Ханский дворец
Бывшая резиденция крымских ханов Гиреев — памятник истории 📖 и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры (1 час 30 мин).
Успенский Пещерный монастырь
Свято-Успенский мужской монастырь. С монастырем связаны легенды и предания, чудеса и страдания, это святое место испытало за 12 веков своего существования периоды расцвета и упадка, в монастыре побывали венценосные особы, Императоры Александр I и Александр II, Николай I и Николай II (30 мин).
Пещерный город 🏙️ «Чуфут Кале»
Экскурсия Чуфу́т-Кале́ — средневековый город-крепость является объектом культурного наследия Город возник предположительно в V—VI веках как укреплённое поселение на границе византийских владений. Начиная с XIV века в городе стали селиться караимы и к моменту образования Крымского ханства они, скорее всего, составляли уже большую часть населения города (3 часа).
Дегустация 8 видов вин
По желанию, за дополнительную плату. Дегустация крымских вин и обед в кафе крымскотатарской кухни 🥧 (1 час 30 мин).
Важная информация:
- На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы.
- При посещении пещер взять с собой тёплые вещи.
- Отправляясь на экскурсию ⛳ в монастырь, одевайтесь соответственно: женщины в юбках или платьях не выше колен, головы и плечи покрыты платками, мужчинам запрещено быть в шортах и без рубашек.
- Возьмите с собой деньги на обед, дополнительные расходы и входные билеты 🎫 на посадку к назначенному времени без опозданий.
- В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы.