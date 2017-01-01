Илья проводит ещё 1 экскурсию

Путешествие в мир природы Вы погуляете по живописному буковому лесу 🌲 и увидите деревья-великаны, живущие здесь уже не одну сотню лет. Подниметесь на горы ⛰️ Кудрявая Марья и Лысый Иван, услышите связанную с ними знаменитую легенду и насладитесь чудесными видами на Алуштинскую долину, гору Демерджи и массив Чатыр-Даг. Кроме того, посетите таинственную пещеру злого Сатира.
Крым изнутри В пути я расскажу много интересных фактов. Вы узнаете, когда и почему Крым присоединили к Российской империи, за что Кутузов был награжден орденом Святого Георгия и как складывалась история 📖 местных поселков. А также я раскрою, какие травы растут в горной местности, когда их собирать и как приготовить настоящий крымский чай.
Организационные детали
Маршрут кольцевой. До места старта и финиша удобно добираться на общественном транспорте.
После экскурсии 🧭 вы получите 10-20 фотографий на память
В дождь или плохую погоду проведение экскурсии 🧭 небезопасно, поэтому она по согласованию переносится или отменяется
Начало и место завершения
🚩 на остановке Ангарский перевал
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.