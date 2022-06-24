Вы можете воспользоваться предлагаемой ниже программой Путешествия, либо мы можем скомпоновать программу согласно Вашим предпочтениям, в том числе, изменив его длительность и составляющие виды активности.
Путешествие на комфортабельном современном авиалайнере «Boeing» по маршруту г. Москва – г. Анадырь (прямой рейс из Внуково, 8 часов).
Встреча в аэропорту им. Ю.С. Рытхеу («Анадырь»).
Трансфер аэропорт Анадырь – город Анадырь на автомобиле и на барже (июнь-октябрь); на автомобиле (февраль-апрель); на автомобиле, глиссере или судне на воздушной подушке (май-июнь, ноябрь-январь).
Размещение в отеле или в гостинице.
Регистрация путешественников в органах МЧС и ЕДДС (ваша безопасность – наша первоочередная задача).
Пешая или автомобильная обзорная экскурсия по городу с интересным гидом, фотографирование у памятных и исторических мест.
Посещение сопки Верблюжка, с которой открывается прекрасный вид на город, Анадырский залив, остров Алюмка и живописные окрестности.
Ужин в гостинице – дегустация красной икры, блюда из местной рыбы/мяса (не включено в стоимость).
Отдых.
Завтрак в гостинице (не включено в стоимость).
Путешествие г. Анадырь –с. Краснено – с. Снежное (ок. 320 км.) на катере/катерах (катер морского типа 4-6 пассажирских мест), глиссере или судне на воздушной подушке.
На маршруте с. Краснено – с. Снежное возможно путешествие на жесткокорпусных моторных лодках.
Размещение в домах местных жителей (туалет, душ – в доме).
Ужин и отдых.
Завтрак.
Экскурсия по селу. Знакомство с бытом и обычаями местных жителей.
Установка яранги и/или экскурсия на противоположный берег р. Анадырь, рыбалка, сбор грибов и ягод, хайкинг, фотосессии.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Путешествие с. Снежное – с.Марково на катере/катерах (катер морского типа YamahaCR-27, 6 пассажирских мест или аналог) и/или жесткокорпусных моторных лодках.
Размещение в гостинице или гостевых домах (туалет, душ – в номере или в доме).
Обед.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Путешествие с. Марково – с. Ламутское (ок. 280 км.) на жесткокорпусных моторных лодках с заходом на сопку Терпухой (высота 1002 метра), склоны которой усыпаны вкуснейшей ягодой, и откуда открывается живописнейший вид на десятки километров вокруг.
Прибытие в село Ламутское, размещение (возможно как в домах местных жителей, так и в отдельном очень уютном гостевом домике) (туалет – на улице, баня – вне дома).
Обед из местной и европейской пищи.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Экскурсия по селу. Знакомство с бытом и обычаями местных жителей.
Посещение интересных мест в окрестностях села.
Обед из местной и европейской пищи.
Баня.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Выезд на моторных лодках на рыбалку или по вашему желанию на охотничий домик (60 км. выше по течению).
Рыбалка (сиг, налим, хариус, кета и т.д.) или охота / сбор грибов ягод / хайкинг / восхождение на сопки.
Приготовление ухи и жареной / запеченной на костре рыбы.
Обед у тундрового костра.
Путешествие по интересным местам, окружающим охотничий домик (застрявший и брошенный геологами вездеход, сопки с живописными кекурами, распадки и т.д.).
Ужин и отдых.
Ночевка возможна как в охотничьем домике, так и в Ламутском (на ваше усмотрение).
Завтрак.
Свободная программа на ваше усмотрение: восхождение на сопки и кекуры, рыбалка, грибы и ягоды, охота, радиальные выходы и т.д.
Обед из местной и европейской пищи.
Баня.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Путешествие с. Ламутское – с. Марково (ок. 280 км.) на жесткокорпусных моторных лодках.
Прибытие в село Марково, размещение в гостинице или гостиных домах (туалет, душ – в номере или в доме).
Ужин и отдых.
Завтрак.
Путешествие с. Марково – с. Снежное (ок. 300 км.) на катере/катерах (катер морского типа 4- 6 пассажирских мест) и/или жесткокорпусных моторных лодках.
Прибытие в село Снежное, размещение в домах местных жителей (туалет, душ – в доме).
Ужин и отдых.
Завтрак.
Путешествие с. Снежное – с. Краснено (ок. 140 км.) на катере/катерах (катер морского типа 4- 6 пассажирских мест) и/или жесткокорпусных моторных лодках.
Размещение в домах местных жителей (туалет – в доме, баня).
Обед из местной и европейской пищи.
Экскурсия по селу.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Выезд на мыс Медвежий озера Красного (по фактической погоде). Живописный берег, усыпанный обсидианом и высокий мыс, с которого открываются колоритные виды на озеро.
По желанию поездку на мыс Медвежий можно заменить выездом на рыбалку (хариус) на р. Осиновая.
Возвращение в с. Краснено. Приготовление ухи и жареной / запеченной на костре рыбы.
Баня.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Путешествие с. Краснено – г. Анадырь на катере/катерах (катер морского типа 4-6 пассажирских мест), глиссере или судне на воздушной подушке.
Прибытие в город Анадырь, заселение в отель или в гостиницу.
Ознакомление с продукцией производителей Чукотского автономного округа (АО «Чукотский лосось» – рыба и морепродукты Берингова моря и рек Чукотки, ООО Пищевой комплекс «Полярный» – оригинальные и вкусные изделия из оленины).
Посещение Художественной галереи, косторезной мастерской Чукотского многопрофильного колледжа (неповторимые изделия из кости моржа, кита, рогов лося, оленя), мастерской декоративно-прикладного искусства Чукотского многопрофильного колледжа (самобытные изделия из кожи и меха), магазина «Сувенирная лавка», покупка сувениров (на автомобиле).
Ужин в гостинице (не включено в стоимость).
Отдых.
Завтрак в гостинице (не входит в стоимость).
Свободное время. Прогулка по городу.
Рекомендуем посетить Музейный Центр «Наследие Чукотки».
В экспозиционных залах, созданных по последним технологиям, вы сможете увидеть уникальные экспонаты и убедиться, что любой предмет быта коренного населения – будь то нарта или вельбот, керкер или гарпун – доведен народным опытом до совершенства.
Обед в гостинице или заведениях общепита (не включено в стоимость).
Для желающих (доп. опция**) возможна комбинированная (авто и пешая) экскурсия за город на Мыс Дионисия, посещение водопада.
Это место примечательно удивительным контрастом, который создала природа Чукотки: типичная Анадырская тундра резко переходит в высокий (15-20м.) берег с красивой лагуной – любимым местом отдыха ластоногих и небольшим естественным водопадом на мысе Дионисия.
Длительность экскурсии – 6 часов, в том числе пешая часть маршрута – 4 часа.
Ужин в гостинице или заведениях общепита (не включено в стоимость).
Подготовка к вылету в Москву.
Отдых.
Завтрак в гостинице (не входит в стоимость).
Сбор вещей, выезд из гостиницы.
Трансфер г. Анадырь – аэропорт имени Ю.С. Рытхеу («Анадырь») на автомобиле и на барже (июнь-октябрь); на автомобиле (февраль-апрель); на автомобиле, глиссере или судне на воздушной подушке (май-июнь, ноябрь-январь).
По пути в аэропорт (доп. опция*): возможна экскурсия на заброшенную ядерную подземную базу «Гудым».
Огромный подземный город, где хранились ядерные ракеты, и откуда был бы нанесен ответный удар по вероятному противнику в случае большой войны.
Интереснейшая локация с километровыми, вырубленными в подземной скальной породе туннелями, хранилищами, размером с приличные спортзалы, противоатомными бункерными дверями и даже подземной узкоколейкой, этот объект был рассчитан на многолетнее стационарное функционирование в условиях тотальной ядерной войны.
Масштаб подземной секретной базы поражает: три контура доступа, аккумуляторные и казарменные помещения под землей, доты и укрепления снаружи, этот объект представляет особый интерес
Вылет в Москву.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Анадырь (не входит в стоимость), в домах местных жителей, в гостевых домах,
На маршруте с возвращением по реке: Анадырь: 2 ночевки, Краснено: 4 ночевки, Снежное: 2 ночевки, Марково: 2 ночевки, Ламутское: 3 ночевки, 1 ночевка – резерв.
На маршруте с возвращением авиа: Анадырь: 2 ночевки, Краснено: 1 ночевка, Снежное: 1 ночевка, Марково: 1 ночевка, Ламутское: 5 ночевок, 1 ночевка – резерв.
Стоимость тура в зависимости от количества человек в группе:
|Человек в группе
|Полная стоимость
|Стоимость со скидкой*
|4 человека
|700 000 руб./чел.
|499 000 руб./чел.
|3 человека
|800 000 руб./чел.
|399 000 руб./чел.
|2 человека
|1 000 000 руб./чел.
|799 000 руб./чел.
|один участник
|2 000 000 руб./чел.
|1 499 000 руб./чел.
* Скидка действует при внесении аванса не менее, чем за 3 месяца до вылета из Москвы.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».