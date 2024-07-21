Экскурсии по Святым местам

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии по Святым местам» в Анапе, цены от 1 350 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пять топовых мест в городе Анапа
24 отзыва
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Пять топовых мест в городе Анапа: Кипарисовое озеро, 800 ступеней, храм Святой Варвары
Побывайте на Кипарисовом озере, смотровой площадке «800 ступеней», в храме Святой Варвары, у начала Кавказских гор и на смотровой площадке у Поклонного креста
Начало: Забираем с адреса проживания туриста
Расписание: 8:30,14:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 350 за человека
Святые источники, пустынь Феодосия Иерусалимского и пасека
На автобусе
2 отзыва
6 часов
Групповая
Святые источники, пустынь Феодосия Иерусалимского и пасека
Начало: Анапа
Расписание: в воскресенье 7-30
11 авг в 07:30
14 авг в 07:30
1 400 за человека
Крымский мост и старинная Керчь
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Крымский мост и старинная Керчь: индивидуальная экскурсия
Проедьте по Крымскому мосту, поднимитесь на гору Митридат и посетите храм Иоанна Предтечи. Уникальная экскурсия по древней Керчи ждет вас
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    21 июля 2024
    Пять топовых мест в городе Анапа
    Привет всем мне понравилось поездка на кипарисовое озеро, а также увидеть крест оберегающий город Анапу где я выбил сам себе монету. Было прекрасная возможность посетить ласточкины гнезда на высоте 300м. Это была замечательная поездка. А водитель был прекрасным экскурсоводом.
  • Л
    Людмила
    17 июля 2024
    Пять топовых мест в городе Анапа
    Мы увидели 5 топовых мест Анапы: кипарисовое озеро, площадка на ласточкиных гнездах, место начала кавказских гор, дегустация рядом с лавандовой
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    лужайкой. Самое приятное впечатление у нас осталось от площадки на ласточкиных гнездах и от замечательного водителя джипа патриот Николая Николаевича. Необходимо дать больше времени на площадку - там супер виды и дикая красота! Николаю спасибо за то,что он настоящий, очень приятный человек! Хотелось добавить экскурсовода для получения полной информации по маршруту - получается, что Николай Николаевич рассказал нам то,что знает сам, но никак это нельзя назвать экскурсией

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Экскурсии по Святым местам»

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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Лавандовые поля
  9. Горгиппия
  10. Озеро Абрау
Сколько стоит экскурсия по Анапе в августе 2024
Сейчас в Анапе в категории "Экскурсии по Святым местам" можно забронировать 3 экскурсии от 1 350 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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