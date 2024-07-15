читать дальше не заметили, как пролетело время. Сами винодельни очень красивые, прекрасные ландшафты, российское вино приятно удивило. Всем рекомендую экскурсия у Владимир, большой плюс, что маршрут можно скорректировать под запрос!

Благодарим Владимир за потрясающую экскурсию! Нам все очень понравилось, мы в восторге! Владимир очень приятный, вежливый и интересный собеседник, мы