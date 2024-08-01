4 часа
Мини-группа
до 11 чел.
Анапа: топ-места за 5 часов
Впечатлиться видами со смотровых, побывать на Кипарисовом озере и испить воды из святого источника
Начало: От места вашего проживания или, если трудно проеха...
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:45
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор: путешествие по вашему сценарию
Погрузитесь в уникальный мир Анапы с экскурсией, созданной специально для вас. От исторических памятников до живописных природных локаций
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Водная прогулка
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
5 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Водная прогулка
Водная прогулка в живописные лагуны Анапы
Погрузитесь в чарующий мир заповедника Утриш: отвесные скалы, реликтовые деревья и дельфины. Идеально для семейного отдыха
Начало: В с. Большой Утриш
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 августа 2024Шикарная экскурсия,Анапа открылась с другой стороны,спасибо Ольге за прекрасный вечер
- ТТатьяна29 июля 2024Сегодня были на экскурсии Ваша Анапа! Экскурсия - конструктор с Юлией. Впечатления потрясающие и от гида и от экскурсии. Начну
- ЕЕлена26 июля 2024Отлично провели время! Экскурсовод Ольга- интересный рассказчик. Экскурсия была построена по нашим предпочтениям, в спокойном темпе. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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