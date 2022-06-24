Преимущества этого путешествия:
Тур проводится с начала июля до середины сентября для групп от двух до четырех человек в любые даты под запрос.
Встреча в аэропорту Угольный.
Помощь с размещение в гостинице.
Знакомство с гидами и техникой.
Акклиматизация.
Экскурсия по городу, посещение Музейного центра «Наследие Чукотки».
Питание и проживание в стоимость не входит.
Доставка участников до озера.
Время в пути 1,5 дня.
Доставка участников до озера.
Время в пути 1,5 дня.
Рыбалка на озере.
Рыбалка на озере.
Рыбалка на озере.
Рыбалка на озере.
Возвращение в город.
Время в пути 1,5 дня.
Возвращение в город.
Время в пути 1,5 дня.
Тур предусматривает проживание в комфортабельных домиках рыбаков-охотников.Стоимость тура в зависимости от размера группы на одного человека:
Одежда:
Личное снаряжение:
Документы:
Доставка участников тура до озера производится на снегоболотоходе. Время в пути 1,5 дня. От базы до места рыбалки на надувных лодках — 30-40 мин.
Проживание в комфортабельных домиках рыбаков-охотников.
Период проведения тура — с начала июля до середины сентября. Тур формируется по запросу.
Минимальное количество участников — 2 человека.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Название произошло от чукотского Майныгытгын — Большое Озеро. Расположено в двухстах километрах от районного центра. Стиснутое северными отрогами Майнопыльгинского хребта Корякского нагорья, озеро растянулось на 20 километров. Разделенное проливом на два плеса — Большой и Малый Майниц, озеро занимает площадь 48,8 кв. км. Его наибольшая глубина 120 метров. Прибрежные склоны живописных гор, густо поросшие кедровостланиковыми лесами и ольховником, являются настоящим царством бурого медведя. В озере водятся: мальма, голец Таранца, сиг-пыжьян, обыкновенный валек, камчатский хариус, тонкохвостый налим, щука, слизистый подкаменщик, речной гольян, девятииглая колюшка. В водах озера находятся крупные нерестилища нерки.
Турист несёт материальную ответственность в случае умышленного нанесения его действиями вреда организации или ее имуществу!