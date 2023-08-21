Проводить день в красивейшей точке Южного Крыма и поймать в объектив первые звезды
Но мы не просто поднимемся к Короне горных зубцов — мы окажемся здесь в самое удачное время, когда вы в полной мере ощутите единение с природой без суеты и туристов, вдохновитесь роскошными видами, встретите без преувеличения великолепный закат и первые россыпи звезд.
авг
авг
авг
авг
авг
авг
авг
даты
Описание
Что вас ожидает
Прокатиться по горному серпантину
По дороге к вершине Ай-Петри мы преодолеем несколько километров горного серпантина, делая остановки в самых живописных точках. Вы прогуляетесь к горному озеру, побываете на смотровой площадке с видом на неприступные хребты Ай-Петринской яйлы. После мы сможем подъехать к водопаду Учан-Су и немного погуляем по горному плато, но так, чтобы никто не устал, ведь впереди самое интересное — проводы заката!
Корона в лучах заката
Еще немного — и мы уже поднимаемся на Корону, зубцы горы Ай-Петри. В это время суток здесь можно застать невероятные пейзажи, а холод, который поднимется на вершину к вечеру, разгонит туристические автобусы и позволит нам насладиться уединением. Мы будем пить горячий чай и любоваться с высоты зубцов, как солнце садится за линию горизонта, после — поприветствуем первые звезды (а если группа стойкая, то и не первые) и полюбуемся, как загораются далеко внизу огни ночной Ялты. Конечно, вечерние и ночные панорамы Ай-Петри вдохновят вас на чудесные фотографии: недаром это место входит в must-have пейзажных фототуров по Крыму.
Кому подойдет экскурсия
Любителям фотосъемки и природных локаций, которые хотят разнообразить пляжный отдых чем-то нестандартным.
Организационные детали
Как проходит фототур
- Поездка не предполагает насыщенного рассказа: ваш гид будет проводником, водителем и помощником в съемке
- Фототур для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Вечером местные кафе уже не работают, поэтому мы организуем для вас перекус: сладкое (шоколад), бутерброды с курицей и чай/кофе. Если у вас есть ограничения по питанию, сообщите об этом заранее.
Что взять с собой
- Одеваться надо очень тепло, ориентируясь на температуру +5 +10 градусов. Желательно взять шапочку, а начиная со второй половины августа еще и перчатки. Мы можем захватить теплые пледы, но это будет не так комфортно, как правильно подобранная одежда.
- Если вы хотите сделать красивые кадры, таймлапс или просто фото заката или звезд, обязательно берите штатив. А если у вас его нет, скажите нам, и мы возьмем его для вас.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.