Воронцовский парк + Ялта + морская прогулка к «Ласточкиному гнезду»

Предлагаем вам провести насыщенный день на ЮБК! Вы увидите знаменитый Воронцовский дворец и...

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2 отзыва
Предлагаем вам провести насыщенный день на ЮБК! Вы увидите знаменитый Воронцовский дворец и прогуляетесь по ландшафтному парку, отправитесь на дегустацию массандровских вин и на морскую прогулку к замку «Ласточкино гнездо».

После этого у вас будет целый час на прогулку по Ялтинской набережной.
Воронцовский парк + Ялта + морская прогулка к «Ласточкиному гнезду»
Воронцовский парк + Ялта + морская прогулка к «Ласточкиному гнезду»
Воронцовский парк + Ялта + морская прогулка к «Ласточкиному гнезду»
Воронцовский парк + Ялта + морская прогулка к «Ласточкиному гнезду»
Воронцовский парк + Ялта + морская прогулка к «Ласточкиному гнезду»
Воронцовский парк + Ялта + морская прогулка к «Ласточкиному гнезду»

Что вы увидите 🤩

  • Воронцовский парк
  • Алупка
  • Ялта
  • Замок «Ласточкино гнездо»
О главных достопримечательностях по маршруту
Первым пунктом нашего путешествия станет знаменитый Воронцовский дворец в Алупке — один из самых ярких архитектурно-исторических памятников Крыма с великолепной парковой зоной. Этот шедевр архитектуры романтизма, строили с 1828 по 1848 год, по заказу генерал-губернатора Новороссийского края и аристократа М. С. Воронцова. Это величественное сооружение у подножия горы Ай-Петри с видом на Черное море удачно сочетает в своем облике несколько архитектурных стилей — от английской неоготики до пышного восточного стиля.
Отдельного внимания заслуживает живописный парк на территории дворца, который утопает в пышных хвойных деревьях, цветах и экзотических кустарниках. Гулять здесь одно удовольствие.
Замок «Ласточкино гнездо»
История этого популярнейшего архитектурно-исторического памятника Крыма берет начало в конце XIX века. Тот облик, который замок имеет сейчас, был создан в 1912 году благодаря немецкому нефтянику Штейнгелю. Ранее на месте этого каменного замка располагалась деревянная дача генерала русско-турецкой войны, после она принадлежала врачу из Ливадийского дворца, а также купчихе Рахманиной.
Это впечатляющее строение расположено на Южном берегу Крыма возле курортного поселка Гаспры. Построенное на самом краю Аврориной скалы «Ласточкино гнездо» бесспорно пользуется популярностью среди туристов. Здесь можно увидеть необыкновенные выставочные экспонаты, ценные произведения живописи и находки археологов, и, конечно, сделать красивые фотографии.

Цены на экскурсию

Для группы 1-19 человек
Общий
1 300 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Дегустация
  • Прогулка на теплоходе (1300 руб. ).
Место начала и завершения
Улица Владимира Хромых, 27, Алушта
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 13:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Четверг в 13:30

Юг-Тур
Юг-Тур
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