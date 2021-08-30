Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

Рассвет на Короне Ай-Петри!

Встретить утро среди облаков и влюбиться в панорамы главной вершины Крыма

4.7
3 отзыва
Зубцы Ай-Петри в нежных лучах восходящего солнца — ради такого зрелища стоит отправиться в путь глубокой ночью! Мы встретим новый день в самой головокружительной точке Крыма, поймаем в объектив краски рассвета и устроим завтрак-перекус на природе.

А на обратном пути остановимся на впечатляющих смотровых площадках горного серпантина.
Рассвет на Короне Ай-Петри!
Рассвет на Короне Ай-Петри!
Рассвет на Короне Ай-Петри!
Рассвет на Короне Ай-Петри!
Рассвет на Короне Ай-Петри!
Рассвет на Короне Ай-Петри!
Рассвет на Короне Ай-Петри!

Что вас ожидает

Успеть до восхода солнца.

Наше приключение начнется глубокой ночью: летом светает рано, поэтому нужно выехать еще в темноте, чтобы успеть добраться до цели вовремя. Весь путь к главной крымской вершине мы проедем на машине, и только последние 150 метров преодолеем пешком. Мы подберемся к самой Короне Ай-Петри, достанем фотоаппараты и приготовимся наблюдать восход солнца, наслаждаясь умопомрачительными оттенками неба и видами гор.

Утренняя поездка по серпантину

После рассвета мы устроим небольшой завтрак-перекус, а затем прокатимся по горному серпантину. По пути восхитимся пейзажами крымских гор в мягком утреннем свете, остановимся у «Серебряной Беседки» с видом на неприступные хребты Ай-Петринской яйлы. А еще прогуляемся к горному озеру и сможем подъехать к водопаду Учан-Су.

Организационные детали

  • Фотографии на память о поездке входят в стоимость: в течение недели после экскурсии я отправлю вам через облако до 30 снимков с цветокоррекцией
  • Также в стоимость входит: трансфер от Алушты и обратно, завтрак-перекус для всех участников (вода, чай/кофе, фрукты, шоколад). Также при необходимости предоставляются фонарики.
  • Советую одеться очень тепло (или взять с собой теплые вещи), ориентируясь на температуру +5 +10 градусов. Желательно взять шапочку, а со второй половины августа еще и перчатки. Я могу захватить теплые пледы, но это будет не так комфортно, как правильно подобранная одежда.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Коренной житель Крыма, профессиональный фотогид, владею теорией и практикой пейзажной фотографии. Провожу многодневные и однодневные экскурсии, для своих программ подбираю самые живописные места — и дополняю их рассказами о природе Крыма и истории его памятников.
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3 настоящих отзыва от туристов

Ю
30 авг 2021
В начале августа встречали рассвет на Короне Ай-Петри. Прекрасно понимали, что экскурсия будет неинформативной, шли просто любоваться красотами природы! Но Роман много рассказывал о Крыме, поведал несколько легенд, привёл и научные факты, так же много разговаривали на бытовые темы. Роман очень приятный в общении молодой человек. На обратном пути встретили таких же туристов с другим гидом, которые обсуждали, что ожидали от экскурсии большего. Не знаю, что можно ожидать от рассвета на вершине горы…. просто созерцайте прекрасное! Ну можно было бы конечно добавить бокал шампанского))) Но и кофе с вкусняшками в горах ранним утром тоже отличный вариант! Всем рекомендую данную экскурсию, кто просто хочет насладиться великолепием природы в тишине и спокойствии. Роман, большое спасибо, ждем фото!
М
23 авг 2021
Очень понравилась экскурсия! Потрясающие виды! Рекомендую всем!
Е
11 авг 2021
Спасибо. Нам очень повезло - интересная путевая информация, приятный гид Роман, утренний кофе и чай в горах, а главное - нереальная для современного мира тишина и покой перед рассветом (гора встретила нас прекрасной погодой).

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