Илья проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Путешествие в мир природы

Вы погуляете по живописному буковому лесу 🌲 и увидите деревья-великаны, живущие здесь уже не одну сотню лет. Подниметесь на горы ⛰️ Кудрявая Марья и Лысый Иван, услышите связанную с ними знаменитую легенду и насладитесь чудесными видами на Алуштинскую долину, гору Демерджи и массив Чатыр-Даг. Кроме того, посетите таинственную пещеру злого Сатира.

Крым изнутри

В пути я расскажу много интересных фактов. Вы узнаете, когда и почему Крым присоединили к Российской империи, за что Кутузов был награжден орденом Святого Георгия и как складывалась история 📖 местных поселков. А также я раскрою, какие травы растут в горной местности, когда их собирать и как приготовить настоящий крымский чай.

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