Экскурсии и походы в горы

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии и походы в горы» в Анапе, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
Джиппинг
37 отзывов
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур в Анапе: грязевые вулканы и винодельни в мини-группе
Откройте для себя сокровища Анапы: грязевые вулканы, горные родники и лесные купели в увлекательном джип-туре
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
3 800 за человека
Путешествие в заказник Большой Утриш
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в заказник Большой Утриш
Начало: Ул. Ленина, 22а
Расписание: Ежежневно с 7:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
7 600 за всё до 5 чел.
Горные красоты Анапы: Большой Утриш в индивидуальной группе
8 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Горные красоты Анапы: Большой Утриш в индивидуальной группе
Начало: Анапа, ул. Ленина-2
Расписание: ежедневно
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Водопады реки Пшада
На автобусе
12 часов
Групповая
Водопады реки Пшада
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко, д. 177
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 8:00
8 авг в 08:00
11 авг в 08:00
2 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Экскурсии и походы в горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
  2. Путешествие в заказник Большой Утриш
  3. Горные красоты Анапы: Большой Утриш в индивидуальной группе
  4. Водопады реки Пшада
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Лавандовые поля
  9. Горгиппия
  10. Озеро Абрау
Сколько стоит экскурсия по Анапе в августе 2024
Сейчас в Анапе в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 4 экскурсии от 2 200 до 7 600. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Анапе на 2024 год по теме «Экскурсии и походы в горы», 46 ⭐ отзывов, цены от 2200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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