Ханский дворец

Бывшая резиденция крымских ханов Гиреев — памятник истории 📖 и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры (1 час 30 мин).

Успенский Пещерный монастырь

Свято-Успенский мужской монастырь. С монастырем связаны легенды и предания, чудеса и страдания, это святое место испытало за 12 веков своего существования периоды расцвета и упадка, в монастыре побывали венценосные особы, Императоры Александр I и Александр II, Николай I и Николай II (30 мин).

Пещерный город 🏙️ «Чуфут Кале»

Экскурсия Чуфу́т-Кале́ — средневековый город-крепость является объектом культурного наследия Город возник предположительно в V—VI веках как укреплённое поселение на границе византийских владений. Начиная с XIV века в городе стали селиться караимы и к моменту образования Крымского ханства они, скорее всего, составляли уже большую часть населения города (3 часа).

Дегустация 8 видов вин

По желанию, за дополнительную плату. Дегустация крымских вин и обед в кафе крымскотатарской кухни 🥧 (1 час 30 мин).

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