Заезд, экскурсия по городу

Самое лучшее время для рыбалки с середины марта до начала мая. Относительно теплая погода (от -10 до -25), длинный световой день, активный клев рыбы.

Проживание в комфортабельных домиках рыбаков-охотников.

Рыбалка проводится из-подо льда. Перемещение из базового лагеря к местам лова осуществляются на снегоходах.

Глубины в точках лова рыбы от 5 до 20 метров.

Наиболее интересным объектом рыбного лова являются голец Таранца (до 10 кг), два вида мальмы (до 10 кг), тонкохвостый налим (до 20 кг).