Александра проводит ещё 6 экскурсий

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Путешествие к Храму Солнца на внедорожнике

Покорить гору Ильяс-Кая, насладиться пейзажами Байдарской долины и побывать в месте силы

Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Есть в Крымских горах ⛰️ место удивительной красоты и силы, которое невозможно обойти стороной: именно туда мы отправляемся! На внедорожниках мы проедем между вершиной Ильяс-Кая и массивом Челеби, останавливаясь на площадках с чудесными панорамами Байдарской долины.

А затем совершим восхождение к Храму Солнца и разберемся в его мистических свойствах.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🛣Джиппинг
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 16 000 ₽ за экскурсию

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Путешествие к Храму Солнца на внедорожнике
Путешествие к Храму Солнца на внедорожнике

Что вас ожидает

По Байдарской долине на внедорожнике
Путь к подножью горы ⛰️ Ильяс-Кая мы преодолеем на комфортабельном внедорожнике, в пути любуясь потрясающими панорамами крымских гор ⛰️. Перед вами раскинутся пейзажи Байдарской долины, Ласпинской седловины и плато Никитская яйла. Мы будем останавливаться на впечатляющих смотровых площадках с видами на знаменитые вершины Аю-Даг, Ай-Петри и Форосский Кант, чтобы сделать эффектные кадры. А по пути поговорим о природе Главной гряды Крымских гор ⛰️ и окружающих её легендах.

Трекинг к Крымскому Стоунхенджу
Далее начнется пешеходная часть маршрута к Ильяс-Кая — вершине удивительной красоты. По горной тропе мы доберемся до легендарного Храма Солнца, одного из известнейших крымских мест силы с мощной энергетикой. Вы откроете секрет внутреннего устройства Крымского Стоунхенджа, найдете на вершине центрального камня алтарь с приношениями. А еще узнаете об эзотерических свойствах Храма Солнца и сможете обратиться с просьбой к высшим силам, оставив здесь монетку или ленточку.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Маршрут авто-пешеходный, поэтому обязательно позаботьтесь об обуви для горных прогулок (кроссовки или ботинки)
  • Маршрут экскурсии 🧭 может быть не под силу маленькими детям и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или опорно-двигательного аппарата
Начало и место завершения
🚩 от вашего отеля в Алуште
Путешествие к Храму Солнца на внедорожнике
Путешествие к Храму Солнца на внедорожнике
Путешествие к Храму Солнца на внедорожнике
Путешествие к Храму Солнца на внедорожнике

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
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Александра проводит ещё 6 экскурсий

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