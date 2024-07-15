Что ещё посмотреть – экскурсии в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Анапе, цены от 6 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Шато Пино и русская Швейцария
На машине
10 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы
Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией
Начало: В районе Анапского шоссе
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
12 000 за всё до 8 чел.
Из современной Анапы - к древним дольменам: история и мистика
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из современной Анапы - к древним дольменам: история и мистика
Увидеть загадочные культовые сооружения и узнать о мистических практиках, связанных с ними
Начало: В Анапе, у места вашего проживания
7 авг в 08:00
13 авг в 08:00
12 000 за всё до 6 чел.
Прогулка по заказнику Большой Утриш
Пешая
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по заказнику Большой Утриш
Пройти по кольцевому маршруту и увидеть самые красивые места заказника в окрестностях Анапы
Начало: Между Сукко и Большим Утришем
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
75006 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    15 июля 2024
    Шато Пино и русская Швейцария
    Благодарим Владимир за потрясающую экскурсию! Нам все очень понравилось, мы в восторге! Владимир очень приятный, вежливый и интересный собеседник, мы
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    не заметили, как пролетело время. Сами винодельни очень красивые, прекрасные ландшафты, российское вино приятно удивило. Всем рекомендую экскурсия у Владимир, большой плюс, что маршрут можно скорректировать под запрос!

    Благодарим Владимир за потрясающую экскурсию! Нам все очень понравилось, мы в восторге! Владимир очень приятный, вежливыйБлагодарим Владимир за потрясающую экскурсию! Нам все очень понравилось, мы в восторге! Владимир очень приятный, вежливыйБлагодарим Владимир за потрясающую экскурсию! Нам все очень понравилось, мы в восторге! Владимир очень приятный, вежливыйБлагодарим Владимир за потрясающую экскурсию! Нам все очень понравилось, мы в восторге! Владимир очень приятный, вежливый
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Шато Пино и русская Швейцария
    Спасибо Владимир! Очень уютная получилась Экскурсия - советуем однозначно!
  • В
    Владимир
    27 мая 2024
    Шато Пино и русская Швейцария
    Очень хороший знающий гид, умеющий показать больше, чем ожидаешь

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Шато Пино и русская Швейцария
  2. Из современной Анапы - к древним дольменам: история и мистика
  3. Прогулка по заказнику Большой Утриш
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Лавандовые поля
  9. Горгиппия
  10. Озеро Абрау
Сколько стоит экскурсия по Анапе в августе 2024
Сейчас в Анапе в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 12 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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