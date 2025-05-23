Самый необычный природный маршрут в Крыму! Вы увидите самые потаённые и нехоженые уголки крымской природы, посетите мужской монастырь с целебным источником Косьмы и Дамиана. Увидите самую высокую вершину Крыма и постоите на обрывах над Южным берегом. Побываете в охотничьем домике Хрущева и Брежнева. Есть возможность устроить небольшой пикник в горах.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание тураВы проедите по узкой горной дороге среди ручьев и вековых деревьев, возможно, увидите оленей или кабанов, прикоснетесь к святому источнику. Постоите на обрывах над Ялтой и у знаменитой Беседке ветров. Вас не оставит равнодушным сосновый лес и альпийские луга вершины Крымских гор.
- Выезд из отеля. Переезд через в Национальный парк "Крымский" • Переезд по территории заповедника — 60 км. с остановками на перевале Кебит-богаз, Форелевом хозяйстве;
- Переезд к Косьмо-Дамиановскому монастырю со святым целебным источником. Посещение монастыря.
- Переезд к Чучельскому перевалу с остановками на обзорных точках.
- Посещение госдачи Леонида Брежнева «Дубрава-2»;
- Остановка у подножия высшей точки Крыма — горы Роман-кош и на плато Никитская яйла у «Беседки ветров» с видом на Гурзуф и Медведь-гору. Здесь возможен перекус или выпить вина с видом на чудесную природу Крыма;
- Переезд к кордону «Красный камень», панорама Ялты, посещение музея Партизанской славы;
- Переезд через сосновый лес к площадке Уч-Кош и Грушевой поляне;
- Окончание маршрута в 14.00-15.00. Возможен обед в единственном в Крыму охотничьем ресторане «Грушевая поляна» (мясо кабана, косули, оленя, перепелки, фазана, куропатки, зайца и т. д.).
По предварительному согласованию с туристом
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Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальная экскурсия по заранее утвержденному маршруту и тематике, на автомобиле гида, до 4-х человек при работе от 7 до 10 часов в день
Что не входит в цену
- Входные билет в Нацпарк - 2500 руб с человека. Билет за гида - также оплачивается туристами. /n/nАренда автомобиля - 12.000 руб
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По предварительному согласованию с туристом
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Весь маршрут мы с вами обговорим подробно и проработаем индивидуально под ваши пожелания и интересы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.