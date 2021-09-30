Живописная и интересная дорога. В пути вдоль моря вас будут сопровождать рассказы: красивые легенды о горах Кастель и Аю-Даг, сюжеты о крымском виноделии и коралловом рифе зубцов Ай-Петри, история Ялты и Гурзуфа.
Воронцовский дворец и парк. Музейный гид проведет вас по покоям дворца и расскажет о его появлении. Затем вас ждут водопады, озера и буйная зелень — на прогулке по сказочному парку. Вы насладитесь видом на море с парадной лестницы и узнаете, какие фильмы здесь снимали.
Замок Ласточкино гнездо со смотровой площадки и с воды. По дороге предусмотрена остановка с отличным видом на романтичный символ Крыма. Затем вы попадете в Ялту, где погуляете по набережной и отправитесь на морскую прогулку к мысу Ай-Тодор, на котором и стоит Ласточкино гнездо.