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лужайкой. Самое приятное впечатление у нас осталось от площадки на ласточкиных гнездах и от замечательного водителя джипа патриот Николая Николаевича. Необходимо дать больше времени на площадку - там супер виды и дикая красота! Николаю спасибо за то,что он настоящий, очень приятный человек! Хотелось добавить экскурсовода для получения полной информации по маршруту - получается, что Николай Николаевич рассказал нам то,что знает сам, но никак это нельзя назвать экскурсией