4.5 часа
Групповая
до 16 чел.
Лучший выборК Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
Отправьтесь в захватывающее путешествие на внедорожнике по живописным местам Анапы. Панорамные виды, дегустация вина и купание в Кипарисовом озере ждут вас
Начало: В Анапе/Витязево/Джемете
Расписание: ежедневно в 08:30 и 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
1 500₽ за человека
4 часа
Мини-группа
до 11 чел.
Анапа: топ-места за 5 часов
Впечатлиться видами со смотровых, побывать на Кипарисовом озере и испить воды из святого источника
Начало: От места вашего проживания или, если трудно проеха...
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:45
Сегодня в 14:45
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
6.5 часов
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
28 окт в 09:00
29 окт в 09:00
от 9 400₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Идиллический Большой Утриш
Большой Утриш в Анапе удивит вас реликтовым лесом, живописными скалами и чистыми пляжами. Откройте для себя природу и историю этого уникального места
Начало: Анапа
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от 6 500₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор: путешествие по вашему сценарию
Погрузитесь в уникальный мир Анапы с экскурсией, созданной специально для вас. От исторических памятников до живописных природных локаций
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Завтра в 08:30
2 ноя в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Водная прогулка
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Анапе, Новороссийску и Геленджику. Вас ждут смотровые площадки, крейсер Михаил Кутузов и дегустация местных вин
Начало: Сквер Саркисьяна, Анапа
Завтра в 08:00
26 окт в 08:00
от 12 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: Анапа, ул. Ленина
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальное путешествие из Анапы в парк живой природы До-До
Погрузитесь в мир дикой природы и встретьте удивительных животных в парке До-До. Экскурсия обещает незабываемые впечатления для детей и взрослых
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Анапа детям: семейная экскурсия-игра, погружение в историю с заданиями
Совместите обучение с развлечением на семейной экскурсии-игре в Анапе. Интересно, познавательно и весело для всех участников
Начало: На площади у Центра культуры «Родина»
Завтра в 08:30
2 ноя в 08:00
3 500₽ за всё до 8 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Горные панорамы Анапы и тайны долины Сукко
Прогулка по живописной долине Сукко с посещением Кипарисового озера. Уникальные виды, высокогорные панорамы и интересные факты о местной природе и истории
Начало: Памятник Ленину, Анапа
26 окт в 08:00
28 окт в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Анапы в заповедный Утриш: природа и мифы
Путешествие в Утриш из Анапы: реликтовые рощи, горные панорамы, мифы о Прометее и прогулка по живописным тропам. Подходит для активных путешественников
Начало: Анапа, памятник Ленину
26 окт в 08:00
27 окт в 16:00
от 8 000₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в мир виноделия на индивидуальной экскурсии по винодельням Анапы. Посетите Шато Гай-Кодзор, усадьбу Семигорье и завод шампанских вин Абрау-Дюрсо
Начало: От отеля
1 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Мини-группа
до 11 чел.
Топ-места Анапы за пять часов
Познакомьтесь с удивительными видами Анапы и её окрестностей. Восхитительные смотровые площадки, кипарисовое озеро и дегустация вина ждут вас
Начало: По месту проживания
Расписание: ежедневно в 08:30 и 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
1 200₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Секреты старинной Анапы
Знаю в Анапе почти каждый камень и с радостью познакомлю вас с нашим городом! Прогулка от маяка до Русских ворот разрушит стереотипы о советском курорте
Начало: Анапская набережная
Завтра в 08:00
26 окт в 08:00
2 670₽ за всё до 4 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Винные дороги Анапы: путешествие по винодельням с дегустацией
Проведите незабываемый день, исследуя живописные уголки Анапы и вкус местных вин на эксклюзивной индивидуальной экскурсии
Завтра в 10:00
28 окт в 10:00
9 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки
Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Начало: Возле культурного центра «Родина»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
95007 600₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новороссийск, Шато Пино и ферма улиток: путешествие из Анапы
Погрузитесь в мир вина и улиток, исследуйте исторические достопримечательности Новороссийска и насладитесь красотами Черноморского побережья
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
Погуляйте по винодельне Лефкадия, узнайте секреты производства и попробуйте редкие сорта вина
Начало: От отеля
Завтра в 09:00
28 окт в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Анапы - в долину Лефкадия: винное путешествие и древняя Греция
Винное путешествие в Анапе: история виноградарства и виноделия, гравитационная винодельня, дегустация вина и сыра, виды на виноградники и озеро Гечепсин
Завтра в 09:30
26 окт в 09:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»: встреча с античностью
Погрузитесь в удивительный мир античного города Фанагория, исследуйте его историю и наследие в компании знающего гида
Завтра в 08:00
26 окт в 08:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Утриш и Кипарисовое озеро: эксклюзивный тур в Анапе
Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Первая встреча с Анапой
Познакомьтесь с Анапой на индивидуальной экскурсии. Узнайте историю города, посетите античные и современные достопримечательности, насладитесь видами
Начало: Памятник Ленину в Анапе
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Долина лотосов - поездка из Анапы
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию в Анапу, чтобы увидеть Долину лотосов и Ахтанизовский лиман. Катер, легенды и природа полуострова Тамань ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
12 000₽ за всё до 5 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый парк и Геленджик - путешествие из Анапы
Путешествие из Анапы в Старый парк Кабардинки и Геленджик: от Древнего Египта до Японии, завершая дегустацией изысканных вин
Начало: Г. Анапа
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
Путешествие по современным винодельням Анапы. Вас ждут инновационные подходы, необычная архитектура и эксклюзивные вина
Начало: Анапское шоссе 14
28 окт в 10:30
29 окт в 10:30
10 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
30%
1.5 часа
Индивидуальная
Из Анапы - на экоферму с дегустацией сыра и вина
Погрузитесь в атмосферу сельской жизни на экоферме в предгорьях Кавказа. Вас ждёт общение с животными и дегустация натуральных продуктов с видом на море
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
от 30002 100₽ за человека
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие к искусству: мастер-класс по созданию картины
Вспомните детство и нарисуйте море, горы и кораблик на горизонте. Прогулка по Анапе, вдохновение и создание картины под руководством профессионального художника
Начало: Возле Анапского маяка
Расписание: в среду в 08:00
4 дек в 08:00
11 дек в 08:00
3 500₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Водная прогулка в живописные лагуны Анапы
Погрузитесь в чарующий мир заповедника Утриш: отвесные скалы, реликтовые деревья и дельфины. Идеально для семейного отдыха
Начало: В с. Большой Утриш
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3 500₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по можжевеловому лесу
Большой Утриш - живописный уголок Анапы, где горы, море и можжевеловые леса слились воедино. Поднимитесь на гору Солдатская и насладитесь видами
Начало: Между Сукко и Большим Утришем
Завтра в 12:00
26 окт в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Анапы - в Шато Андре: винодельня, дегустация, природа
Путешествие на винодельню Шато Андре из Анапы. Узнайте секреты виноделия, насладитесь дегустацией и прогулками по виноградникам
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
70005 950₽ за всё до 8 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пляжный отдых и дегустация вин на Таманском полуострове
Таманский полуостров омывают воды трех морей. Отдохните на азовском пляже, продегустируйте вина в «Поместье Голубицкое», узнайте о виноградарстве Тамани
Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
от 9 000₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Водная прогулка
Экскурсия по Анапе и Большому Утришу
Откройте для себя исторический центр Анапы и полуостров Большой Утриш, полюбуйтесь маяками и узнайте тайны этих мест
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 18:00
26 окт в 18:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Тамань: античная история и современное виноделие
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Таманскому полуострову! Полюбуйтесь вулканическими сопками, узнайте историю Фанагории и насладитесь дегустацией вин
Начало: Анапа, ул. Ленина
Расписание: в субботу в 09:00
26 окт в 09:00
2 ноя в 09:00
3 200₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
В краю дольменов и водопадов: индивидуальная экскурсия из Анапы
Погрузитесь в мир древних дольменов и живописных водопадов. Увлекательное путешествие из Анапы в горы под Геленджиком ждёт вас
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Завтра в 08:30
26 окт в 08:30
13 000₽ за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия Шато Пино и русская Швейцария в Анапе
Погрузитесь в винодельческую историю Анапы, посетите Шато Пино и улиточную ферму, попробуйте авторское вино. Насладитесь живописными видами и дегустацией вин
Начало: В районе Анапского шоссе
28 окт в 10:00
29 окт в 10:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
В Утриш - на встречу с можжевельниками и дельфинами
Погрузитесь в природу заповедника Большой Утриш, искупайтесь в чистом море и насладитесь шоу дельфинов и морских котиков в дельфинарии
Начало: Памятник Ленину на улице Ленина, Анапа
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
9 300₽ за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
Посетить живописное озеро Сукко и несколько локаций с активностями для всех членов семьи за 1 день
Завтра в 08:00
27 окт в 08:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Хайкинг по горам Анапского взморья
Приключение для активных путешественников: треккинг по заповедным тропам Анапы, ласточкины гнезда, чай на скале и отдых на пляже
Начало: У памятника Ленину в Анапе
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Треккинг в горах Анапы
Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: У Анапского маяка
3 июн в 08:00
6 июн в 08:00
2 000₽ за человека
5 часов
Мини-группа
до 11 чел.
Кипарисовое озеро и Большой Утриш: уникальные места Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты Анапы, посетив Кипарисовое озеро и Большой Утриш. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: Анапа, забираем от отеля
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 1 500₽ за человека
7 часов
Групповая
Новороссийск и Абрау-Дюрсо - два города за один день
За один день вы увидите военные корабли в Новороссийске и насладитесь вином в Абрау-Дюрсо. Путешествие включает посещение крейсера-музея и винного завода
Начало: По месту проживания туриста
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 1 700₽ за человека
4 часа
Водная прогулка
Дайвинг в заповедной зоне Большого Утриша: незабываемое приключение
Погрузитесь в чарующий подводный мир Большого Утриша. Вас ждет незабываемое путешествие с персональным инструктором и уникальными впечатлениями
Начало: Анапа / Витязево Паралия / Пионерский проспект
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур по живописным уголкам Анапы с дегустацией вина
Приглашаем на захватывающий джип-тур по живописным местам Анапы. Откройте для себя красоту природы и вкус местных вин
Начало: Забираем из отеля
Расписание: ежедневно в 9.00 и 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
1 600₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Рыбалка на катере с эхолотом: мини-группа в Анапе
Ловите рыбу на катере с эхолотом в Черном море, купайтесь и наслаждайтесь видами на Анапу. В конце приготовим улов в коптильне прямо на борту
Начало: Морской порт, ул. Ленина 1
Расписание: Ежедневно в 09:00 и 14:00 по погодным условиям и набору группы.
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 2 800₽ за человека
В Анапе и за её пределами достаточно много интересных достопримечательностей, которые обязательно стоит посетить будучи в городе, не пропусти знаменитый археологический музей под открытым небом, потрясающие грязевые вулканы, живописные долины и конечно же лазурное море, ради которого сюда стекаются туристы со всей России и не только
Анапа отличное место, чтобы весело и с пользой провести свои очередные каникулы. Но многие туристы приезжающие в город, часто не покидают пределы пляжа. Чтобы действительно отдохнуть, человеку нужны впечатления, поэтому посетите хотя бы одну-две экскурсии и вам точно будет что вспомнить вернувшись домой. Для тех кто не хочет заморачиваться и планировать развлечения самостоятельно, мы собрали все самые интересные места в нашем каталоге, вам просто остается зайти и выбрать понравившуюся экскурсию, всё остальное возьмёт на себя гид
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина19 октября 2024Прогулку в формате квеста для семьи из двух взрослых и ребенка школьника для нас провела Ольга. Впервые были на такого
- ГГалина19 октября 2024Отличная короткая экскурсия👍 с заездом в пять мест. Не торопясь увидели много красивых мест. Экскурсовод-водитель рассказывает интересно и весело. Поездка оставила очень приятное впечатление🙂💯
- ААлексей18 октября 2024Всё было организовано очень четко и точно по времени. Владимир абсолютно в теме. Много подробной информации. О посещении виноделен и дегустация заранее договорился, учел пожелания по маршруту. В общем, большое спасибо!
- ААлексей17 октября 2024Были 9 октября на экскурсии "Топ-места Анапы за 5 часов". Все понравилось, гид Александр был отличным рассказчиком - за непринужденной беседой рассказал много интересного. И с погодой повезло - получились отличные фотографии.
- ДДарья16 октября 2024Забронировали экскурсию спонтанно, в этот же день погуляли и остались в полном восторге! Анапа открылась с новой стороны, какой многогранный и
- ААлександра16 октября 2024Как же я рада, что мы выбрали именно эту экскурсию. Много узнали об Анапе, но самое главное фото открыли и обалдели.
- NNick16 октября 2024Фотопрогулка отличная, огромная благодарность за ваш труд, вовлечённость и креативный подход!) В последний момент договорились о прогулке и нам пошли навстречу, все успели и получили удовольствие, а фото вообще огонь, всем своим знакомым рекомендую!
- ААнна16 октября 2024Несмотря на погоду, экскурсия с Натальей выше всяких похвал. Интересно, содержательно, с глубоким знанием истории. Браво!
- ИИрина16 октября 2024Благодарим Сергея за экскурсию. За лёгкий рассказ о достопримечательностях Анапы, за красивые виды и позитив.
- ООксана16 октября 2024Ласточкины гнезда,Кипарисовое озеро,начало Кавказских гор,очень красивые локации!!! Очень аккуратный водитель (он же гид) Александр, отвечал на любой вопрос туристов, поездка оставила очень приятные впечатления! Спасибо Александру и СПУТНИКУ!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в октябре 2024
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