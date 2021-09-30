Что вас ожидает

Живописная и интересная дорога. В пути вдоль моря вас будут сопровождать рассказы: красивые легенды о горах Кастель и Аю-Даг, сюжеты о крымском виноделии и коралловом рифе зубцов Ай-Петри, история Ялты и Гурзуфа.

Воронцовский дворец и парк. Музейный гид проведет вас по покоям дворца и расскажет о его появлении. Затем вас ждут водопады, озера и буйная зелень — на прогулке по сказочному парку. Вы насладитесь видом на море с парадной лестницы и узнаете, какие фильмы здесь снимали.

Замок Ласточкино гнездо со смотровой площадки и с воды. По дороге предусмотрена остановка с отличным видом на романтичный символ Крыма. Затем вы попадете в Ялту, где погуляете по набережной и отправитесь на морскую прогулку к мысу Ай-Тодор, на котором и стоит Ласточкино гнездо.

Тайминг

Дорога до Алупки — 1 час 40 минут

Посещение Воронцовского дворца — 40 минут; экскурсия по парку — 1 час

Прогулка на кораблике к замку Ласточкино гнездо — 1 час 30 минут

Свободное время в Ялте — 1 час

Организационные детали

Дополнительно оплачивается: посещение Воронцовского дворца и парка (500 руб. с человека; действуют льготы при предъявлении документов), прогулка на теплоходе (600 руб. с человека)

Экскурсия подойдет всем путешественникам, в том числе пожилым людям и семьям с маленькими детьми

Как проходит экскурсия