Наталия проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Секреты Кастеля

Вы узнаете, откуда на склоне появился огромный каменный хаос — геологический памятник природы. Услышите легенду о царице Феодоре, которая сражалась в этих местах. Откроете историю 📖 уютного поселка Лазурный, с которого в середине позапрошлого столетия начинался «Профессорский уголок», и увидите старинные дачи. На морском берегу я расскажу, почему нагромождение круглых камней, обработанных морем, здесь назвали гранильней Головкинского. На зеленых полянах возле Голубовских камней, торчащих из воды, устроим небольшой перекус (пресной воды можно набрать из источника Св. Ильи неподалеку). И вдоль берега моря 🌊 вернемся в Алушту.

Море 🌊 подснежников

На Южном берегу Крыма любоваться лесными цветами можно очень долго. Но первый вестник весны и тепла — это подснежник, или галантус складчатый, краснокнижное растение. Оно появляется в конце января, а по-настоящему зрелищные, огромные поляны белоснежных цветов, покрывающие склоны гор ⛰️, вы увидите с середины февраля до конца марта.

Организационные детали

К горе можно подойти пешком или подъехать на общественном транспорте (цена билета 22 руб. ).