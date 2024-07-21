4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Пять топовых мест в городе Анапа: Кипарисовое озеро, 800 ступеней, храм Святой Варвары
Побывайте на Кипарисовом озере, смотровой площадке «800 ступеней», в храме Святой Варвары, у начала Кавказских гор и на смотровой площадке у Поклонного креста
Начало: Забираем с адреса проживания туриста
Расписание: 8:30,14:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 350₽ за человека
6 часов
Групповая
Расписание: в воскресенье 7-30
11 авг в 07:30
14 авг в 07:30
1 400₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Крымский мост и старинная Керчь: индивидуальная экскурсия
Проедьте по Крымскому мосту, поднимитесь на гору Митридат и посетите храм Иоанна Предтечи. Уникальная экскурсия по древней Керчи ждет вас
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий21 июля 2024Привет всем мне понравилось поездка на кипарисовое озеро, а также увидеть крест оберегающий город Анапу где я выбил сам себе монету. Было прекрасная возможность посетить ласточкины гнезда на высоте 300м. Это была замечательная поездка. А водитель был прекрасным экскурсоводом.
- ЛЛюдмила17 июля 2024Мы увидели 5 топовых мест Анапы: кипарисовое озеро, площадка на ласточкиных гнездах, место начала кавказских гор, дегустация рядом с лавандовой
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Экскурсии по Святым местам»
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