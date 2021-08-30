Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

Что вас ожидает

Успеть до восхода солнца.

Наше приключение начнется глубокой ночью: летом светает рано, поэтому нужно выехать еще в темноте, чтобы успеть добраться до цели вовремя. Весь путь к главной крымской вершине мы проедем на машине, и только последние 150 метров преодолеем пешком. Мы подберемся к самой Короне Ай-Петри, достанем фотоаппараты и приготовимся наблюдать восход солнца, наслаждаясь умопомрачительными оттенками неба и видами гор.

Утренняя поездка по серпантину

После рассвета мы устроим небольшой завтрак-перекус, а затем прокатимся по горному серпантину. По пути восхитимся пейзажами крымских гор в мягком утреннем свете, остановимся у «Серебряной Беседки» с видом на неприступные хребты Ай-Петринской яйлы. А еще прогуляемся к горному озеру и сможем подъехать к водопаду Учан-Су.

Организационные детали