Романтика дворцов Крыма: имение княгини Гагариной и Карасан

Погулять по двум живописным паркам, слушая рассказы об истории и архитектуре

Индивидуальная
На склонах Южного берега Крыма стоят многие дворцы — приглашаем вас увидеть два менее туристических, но прекрасных.

Вы побываете в имении княгини, которое стало воплощением мечты о рыцарском замке.

Осмотрите ансамбль Карасан и погуляете по двум пейзажным паркам, утопающим в редких растениях.

Познакомитесь с архитектурой дворцов и узнаете об их владельцах.
Романтика дворцов Крыма: имение княгини Гагариной и Карасан
Романтика дворцов Крыма: имение княгини Гагариной и Карасан
Романтика дворцов Крыма: имение княгини Гагариной и Карасан
Романтика дворцов Крыма: имение княгини Гагариной и Карасан
Романтика дворцов Крыма: имение княгини Гагариной и Карасан
Романтика дворцов Крыма: имение княгини Гагариной и Карасан
Романтика дворцов Крыма: имение княгини Гагариной и Карасан
Романтика дворцов Крыма: имение княгини Гагариной и Карасан
Романтика дворцов Крыма: имение княгини Гагариной и Карасан
Романтика дворцов Крыма: имение княгини Гагариной и Карасан
Романтика дворцов Крыма: имение княгини Гагариной и Карасан
Романтика дворцов Крыма: имение княгини Гагариной и Карасан
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Что вас ожидает

Дворец любви и памяти

Всего в 15 км от Алушты, в курортном поселке Утес, расположилось одно из красивейших зданий Крыма, выполненное в стиле модерн с элементами готики. Этот дворец — воплощение мечты княгини и ее супруга. Вы услышите историю их любви, а гуляя по парку, осмотрите семейную часовню. Обратим внимание и на детали имения: острые шпили, резные окна, башни и родовой герб князей Гагариных с надписью «В древности — сила».

От дворца княгини Гагариной вы направитесь на мыс Плака, с которого открывается великолепный вид на гору Аю-Даг. Пофотографируетесь и откроете легенды о Медведь-горе и Черном море.

Карасан — дворец-санаторий среди редких растений

Во второй части путешествия вас ждет несколько обветшавшее, но не утратившее красоты место. Вы перенесетесь в 19 век, узнаете о строительстве имения, его владельцах Раевских и современной роли Карасана. Рассмотрите элементы здания в неомавританском стиле: деревянный балкон с резными решетками, граненые башенки и лепные узоры. Отдельным впечатлением станет огромный парк, на территории которого растут более 220-ти видов редких растений — их завезли из Южной Америки и Африки.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительно оплачивается входной билет в парк Дворца княгини Гагариной — 200 руб. с человека
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Алуште
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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