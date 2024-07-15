8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы
Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией
Начало: В районе Анапского шоссе
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из современной Анапы - к древним дольменам: история и мистика
Увидеть загадочные культовые сооружения и узнать о мистических практиках, связанных с ними
Начало: В Анапе, у места вашего проживания
7 авг в 08:00
13 авг в 08:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по заказнику Большой Утриш
Пройти по кольцевому маршруту и увидеть самые красивые места заказника в окрестностях Анапы
Начало: Между Сукко и Большим Утришем
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
75006 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина15 июля 2024Благодарим Владимир за потрясающую экскурсию! Нам все очень понравилось, мы в восторге! Владимир очень приятный, вежливый и интересный собеседник, мы
- ЛЛюдмила27 мая 2024Спасибо Владимир! Очень уютная получилась Экскурсия - советуем однозначно!
- ВВладимир27 мая 2024Очень хороший знающий гид, умеющий показать больше, чем ожидаешь
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Что ещё посмотреть»
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