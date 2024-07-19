5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур в Анапе: грязевые вулканы и винодельни в мини-группе
Откройте для себя сокровища Анапы: грязевые вулканы, горные родники и лесные купели в увлекательном джип-туре
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
3 800₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в заказник Большой Утриш
Начало: Ул. Ленина, 22а
Расписание: Ежежневно с 7:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
7 600₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Горные красоты Анапы: Большой Утриш в индивидуальной группе
Начало: Анапа, ул. Ленина-2
Расписание: ежедневно
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
12 часов
Групповая
Водопады реки Пшада
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко, д. 177
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 8:00
8 авг в 08:00
11 авг в 08:00
2 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим19 июля 2024Максимально понравилась проездка на джипе, дегустация вин и идеально охлаждающий родник
- ИИрина6 июля 2024Классный шафёр. Вкусное вино. Очень понравилось.
- ММарина17 июня 2021Очень интересная экскурсия. Гид Юрий познакомил с невероятно красивым местом в Анапе, рассказал об истории возникновения, провел по тропкам можжевелового леса. Виды открываются очень красивые с гор на море.
- ССмирнова13 июня 2021Нам очень понравился экскурсовод Юрий. Показал самые красивые места. Мы никуда не торопились. Все было слаженно и четко.
- IIruna30 апреля 2021Экскурсия очень понравилась. Гид Юрий рассказал много интересного
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Экскурсии и походы в горы»
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