Однодневные – экскурсии в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Анапе, цены от 9 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Долина лотосов - поездка из Анапы
На машине
3 отзыва
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Долина лотосов - поездка из Анапы
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию в Анапу, чтобы увидеть Долину лотосов и Ахтанизовский лиман. Катер, легенды и природа полуострова Тамань ждут вас
Начало: По договорённости
9 авг в 12:30
10 авг в 08:30
12 000 за всё до 5 чел.
Шато Пино и русская Швейцария
На машине
10 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы
Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией
Начало: В районе Анапского шоссе
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
12 000 за всё до 8 чел.
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
На машине
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина
Начало: От отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    1 августа 2024
    Долина лотосов - поездка из Анапы
    Экскурсия очень понравилась, быстрая поездка на катере, невероятно красивые лотосы и волнистое море. Экскурсовод интересно рассказывал исторические факты.
  • Д
    Дмитрий
    27 июля 2024
    Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
    С Марией было очень интресно общаться. Мы много узнали не только о производстве вина в регионе, но и в целом об Анапе. Спасибо ей большое за отличный день!
  • O
    Olga
    17 июля 2024
    Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
    Безумно рада знакомству с Марией. Провели самый замечательный день в поездке по винодельческим хозяйствам. Чистая новая машина, уверенный водитель. Мария
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    всю дорогу занимала нас рассказами о практике местных виноделов, историю самого производства вина в России. Это было очень важно - приятный собеседник в процессе поездки. Когда выпьешь вкусного вина тянет поговорить))) Мария любезно предложила помочь с фотографированием. Это реально сокращает потерю бесценного времени. Поездка была спланирована на 100% под наш запрос. Для обеда Мария выбрала ресторан в хозяйстве Нестерова. 🔥🔥🔥 Совместили дегустацию и вкуснейший обед. Всем рекомендую посещение красивейших виноделен именно в компании элегантной и обаятельной Марии 💙💙💙

  • А
    Алина
    15 июля 2024
    Шато Пино и русская Швейцария
    Благодарим Владимир за потрясающую экскурсию! Нам все очень понравилось, мы в восторге! Владимир очень приятный, вежливый и интересный собеседник, мы
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    не заметили, как пролетело время. Сами винодельни очень красивые, прекрасные ландшафты, российское вино приятно удивило. Всем рекомендую экскурсия у Владимир, большой плюс, что маршрут можно скорректировать под запрос!

    Благодарим Владимир за потрясающую экскурсию! Нам все очень понравилось, мы в восторге! Владимир очень приятный, вежливыйБлагодарим Владимир за потрясающую экскурсию! Нам все очень понравилось, мы в восторге! Владимир очень приятный, вежливыйБлагодарим Владимир за потрясающую экскурсию! Нам все очень понравилось, мы в восторге! Владимир очень приятный, вежливыйБлагодарим Владимир за потрясающую экскурсию! Нам все очень понравилось, мы в восторге! Владимир очень приятный, вежливый
  • А
    Александр
    18 июня 2024
    Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
    Экскурсия очень понравилась. Мария - профессиональный гид с большим опытом, при этом очень приятная и легкая в общении. Мы забронировали экскурсию
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    за пару дней (не заранее), возможность поэтому Лефкадия отказались за адекватные деньги провести дегустацию. Мария предложила заменить на другую винодельню (Сухая гора) и она нам очень понравилась: для нас была индивидуальная экскурсия с дегустацией, а сама винодельня очень уютная и даже, как будто,"семейная". Шато пино тоже понравилась, там потрясающий вид, очень интересно всё устроено и очень вкусные улитки). На обед мы заехали в потрясающий ресторанчик при ещё одной винодельне, по рекомендации Марии, и это был, пожалуй, самый вкусный ресторан из тех, что мы посещали в регионе. За это Марии отдельная благодарность!

  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Шато Пино и русская Швейцария
    Спасибо Владимир! Очень уютная получилась Экскурсия - советуем однозначно!
  • В
    Владимир
    27 мая 2024
    Шато Пино и русская Швейцария
    Очень хороший знающий гид, умеющий показать больше, чем ожидаешь
  • Т
    Татьяна
    11 августа 2023
    Долина лотосов - поездка из Анапы
    Ездили с друзьями. Всё очень понравилось. Спасибо большое организаторам.
    Ездили с друзьями. Всё очень понравилось. Спасибо большое организаторамЕздили с друзьями. Всё очень понравилось. Спасибо большое организаторамЕздили с друзьями. Всё очень понравилось. Спасибо большое организаторам
  • С
    Сергей
    28 августа 2022
    Долина лотосов - поездка из Анапы
    Любая экскурсия зависит от организатора. Нам с этим очень повезло! Сергей интересный рассказчик и собеседник,отвечал на все наши вопросы. Объяснил,как
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    лучше провести свободное время. Довёз нас с места до места. Очень позитивный и весёлый. Приехали в хорошем настроении, очень довольны. Огромное спасибо!

    Любая экскурсия зависит от организатора. Нам с этим очень повезло! Сергей интересный рассказчик и собеседник,отвечал на

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Однодневные»

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  3. Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
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  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Лавандовые поля
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в августе 2024
Сейчас в Анапе в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 9 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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