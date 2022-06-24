Уникальное путешествие в центр Чукотки, одну из самых отдаленных точек земного шара. Больше 2.000 км. на катерах и лодках по Чукотке и это практически по цене обычного такси по Москве. Причем это All Inclusive с питанием и проживанием (кроме г. Анадырь), услугами проводников и так далее! Если вы хотите понять Чукотку, если вы хотите почувствовать бесконечность, осознать себя и мир – приезжайте в Ламутское. Все ответы на любые вопросы уже есть внутри нас, просто мы их не слышим за суетой, «важными» делами, бесконечным бегом по кругу. Иногда нужно просто остановиться и научиться слышать. Слышать себя, слышать мир, слышать вселенную и лучшего места для этого невозможно найти. Любые даты под запрос в сезон: март, апрель, июль–октябрь.

Пройдем от арктической равнинной тундры через лесную часть в горную Чукотку

У нас будет возможность порыбачить, продегустировать местную кухню и познакомитьсяс с бытом и обычаями местных жителей

Посетим одно из самых удаленных мест на земле

Программа тура по дням

1 день Встреча, обзорная экскурсия по г. Анадырь

Вы можете воспользоваться предлагаемой ниже программой Путешествия, либо мы можем скомпоновать программу согласно Вашим предпочтениям, в том числе, изменив его длительность и составляющие виды активности. Путешествие на комфортабельном современном авиалайнере «Boeing» по маршруту г. Москва – г. Анадырь (прямой рейс из Внуково, 8 часов). Встреча в аэропорту им. Ю.С. Рытхеу («Анадырь»). Трансфер аэропорт Анадырь – город Анадырь на автомобиле и на барже (июнь-октябрь); на автомобиле (февраль-апрель); на автомобиле, глиссере или судне на воздушной подушке (май-июнь, ноябрь-январь). Размещение в отеле или в гостинице. Регистрация путешественников в органах МЧС и ЕДДС (ваша безопасность – наша первоочередная задача). Пешая или автомобильная обзорная экскурсия по городу с интересным гидом, фотографирование у памятных и исторических мест. Посещение сопки Верблюжка, с которой открывается прекрасный вид на город, Анадырский залив, остров Алюмка и живописные окрестности. Ужин в гостинице – дегустация красной икры, блюда из местной рыбы/мяса (не включено в стоимость). Отдых.

2 день Г. Анадырь –с. Краснено – с. Снежное

Завтрак в гостинице (не включено в стоимость). Путешествие г. Анадырь –с. Краснено – с. Снежное (ок. 320 км.) на катере/катерах (катер морского типа 4-6 пассажирских мест), глиссере или судне на воздушной подушке. На маршруте с. Краснено – с. Снежное возможно путешествие на жесткокорпусных моторных лодках. Размещение в домах местных жителей (туалет, душ – в доме). Ужин и отдых.

3 день С. Снежное

Завтрак. Экскурсия по селу. Знакомство с бытом и обычаями местных жителей. Установка яранги и/или экскурсия на противоположный берег р. Анадырь, рыбалка, сбор грибов и ягод, хайкинг, фотосессии. Ужин и отдых.

4 день С. Снежное – с.Марково

Завтрак. Путешествие с. Снежное – с.Марково на катере/катерах (катер морского типа YamahaCR-27, 6 пассажирских мест или аналог) и/или жесткокорпусных моторных лодках. Размещение в гостинице или гостевых домах (туалет, душ – в номере или в доме). Обед. Ужин и отдых.

5 день С. Марково – с. Ламутское

Завтрак. Путешествие с. Марково – с. Ламутское (ок. 280 км.) на жесткокорпусных моторных лодках с заходом на сопку Терпухой (высота 1002 метра), склоны которой усыпаны вкуснейшей ягодой, и откуда открывается живописнейший вид на десятки километров вокруг. Прибытие в село Ламутское, размещение (возможно как в домах местных жителей, так и в отдельном очень уютном гостевом домике) (туалет – на улице, баня – вне дома). Обед из местной и европейской пищи. Ужин и отдых.

6 день С. Ламутское

Завтрак. Экскурсия по селу. Знакомство с бытом и обычаями местных жителей. Посещение интересных мест в окрестностях села. Обед из местной и европейской пищи. Баня. Ужин и отдых.

7 день Рыбалка или охота, восхождение на сопки

Завтрак. Выезд на моторных лодках на рыбалку или по вашему желанию на охотничий домик (60 км. выше по течению). Рыбалка (сиг, налим, хариус, кета и т.д.) или охота / сбор грибов ягод / хайкинг / восхождение на сопки. Приготовление ухи и жареной / запеченной на костре рыбы. Обед у тундрового костра. Путешествие по интересным местам, окружающим охотничий домик (застрявший и брошенный геологами вездеход, сопки с живописными кекурами, распадки и т.д.). Ужин и отдых. Ночевка возможна как в охотничьем домике, так и в Ламутском (на ваше усмотрение).

8 день Свободная программа

Завтрак. Свободная программа на ваше усмотрение: восхождение на сопки и кекуры, рыбалка, грибы и ягоды, охота, радиальные выходы и т.д. Обед из местной и европейской пищи. Баня. Ужин и отдых.

9 день С. Ламутское – с. Марково

Завтрак. Путешествие с. Ламутское – с. Марково (ок. 280 км.) на жесткокорпусных моторных лодках. Прибытие в село Марково, размещение в гостинице или гостиных домах (туалет, душ – в номере или в доме). Ужин и отдых.

10 день С. Марково – с. Снежное

Завтрак. Путешествие с. Марково – с. Снежное (ок. 300 км.) на катере/катерах (катер морского типа 4- 6 пассажирских мест) и/или жесткокорпусных моторных лодках. Прибытие в село Снежное, размещение в домах местных жителей (туалет, душ – в доме). Ужин и отдых.

11 день С. Снежное – с. Краснено

Завтрак. Путешествие с. Снежное – с. Краснено (ок. 140 км.) на катере/катерах (катер морского типа 4- 6 пассажирских мест) и/или жесткокорпусных моторных лодках. Размещение в домах местных жителей (туалет – в доме, баня). Обед из местной и европейской пищи. Экскурсия по селу. Ужин и отдых.

12 день Мыс Медвежий

Завтрак. Выезд на мыс Медвежий озера Красного (по фактической погоде). Живописный берег, усыпанный обсидианом и высокий мыс, с которого открываются колоритные виды на озеро. По желанию поездку на мыс Медвежий можно заменить выездом на рыбалку (хариус) на р. Осиновая. Возвращение в с. Краснено. Приготовление ухи и жареной / запеченной на костре рыбы. Баня. Ужин и отдых.

13 день С. Краснено – г. Анадырь

Завтрак. Путешествие с. Краснено – г. Анадырь на катере/катерах (катер морского типа 4-6 пассажирских мест), глиссере или судне на воздушной подушке. Прибытие в город Анадырь, заселение в отель или в гостиницу. Ознакомление с продукцией производителей Чукотского автономного округа (АО «Чукотский лосось» – рыба и морепродукты Берингова моря и рек Чукотки, ООО Пищевой комплекс «Полярный» – оригинальные и вкусные изделия из оленины). Посещение Художественной галереи, косторезной мастерской Чукотского многопрофильного колледжа (неповторимые изделия из кости моржа, кита, рогов лося, оленя), мастерской декоративно-прикладного искусства Чукотского многопрофильного колледжа (самобытные изделия из кожи и меха), магазина «Сувенирная лавка», покупка сувениров (на автомобиле). Ужин в гостинице (не включено в стоимость). Отдых.

14 день Резервный день.

Завтрак в гостинице (не входит в стоимость). Свободное время. Прогулка по городу. Рекомендуем посетить Музейный Центр «Наследие Чукотки». В экспозиционных залах, созданных по последним технологиям, вы сможете увидеть уникальные экспонаты и убедиться, что любой предмет быта коренного населения – будь то нарта или вельбот, керкер или гарпун – доведен народным опытом до совершенства. Обед в гостинице или заведениях общепита (не включено в стоимость). Для желающих (доп. опция**) возможна комбинированная (авто и пешая) экскурсия за город на Мыс Дионисия, посещение водопада. Это место примечательно удивительным контрастом, который создала природа Чукотки: типичная Анадырская тундра резко переходит в высокий (15-20м.) берег с красивой лагуной – любимым местом отдыха ластоногих и небольшим естественным водопадом на мысе Дионисия. Длительность экскурсии – 6 часов, в том числе пешая часть маршрута – 4 часа. Ужин в гостинице или заведениях общепита (не включено в стоимость). Подготовка к вылету в Москву. Отдых.

15 день Трансфер и вылет