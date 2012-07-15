Все экскурсии в Анадыре, билеты и развлечения
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Авторский тур
Большая Страна
Летняя рыбалка на озере Майниц
Летний рыболовный тур на жемчужину Чукотки высокогорное озеро Майниц - это мечта каждого настоящего рыболова-любителя
15 июля
12 авг
от 130 000₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Ламутское - в бесконечной дали от цивилизации
Уникальное путешествие в центр Чукотки, одну из самых отдаленных точек земного шара. Больше 2.000 км. на катерах
1 июля
15 июля
1 авг
15 авг
от 499 000₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Чукотка. Путешествие по реке Великой
Экскурсионный тур «Чукотка. Путешествие по реке Великой» на 8 дней
25 июля
1 авг
15 авг
1 сен
от 125 000₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Майниц - жемчужина Чукотки
Авиамаршрут на утопающее в зелени и красивейших сопках озеро Майниц. Майниц - это чукотский филиал рая
1 авг
15 авг
25 авг
1 сен
от 120 000₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Снежное и его оленной народ
Снежное - типичное оленеводческое национальное село Чукотки
12 авг
9 сен
от 220 000₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Краснено - удивительный мир крупнейшего озера Чукотки
Экскурсионный тур «Краснено - удивительный мир крупнейшего озера Чукотки» на 8 дней
25 июля
1 авг
15 авг
1 сен
от 149 000₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Краснено - место уникальной рыбалки
Экскурсионный тур «Краснено - место уникальной рыбалки» на 8 дней
25 июля
1 авг
15 авг
1 сен
от 149 000₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Зимняя рыбалка на озере Майниц
Посещение высокогорного озера Майниц является заветной мечтой любого мужчины. Вы, наверное, видели рыбалку на Чукотке
25 мар
15 апр
120 000₽ за 1 человека