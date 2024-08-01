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за пару дней (не заранее), возможность поэтому Лефкадия отказались за адекватные деньги провести дегустацию. Мария предложила заменить на другую винодельню (Сухая гора) и она нам очень понравилась: для нас была индивидуальная экскурсия с дегустацией, а сама винодельня очень уютная и даже, как будто,"семейная". Шато пино тоже понравилась, там потрясающий вид, очень интересно всё устроено и очень вкусные улитки). На обед мы заехали в потрясающий ресторанчик при ещё одной винодельне, по рекомендации Марии, и это был, пожалуй, самый вкусный ресторан из тех, что мы посещали в регионе. За это Марии отдельная благодарность!