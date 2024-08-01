5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Долина лотосов - поездка из Анапы
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию в Анапу, чтобы увидеть Долину лотосов и Ахтанизовский лиман. Катер, легенды и природа полуострова Тамань ждут вас
Начало: По договорённости
9 авг в 12:30
10 авг в 08:30
12 000₽ за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы
Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией
Начало: В районе Анапского шоссе
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина
Начало: От отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 августа 2024Экскурсия очень понравилась, быстрая поездка на катере, невероятно красивые лотосы и волнистое море. Экскурсовод интересно рассказывал исторические факты.
- ДДмитрий27 июля 2024С Марией было очень интресно общаться. Мы много узнали не только о производстве вина в регионе, но и в целом об Анапе. Спасибо ей большое за отличный день!
- OOlga17 июля 2024Безумно рада знакомству с Марией. Провели самый замечательный день в поездке по винодельческим хозяйствам. Чистая новая машина, уверенный водитель. Мария
- ААлина15 июля 2024Благодарим Владимир за потрясающую экскурсию! Нам все очень понравилось, мы в восторге! Владимир очень приятный, вежливый и интересный собеседник, мы
- ААлександр18 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Мария - профессиональный гид с большим опытом, при этом очень приятная и легкая в общении. Мы забронировали экскурсию
- ЛЛюдмила27 мая 2024Спасибо Владимир! Очень уютная получилась Экскурсия - советуем однозначно!
- ВВладимир27 мая 2024Очень хороший знающий гид, умеющий показать больше, чем ожидаешь
- ТТатьяна11 августа 2023Ездили с друзьями. Всё очень понравилось. Спасибо большое организаторам.
- ССергей28 августа 2022Любая экскурсия зависит от организатора. Нам с этим очень повезло! Сергей интересный рассказчик и собеседник,отвечал на все наши вопросы. Объяснил,как
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Однодневные»
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