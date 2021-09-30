Южнобережный миникруиз в группе

Автобусная экскурсия в Воронцовский дворец и морская прогулка к замку Ласточкино гнездо из Алушты

3.7
3 отзыва
Всего за 7 часов вы увидите две знаковые локации, вдоволь полюбуетесь открыточными видами Крыма, узнаете об истории, природе и памятниках полуострова.

В группе до 17 человек сначала посетите Воронцовский дворец и погуляете по его необыкновенному парку, а затем на кораблике доплывете до Ласточкиного гнезда.

Тур начинается не очень рано и подходит всем путешественникам!
Южнобережный миникруиз в группе
Южнобережный миникруиз в группе
Южнобережный миникруиз в группе
Южнобережный миникруиз в группе
Южнобережный миникруиз в группе
Южнобережный миникруиз в группе
Южнобережный миникруиз в группе
Южнобережный миникруиз в группе
Южнобережный миникруиз в группе
Южнобережный миникруиз в группе

Что вас ожидает

Живописная и интересная дорога. В пути вдоль моря вас будут сопровождать рассказы: красивые легенды о горах Кастель и Аю-Даг, сюжеты о крымском виноделии и коралловом рифе зубцов Ай-Петри, история Ялты и Гурзуфа.

Воронцовский дворец и парк. Музейный гид проведет вас по покоям дворца и расскажет о его появлении. Затем вас ждут водопады, озера и буйная зелень — на прогулке по сказочному парку. Вы насладитесь видом на море с парадной лестницы и узнаете, какие фильмы здесь снимали.

Замок Ласточкино гнездо со смотровой площадки и с воды. По дороге предусмотрена остановка с отличным видом на романтичный символ Крыма. Затем вы попадете в Ялту, где погуляете по набережной и отправитесь на морскую прогулку к мысу Ай-Тодор, на котором и стоит Ласточкино гнездо.

Тайминг

  • Дорога до Алупки — 1 час 40 минут
  • Посещение Воронцовского дворца — 40 минут; экскурсия по парку — 1 час
  • Прогулка на кораблике к замку Ласточкино гнездо — 1 час 30 минут
  • Свободное время в Ялте — 1 час

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается: посещение Воронцовского дворца и парка (500 руб. с человека; действуют льготы при предъявлении документов), прогулка на теплоходе (600 руб. с человека)
  • Экскурсия подойдет всем путешественникам, в том числе пожилым людям и семьям с маленькими детьми

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе в группе до 17 человек
  • Начало и конец в Алуште
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на улице Горького в Алуште
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

3 настоящих отзыва от туристов

Вера
30 сен 2021
Вся экскурсия была скомкана из-за погодных условий. Я все понимаю, конец сентября. Но есть же прогнозы погоды, и все знают, что темнеет рано! В результате: в Ялте не погуляли, по Воронцовскому Дворцу пробежали бегом, в парке гуляли в сумерках, а потом брели к выходу в темноте … В Ласточкино Гнездо не попали (но это ладно, из-за погоды). Ну и плюс водитель автобуса Сергей просто хам.
Т
27 июля 2021
Все понравилось! Экскурсия насыщенная, интересная, посмотрели и замок, и парк, прогулялись на кораблике, и в завершении по набережной Ялты. Все довольны! Рекомендую))
Е
13 июля 2021
Здравствуйте! До сего момента экскурсии, на которые я ходила, мне нравились и я, не задумываясь, ставила пять звёзд. Здесь же я пять звёзд я поставить не могу и вот почему. Во первых, сама экскурсия длится не 7 часов, как указано, а все 8, 5. Во вторых, совершенно не продуман приём пищи экскурсантами, ведь 8, 5 часов - это больше, чем рабочий день, а в рабочий день положен перерыв на обед. В самом начале экскурсовод предупредила, что в салоне автобуса есть ничего нельзя, дабы его не пачкать. В Ялте был дан час на прогулку по набережной, но пока мы искали туалет и пытались сориентироваться, час быстро пролетел и поесть мы опять не успели. И я, полумертвая от головной боли, пошла ещё на прогулку на катере. Очень насыщенная экскурсия, но везде бегом, вприпрыжку, заложите на него, пожалуйста, больше времени. Ну и, наконец, экскурсовод. Хм, как бы потактичнее выразиться… Бросилось в глаза разделение по гендерному признаку и предпочтение одного другому в плане разъяснений и ответов на вопросы. Ну, а в целом, спасибо, и я обязательно поеду в будущем на те экскурсии и в те места, где ещё не была.
Александра
Ответ гида:
Добрый день Елена.
Спасибо Вам за обратную связь.
Наши экскурсоводы всегда готовы подсказать экскурсантам местонахождение кафе, интересных объектов, туалетов.
Обязательно обращайтесь к ним, если у Вас возникли вопросы, чтобы не тратить время на долгие поиски, так как экскурсии действительно насыщенные и увлекательные.
Будем рады видеть Вас на наших экскурсиях.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

👥Групповые🚌На автобусе🧒Для детей🏡Выездные#По Крыму#Ялта

Еще несколько похожих предложений в Алуште

Воронцовский парк + Ялта + морская прогулка к «Ласточкиному гнезду»
3
2
1 300
за 1 чел.
Воронцовский парк + Ялта + морская прогулка к «Ласточкиному гнезду»
Предлагаем вам провести насыщенный день на ЮБК! Вы увидите знаменитый Воронцовский дворец и...
Четверг в 13:30
Воронцовский дворец - Ласточкино гнездо - Ялта
4.9
13
1 200
за 1 чел.
Воронцовский дворец - Ласточкино гнездо - Ялта
Как увидеть Крым всего за 8 часов
Ежедневно, кроме вторника в 13:30
Дворец графа Воронцова в Алупке - Ласточкино гнездо - Ялта
1 200
за 1 чел.
Дворец графа Воронцова в Алупке - Ласточкино гнездо - Ялта
Приглашаем Вас в увлекательную экскурсию «Символы Южного берега Крыма»
Среда 9:00
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
Индивидуальная экскурсия
5
8
7 800
за 1-5 чел.
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
Путешествие по южному побережью Крыма
Главные достопримечательности Крыма за 1 день
5
6
11ч
1 500
за 1 чел.
Главные достопримечательности Крыма за 1 день
Виды с Ай-Петри, Воронцовский парк, Ялта, Ласточкино гнездо со смотровой и на морской прогулке
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Алуште "Листая страницы истории"
Индивидуальная экскурсия
1 500
за 1-5 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Алуште "Листая страницы истории"
Вас ждет увлекательнейшая прогулка по историческому центру Алушты в сопровождении опытного...
По средам в 14:00
Алушты древний лик
Индивидуальная экскурсия
5
2
3 200
за 1-10 чел.
Алушты древний лик
Алушта - курорт на южном берегу Крыма, здесь снимали "Бриллиантовую руку" , сюда приезжают сотни...
Любой свободный день
Фантастический Крым: большое путешествие из Алушты
Индивидуальная экскурсия
5
2
10ч
11 700
за 1-8 чел.
Фантастический Крым: большое путешествие из Алушты
Самые интересные и живописные места Южного берега на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Конная прогулка в окрестностях Алушты
5
7
2 000
за 1 чел.
Конная прогулка в окрестностях Алушты
Научиться держаться в седле и отправиться к лавандовым полям, озерам и секвойям горы Чатыр-Даг
ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия в Крымский заповедник: по местам царской охоты
5
1
1 200
за 1 чел.
Экскурсия в Крымский заповедник: по местам царской охоты
Старая Романовская дорога проходит от Алушты до Массандры по лесам и плато Главной гряды Крымских...
понедельник, среда, пятница, воскресенье 13:30
Жемчужины Ялты
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-3 чел.
Жемчужины Ялты
Самая комфортная и интересная экскурсия по Южному берегу Крыма включает в себя автомобильную...
По договоренности
Алушты древний лик
Индивидуальная экскурсия
5
22
2ч 30м
3 300
за 1-10 чел.
Алушты древний лик
История курортного города от византийской крепости до наших дней

Александра проводит ещё 11 экскурсий

Крым: самое-самое на южном берегу
4.3
30
11ч
1 500
за 1 чел.
Крым: самое-самое на южном берегу
Ай-Петри, Воронцовский парк, Ялта и морская прогулка к Ласточкину гнезду
Керчь и Крымский мост
Индивидуальная экскурсия
13ч
14 000
за 1-6 чел.
Керчь и Крымский мост
Проехать по знаменитому мосту через Керченский пролив и посетить один из древнейших городов мира
Групповой поход «Тайны горы Демерджи»
5
1
2 000
за 1 чел.
Групповой поход «Тайны горы Демерджи»
Покорить вершину Аленга, исследовать долину Привидений и полюбоваться волшебными пейзажами
в воскресенье в 08:15
Пещеры Чатыр-Дага: автобусная экскурсия
4.6
16
6ч 30м
1 400
за 1 чел.
Пещеры Чатыр-Дага: автобусная экскурсия
Посетить таинственные гроты Мраморной и Мамонтовой пещер и услышать их истории
Путешествие из Алушты в Судак и Новый свет
4.7
17
11ч
1 700
за 1 чел.
Путешествие из Алушты в Судак и Новый свет
Средневековая генуэзская крепость, заповедные тропы и грот Галицына на автобусной экскурсии
Групповая автобусная экскурсия в Балаклаву и Севастополь
3.5
2
11ч
1 700
за 1 чел.
Групповая автобусная экскурсия в Балаклаву и Севастополь
За один день познакомиться с историей и природой двух гордых городов в поездке из Алушты
Долина Привидений — поездка из Алушты
4.8
9
1 000
за 1 чел.
Долина Привидений — поездка из Алушты
Впечатлиться причудливыми камнями-гигантами и оценить горные панорамы места
Массандра и Ливадия: дворцы русских императоров
1 200
за 1 чел.
Массандра и Ливадия: дворцы русских императоров
Об Александре III, Николае II и политических лидерах 20 в. — в исторических резиденциях Южного Крыма
Автобусная экскурсия по дворцам и паркам Южного Крыма
5
4
1 500
за 1 чел.
Автобусная экскурсия по дворцам и паркам Южного Крыма
Прикоснуться к наследию царской эпохи в Массандровском, Ливадийском и Воронцовском дворцах
Золотое кольцо Крыма: главные святыни
12ч
1 800
за 1 чел.
Золотое кольцо Крыма: главные святыни
Посетить храмы, церкви и соборы невероятной красоты и услышать их истории и предания
Никитский ботанический сад
4.8
5
850
за 1 чел.
Никитский ботанический сад
Познавательная прогулка по парку среди сотен благоухающих растений
У нас ещё много экскурсий 😎 в Алуште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Алуште
🇷🇺