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Самый необычный природный маршрут в Крыму! Вы увидите самые потаённые и нехоженые уголки крымской природы, посетите мужской монастырь с целебным источником Косьмы и Дамиана. Увидите самую высокую вершину Крыма и постоите на обрывах над Южным берегом. Побываете в охотничьем домике Хрущева и Брежнева. Есть возможность устроить небольшой пикник в горах.