Зимняя рыбалка на озере Майниц

Посещение высокогорного озера Майниц является заветной мечтой любого мужчины

Посещение высокогорного озера Майниц является заветной мечтой любого мужчины. Вы, наверное, видели рыбалку на Чукотке зимой только на видео. Теперь вы станете сами участником такого вида отдыха для настоящих мужчин. С середины марта здесь начинается время активного клева рыбы. Это позволяет тратить весь световой день на поиск трофеев. Вечером же предлагается разместиться в специально оборудованных комфортабельных домиках.
Зимняя рыбалка на озере Майниц
Зимняя рыбалка на озере Майниц
Зимняя рыбалка на озере Майниц
Зимняя рыбалка на озере Майниц
Зимняя рыбалка на озере Майниц
Зимняя рыбалка на озере Майниц
Зимняя рыбалка на озере Майниц
Зимняя рыбалка на озере Майниц
Зимняя рыбалка на озере Майниц
Ближайшие даты:
25
мар
15
апр

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • настоящий экстрим – до места рыбалки будем добираться на снегоходах, почти 200 километров;
  • дальневосточные презенты – великолепные экземпляры гольца, налима и хариуса никого не оставят равнодушным;
  • безопасность – тур проводится под руководством опытных гидов с учетом пожелания каждой группы;
  • незабываемые пейзажи – первозданная красота Чукотского автономного округа почти не тронута человеком.

Программа тура по дням

1 день

Заезд, экскурсия по городу

Встреча в аэропорту Угольный.

Помощь с размещение в гостинице.

Знакомство с гидами и техникой.

Акклиматизация.

Экскурсия по городу, посещение Музейного центра «Наследие Чукотки».

Питание и проживание в стоимость не входит.

2 день

Переход на снегоходах до озера Майниц

Старт 6:00.

Движение на снегоходах до озера Майниц.

Время в пути 8-10 часов.

3 день

Рыбалка на озере

Рыбалка на озере.

4 день

Рыбалка на озере

Рыбалка на озере.

5 день

Рыбалка на озере

Рыбалка на озере.

6 день

Рыбалка на озере

Рыбалка на озере.

7 день

Рыбалка на озере

Рыбалка на озере.

8 день

Возвращение в город

Возвращение в город.

Время в пути на снегоходах 8-10 часов.

Внимание! В этот период на Чукотке не редки пурги, поэтому при покупке обратных билетов рекомендуется сделать 2-3-дневный запас, на случай изменения погодных условий.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных домиках рыбаков-охотников.

Период проведения тура:

  • 1 группа – с 25 марта по 10 апреля;
  • 2 группа – с 15 апреля по 30 апреля.

Тур проводится для групп от двух до пяти человек в даты по согласованию сторон.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда рыболовного и туристического оборудования (рыболовные снасти, мотобур, пешни, черпаки, стульчики рыболовные, спальные мешки, посуда, термосы, очки снегоходные)
  • Доставка на снегоходах до места лова
  • Питание вне населенных пунктов 3 раза в день
  • Услуги сопровождающего
  • Проживание вне населенных пунктов в комфортабельных домиках
  • Трансфер аэропорт Угольный – Анадырь – аэропорт Угольный
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Анадырь и обратно
  • Питание в г. Анадырь
  • Проживание в г. Анадырь
  • Алкогольные напитки на весь период проведения тура
Место начала и завершения?
Россия, Чукотский автономный округ, Анадырь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда:

  • теплая верхняя одежда;
  • теплый головной убор закрывающий уши;
  • толстые теплые перчатки;
  • флисовые перчатки;
  • 2 балаклавы;
  • флисовый костюм;
  • 2-3 комплекта зимнего термобелья;
  • 2 пары шерстяных носок;
  • термоноски;
  • теплые сапоги.

Личное снаряжение:

  • сумка для вещей;
  • предметы личной гигиены;
  • аптечка;
  • налобный фонарь;
  • солнцезащитные очки;
  • фото/видео аппаратура.

Документы:

  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • удостоверение на право управления снегоходом - внедорожные мотосредства категория А1.
Особенности тура

Самое лучшее время для рыбалки с середины марта до начала мая. Относительно теплая погода (от -10 до -25), длинный световой день, активный клев рыбы.

Проживание в комфортабельных домиках рыбаков-охотников.

Рыбалка проводится из-подо льда. Перемещение из базового лагеря к местам лова осуществляются на снегоходах.

Глубины в точках лова рыбы от 5 до 20 метров.

Наиболее интересным объектом рыбного лова являются голец Таранца (до 10 кг), два вида мальмы (до 10 кг), тонкохвостый налим (до 20 кг).

Материальная ответственность

Турист несёт материальную ответственность в случае умышленного нанесения его действиями вреда организации или ее имуществу, или в случае нарушения техники безопасности при управлении снегоходом!

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Внимание! В этот период на Чукотке не редки пурги, поэтому при покупке обратных билетов рекомендуется сделать 2-3-дневный запас, на случай изменения погодных условий.

Озеро Майниц

Название произошло от чукотского Майныгытгын — Большое Озеро. Расположено в двухстах километрах от районного центра. Стиснутое северными отрогами Майнопыльгинского хребта Корякского нагорья, озеро растянулось на 20 километров. Разделенное проливом на два плеса — Большой и Малый Майниц, озеро занимает площадь 48,8 кв. км. Его наибольшая глубина 120 метров. Прибрежные склоны живописных гор, густо поросшие кедровостланиковыми лесами и ольховником, являются настоящим царством бурого медведя. В озере водятся: мальма, голец Таранца, сиг-пыжьян, обыкновенный валек, камчатский хариус, тонкохвостый налим, щука, слизистый подкаменщик, речной гольян, девятииглая колюшка. В водах озера находятся крупные нерестилища нерки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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