крым, его природу и историю. Это было так естественно и легко. Виктор скорее следовал нашему темпу, чем задавал его сам. И это очень удобно, потому что порой было физически трудно карабкаться в горы. Никаких проблем с фото и видео. Делали столько остановок, сколько мы просили. Очень корректный, внимательный гид.

Очень много рассказывал про спелео-оборудование, как хранить, как выбирать. Какие виды бывают, чем отличаются, для чего больше подходят. Придя к тому самому вертикальном колодцу (а именно он был для нас настоящим испытанием), создалось стопроцентное доверие Виктору, как профессионалу. Ведь в его руках в тот момент были наши, не побоюсь этого слова, жизни. Доходчиво объяснил, что делать при спуске и подъёме. Подробно рассказал, как работает система подвесов. Рассказал, почему ни при каких обстоятельствах она не подведёт. В моменты, когда хотелось паниковать уже находясь на верёвках, очень спокойно направлял наши действия в нужное русло. И спуск и подъем прошли гладно. Не скажу, что это было просто в плане физпоготовки, но это уже наша сторона вопроса.

После того, как мы выбрались наружу, нас переполняли эмоции. Самой главной, пожалуй, была эйфория от преодоления своих страхов. Красота пещеры завораживала. Казалось не реальным, что это всё создавалось природой на протяжении многих веков. Ощущение, что мы прикоснулись к чему-то вечному, безвременному, не поддающемуся нашему представлению о времени вообще. А наш гид рассказал нам, как такие пещеры образуются, как их находят, как получается вся та красоты, которая в тот момент была вокруг нас.

Описывать другие пещеры и гроты не буду. Наверное, нужно оставить место для собственных впечатлений. А они, поверьте, ещё будут в изобилии.

Скажу ещё, что Виктор самые сложные части маршрута предлагал в факультативной форме. Т. е. можно ориентироваться на свое самочувствие и корректировать маршрут. Но мы подписывались на всё и ни разу не пожалели. Не смотря на усталость в конце маршрута мы понимали, ради чего наши ноги уже не могут двигаться, а руки подниматься. Ведь впечатлений и эмоций мы увезли на год вперёд. И это то, ради чего стоит приехать на эту экскурсию!



Из советов для других отдыхающих, обязательно продумайте одежду.

Во-первых, перепад температур с курортных 30°, до горных 23° с освежающий постоянным ветром. И 9° в пещерах.

Во-вторых, приготовьтесь к тому, что вы не уйдёте в чистой одежде и обуви. Мы были грязными с ног до головы. Но в этом была своя прелесть. 😁

И, наконец, возьмите перекус и достаточное количество воды. Уплетать бутерброды, сидя прямо на траве на высоте 1100м посреди горных пейзажей, и запивать их простой водой было самой лучшей трапезой за весь отпуск!



На последок ещё раз выражаем искреннюю благодарность нашему гиду Виктору. Очень рекомендуем его всем, кто решиться на это мини-путешествие.