во вторник в 16:00

Восхождение на Демерджи!

Покорить 2 вершины за один поход, насладиться крымскими пейзажами и подышать горным воздухом

Попробовать свои силы и прикоснуться к миру приключений и горных красот — вот что вам даст эта экскурсия-поход.

На пути к главной цели мы совершим подъём на гору Иван, двигаясь по живописной тропе через перевалы и смотровые площадки.

В сосновом лесу устроим привал с обедом и чаем из местных трав.

И покорим вершину Северной Демерджи.
Восхождение на Демерджи!
Восхождение на Демерджи!
Восхождение на Демерджи!
Восхождение на Демерджи!
Восхождение на Демерджи!
Восхождение на Демерджи!

Что вас ожидает

Гора № 1: Иван, или Пахкал-Кая

Через Ангарский перевал мы выйдем по лесной тропинке к интересному памятнику строителям трассы: здесь отдохнём от города и насладимся звуками леса. Дальше двигаемся на смотровую площадку на горе Кудрявая Марья, где вы увидите красивые старые буки необычной формы — настоящие стражи леса. На смотровой по имени Машка, она же Эльх-Кая, перед вами откроется вид на соседнюю вершину горы Иван, и конечно, на нашу цель, Северную Демерджи и Козырёк.

Дальше через перешеек мы подойдем к началу тропы на гору Иван. Это не только необычная лысая скальная вершинка, но и место, где раньше стоял древний христианский храм. Сейчас об этом напоминает только крест на пике. И уже на вершине вы насладитесь панорамами, сделаете памятные фото и спуститесь к началу тропы на гору Иван: здесь в светлом сосновом лесу и устроим привал.

Обед путников

Перед покорением Северной Демерджи мы перекусим и выпьем чаю. Воду нам стоит взять с собой: причина в том, что родник на стоянке есть, но он сезонный. Если он будет работать, то мы варим чай на вкусной родниковой воде с местными горными травками, которые растут в изобилии: чабрец, лимонник, земляника. Если нет, то пользуемся теми запасами воды, что взяли с собой.

После продолжительного отдыха начинаем подъём на Северную Демерджи. Восхождение на Ивана было нам тренировкой.

Гора № 2: Северная Демерджи.

Лесные дорожки сменяются горными тропинками. А растительность вокруг уже такая, как наверху, на яйле — мелкие кустики травы. С каждым метром вид всё более величественный. Так что подъём хоть и сложный, но зато мы часто будем останавливаться и наслаждаться великолепием скальных массивов. В районе 16:00 мы окажемся у горы Сарпа-Кая, она же Козырек, — перевести дух и полюбоваться горным пейзажем. И дальше, на Северную.
Через 2 часа мы на вершине! Это одна из самых высоких точек — вы будете горды, что дошли до нее. А виды на Крым станут для вас наградой.

Около 18:30 мы или начинаем спуск, или, если хотите, вызываем машину из поселка Лучистое. Джип в горах — это отдельная часть развлечения. На нём можно заехать к горному озеру, Седлу Демерджи.

В районе 20:00, если на внедорожнике, или 22:00 самостоятельно — мы возвращаемся в точку начала путешествия. В это время еще отлично ходит транспорт, так что уехать с маршрута проблемы не составит.

Заметки натуралиста и рассказы о крае

По дороге я обязательно расскажу, как строилась трасса Ялта-Симферополь, одна из самых красивых автодорог Крыма. Вы услышите любопытные факты про растительность края и его климатические зоны. Про то, как укреплялись склоны и почему у нас все деревья растут рядами даже в горах. Также будут увлекательные выдержки из хроник и легенд о горах Иван и Северная Демерджи. И история о том, что за странные инопланетные щиты стоят на вершине. А из полезных практических навыков: вы узнаете, какие травы и когда можно собирать в горах, а от каких стоит держаться подальше.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Маршрут начинается и заканчивается на остановке Ангарский перевал. К месту старта вы добираетесь самостоятельно.
  • С собой обязательно возьмите не менее литра воды, в жаркое время полтора
  • Я беру на себя и участников шоколад, иногда орешки, бутерброды. Но немного, на один обед. Поэтому рекомендую взять с собой еду для перекуса. В горах есть хочется много и часто.
  • На группу будет горелка, но не всегда есть возможность вскипятить воду (ветер, дождь, идём медленнее или фотографируемся, например), так что если есть термос — берите. Я иду со своим, но его хватает на одно полноценное чаёвничание.

Дополнительные опции

Если вы устанете, есть возможность вызвать за нами на вершину машину. Стоимость — 4 000 р. со всех. Если все участники согласны, скидываемся и вызываем.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— остановка Ангарский перевал
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 16:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

во вторник в 16:00

Наташа
Наташа
Команда гидов, объединенных одной идеей: делать туры интересными, необычными, запоминающимися. В нашем небольшом коллективе все ведущие — это пейзажные фотографы. Мы знаем места, в которые вас приглашаем, со всех сторон, и понимаем, в какое время и по какому маршруту идти, чтобы получить максимум того, что может предложить нам уникальный по красоте горный Крым. В турах мы внимательно следим за состоянием участников и всегда идем в том темпе, который комфортен именно вам. Не кривя душой, скажем, что на наших маршрутах всегда устанавливается теплая и приятная, по-настоящему дружественная атмосфера. А фантастические пейзажи — награда всем участникам приключения.
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