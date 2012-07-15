Экскурсии по Анадырю

Все экскурсии в Анадыре, билеты и развлечения

Купите самую интересную из 8 экскурсий в Анадыре на 2022 год, цены от 120000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2022
Популярные
По цене
По оценке
Летняя рыбалка на озере Майниц
9 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Летняя рыбалка на озере Майниц
Летний рыболовный тур на жемчужину Чукотки высокогорное озеро Майниц - это мечта каждого настоящего рыболова-любителя
15 июля
12 авг
от 130 000 за 1 человека
Ламутское - в бесконечной дали от цивилизации
15 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Ламутское - в бесконечной дали от цивилизации
Уникальное путешествие в центр Чукотки, одну из самых отдаленных точек земного шара. Больше 2.000 км. на катерах
1 июля
15 июля
1 авг
15 авг
от 499 000 за 1 человека
Чукотка. Путешествие по реке Великой
8 дней
🚶 Пешая
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Чукотка. Путешествие по реке Великой
Экскурсионный тур «Чукотка. Путешествие по реке Великой» на 8 дней
25 июля
1 авг
15 авг
1 сен
от 125 000 за 1 человека
Майниц - жемчужина Чукотки
4 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Майниц - жемчужина Чукотки
Авиамаршрут на утопающее в зелени и красивейших сопках озеро Майниц. Майниц - это чукотский филиал рая
1 авг
15 авг
25 авг
1 сен
от 120 000 за 1 человека
Снежное и его оленной народ
8 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Снежное и его оленной народ
Снежное - типичное оленеводческое национальное село Чукотки
12 авг
9 сен
от 220 000 за 1 человека
Краснено - удивительный мир крупнейшего озера Чукотки
8 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Краснено - удивительный мир крупнейшего озера Чукотки
Экскурсионный тур «Краснено - удивительный мир крупнейшего озера Чукотки» на 8 дней
25 июля
1 авг
15 авг
1 сен
от 149 000 за 1 человека
Краснено - место уникальной рыбалки
8 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Краснено - место уникальной рыбалки
Экскурсионный тур «Краснено - место уникальной рыбалки» на 8 дней
25 июля
1 авг
15 авг
1 сен
от 149 000 за 1 человека
Зимняя рыбалка на озере Майниц
8 дней
❄️ На снегоходах
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Зимняя рыбалка на озере Майниц
Посещение высокогорного озера Майниц является заветной мечтой любого мужчины. Вы, наверное, видели рыбалку на Чукотке
25 мар
15 апр
120 000 за 1 человека
ХОРОШО
🧭
ТАМ