Что вас ожидает

Дворец любви и памяти

Всего в 15 км от Алушты, в курортном поселке Утес, расположилось одно из красивейших зданий Крыма, выполненное в стиле модерн с элементами готики. Этот дворец — воплощение мечты княгини и ее супруга. Вы услышите историю их любви, а гуляя по парку, осмотрите семейную часовню. Обратим внимание и на детали имения: острые шпили, резные окна, башни и родовой герб князей Гагариных с надписью «В древности — сила».

От дворца княгини Гагариной вы направитесь на мыс Плака, с которого открывается великолепный вид на гору Аю-Даг. Пофотографируетесь и откроете легенды о Медведь-горе и Черном море.

Карасан — дворец-санаторий среди редких растений

Во второй части путешествия вас ждет несколько обветшавшее, но не утратившее красоты место. Вы перенесетесь в 19 век, узнаете о строительстве имения, его владельцах Раевских и современной роли Карасана. Рассмотрите элементы здания в неомавританском стиле: деревянный балкон с резными решетками, граненые башенки и лепные узоры. Отдельным впечатлением станет огромный парк, на территории которого растут более 220-ти видов редких растений — их завезли из Южной Америки и Африки.

Организационные детали