Наталия проводит ещё 4 экскурсии

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Цветы и тайны горы Кастель

Открыть интересные геологические образования, послушать истории профессорских дач и легенды края

Наталия
Наталия – Гид из Алушты
Вы совершите несложный поход к вершине на западе Алуштинской долины.

Выясните происхождение каменного хаоса и гранильни Головкинского.

Познакомитесь с историей 📖 поселка, где в 19 веке основали элитный санаторный район.

А весной сможете последовать японской традиции любования цветами, наслаждаясь ковром из подснежников — первоцветов, занесенных в Красную книгу.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 700 ₽ за экскурсию

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Цветы и тайны горы Кастель
Цветы и тайны горы Кастель

Что вас ожидает

Секреты Кастеля
Вы узнаете, откуда на склоне появился огромный каменный хаос — геологический памятник природы. Услышите легенду о царице Феодоре, которая сражалась в этих местах. Откроете историю 📖 уютного поселка Лазурный, с которого в середине позапрошлого столетия начинался «Профессорский уголок», и увидите старинные дачи. На морском берегу я расскажу, почему нагромождение круглых камней, обработанных морем, здесь назвали гранильней Головкинского. На зеленых полянах возле Голубовских камней, торчащих из воды, устроим небольшой перекус (пресной воды можно набрать из источника Св. Ильи неподалеку). И вдоль берега моря 🌊 вернемся в Алушту.

Море 🌊 подснежников
На Южном берегу Крыма любоваться лесными цветами можно очень долго. Но первый вестник весны и тепла — это подснежник, или галантус складчатый, краснокнижное растение. Оно появляется в конце января, а по-настоящему зрелищные, огромные поляны белоснежных цветов, покрывающие склоны гор ⛰️, вы увидите с середины февраля до конца марта.

Организационные детали

К горе можно подойти пешком или подъехать на общественном транспорте (цена билета 22 руб. ).

Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Цветы и тайны горы Кастель
Цветы и тайны горы Кастель
Цветы и тайны горы Кастель
Цветы и тайны горы Кастель
Цветы и тайны горы Кастель
Цветы и тайны горы Кастель
Цветы и тайны горы Кастель
Цветы и тайны горы Кастель
Цветы и тайны горы Кастель
Цветы и тайны горы Кастель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
В Алуште я родилась, туризмом увлекаюсь с детства. Семнадцать лет работаю профессиональным экскурсоводом. Провожу автобусные экскурсии по разным регионам Крыма, но особенно люблю горно-пешеходные маршруты. Хочу показать нашим гостям, что в Крыму есть не только море, но и потрясающие горы — со своей историей, легендами и удивительными фактами!
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