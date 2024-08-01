Экскурсии для пенсионеров

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Анапе, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Анапа: топ-места за 5 часов
На машине
109 отзывов
4 часа
Мини-группа
до 11 чел.
Анапа: топ-места за 5 часов
Впечатлиться видами со смотровых, побывать на Кипарисовом озере и испить воды из святого источника
Начало: От места вашего проживания или, если трудно проеха...
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:45
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
На машине
102 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор: путешествие по вашему сценарию
Погрузитесь в уникальный мир Анапы с экскурсией, созданной специально для вас. От исторических памятников до живописных природных локаций
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Анапа - первое знакомство
На машине
42 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
5 000 за всё до 4 чел.
Морская прогулка по заповеднику Утриш
10 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Водная прогулка в живописные лагуны Анапы
Погрузитесь в чарующий мир заповедника Утриш: отвесные скалы, реликтовые деревья и дельфины. Идеально для семейного отдыха
Начало: В с. Большой Утриш
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 августа 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Шикарная экскурсия,Анапа открылась с другой стороны,спасибо Ольге за прекрасный вечер
    Шикарная экскурсия,Анапа открылась с другой стороны,спасибо Ольге за прекрасный вечерШикарная экскурсия,Анапа открылась с другой стороны,спасибо Ольге за прекрасный вечер
  • Т
    Татьяна
    29 июля 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Сегодня были на экскурсии Ваша Анапа! Экскурсия - конструктор с Юлией. Впечатления потрясающие и от гида и от экскурсии. Начну
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    с того, что когда мы забронировали экскурсию, Юлия сразу перезвонила, мы обсудили все детали и она предложила нам более удобное время для нас, чтобы проехать без пробок, больше посмотреть и сделать очень красивые фото. Так и получилось. Всё прошло очень здорово! Мы посмотрели Ласточкины гнезда, Кипарисовое озеро, Большой Утриш, набережную с маяком в Анапе и ещё несколько красивых локаций по пути в спокойном темпе. Всю поездку Юлия рассказывала интересные исторические факты и моменты о жизни города. Атмосфера у нас сложилась приятная и непренужденная. Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролитело незаметно. Хочу отметить, что Юлия очень ответственная и приятная девушка, любящая своё дело! А ещё она прекрасный фотограф, у нас осталось очень много красивых фотографий напамять об Анапе. Спасибо Юлии за интересную экскурсию! Смело будем рекомендовать друзьями и знакомым. Семья из Омска.

  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Отлично провели время! Экскурсовод Ольга- интересный рассказчик. Экскурсия была построена по нашим предпочтениям, в спокойном темпе. Рекомендую!
    Отлично провели время! Экскурсовод Ольга- интересный рассказчик. Экскурсия была построена по нашим предпочтениям, в спокойном темпе. Рекомендую!Отлично провели время! Экскурсовод Ольга- интересный рассказчик. Экскурсия была построена по нашим предпочтениям, в спокойном темпе. Рекомендую!Отлично провели время! Экскурсовод Ольга- интересный рассказчик. Экскурсия была построена по нашим предпочтениям, в спокойном темпе. Рекомендую!Отлично провели время! Экскурсовод Ольга- интересный рассказчик. Экскурсия была построена по нашим предпочтениям, в спокойном темпе. Рекомендую!Отлично провели время! Экскурсовод Ольга- интересный рассказчик. Экскурсия была построена по нашим предпочтениям, в спокойном темпе. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Анапа: топ-места за 5 часов
  2. Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
  3. Анапа - первое знакомство
  4. Морская прогулка по заповеднику Утриш
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Лавандовые поля
  9. Горгиппия
  10. Озеро Абрау
Сколько стоит экскурсия по Анапе в августе 2024
Сейчас в Анапе в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 4 экскурсии от 1 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 263 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Анапе на 2024 год по теме «Экскурсии для пенсионеров», 263 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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