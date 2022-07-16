Заезд, экскурсия по городу

Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту Угольный.
Помощь с размещение в гостинице.
Знакомство с гидами и техникой.
Акклиматизация.
Экскурсия по городу, посещение Музейного центра «Наследие Чукотки».
Питание и проживание в стоимость не входит.
Старт 6:00.
Движение на снегоходах до озера Майниц.
Время в пути 8-10 часов.
Рыбалка на озере.
Рыбалка на озере.
Рыбалка на озере.
Рыбалка на озере.
Рыбалка на озере.
Возвращение в город.
Время в пути на снегоходах 8-10 часов.
Внимание! В этот период на Чукотке не редки пурги, поэтому при покупке обратных билетов рекомендуется сделать 2-3-дневный запас, на случай изменения погодных условий.
Тур предусматривает проживание в комфортабельных домиках рыбаков-охотников.
Период проведения тура:
Тур проводится для групп от двух до пяти человек в даты по согласованию сторон.
Одежда:
Личное снаряжение:
Документы:
Самое лучшее время для рыбалки с середины марта до начала мая. Относительно теплая погода (от -10 до -25), длинный световой день, активный клев рыбы.
Проживание в комфортабельных домиках рыбаков-охотников.
Рыбалка проводится из-подо льда. Перемещение из базового лагеря к местам лова осуществляются на снегоходах.
Глубины в точках лова рыбы от 5 до 20 метров.
Наиболее интересным объектом рыбного лова являются голец Таранца (до 10 кг), два вида мальмы (до 10 кг), тонкохвостый налим (до 20 кг).
Турист несёт материальную ответственность в случае умышленного нанесения его действиями вреда организации или ее имуществу, или в случае нарушения техники безопасности при управлении снегоходом!
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Внимание! В этот период на Чукотке не редки пурги, поэтому при покупке обратных билетов рекомендуется сделать 2-3-дневный запас, на случай изменения погодных условий.
Название произошло от чукотского Майныгытгын — Большое Озеро. Расположено в двухстах километрах от районного центра. Стиснутое северными отрогами Майнопыльгинского хребта Корякского нагорья, озеро растянулось на 20 километров. Разделенное проливом на два плеса — Большой и Малый Майниц, озеро занимает площадь 48,8 кв. км. Его наибольшая глубина 120 метров. Прибрежные склоны живописных гор, густо поросшие кедровостланиковыми лесами и ольховником, являются настоящим царством бурого медведя. В озере водятся: мальма, голец Таранца, сиг-пыжьян, обыкновенный валек, камчатский хариус, тонкохвостый налим, щука, слизистый подкаменщик, речной гольян, девятииглая колюшка. В водах озера находятся крупные нерестилища нерки.