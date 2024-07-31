По крышам – экскурсии в Анапе

Найдено 4 экскурсии в категории «По крышам» в Анапе, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Анапы в заповедный Утриш
На машине
82 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Анапы в заповедный Утриш: природа и мифы
Путешествие в Утриш из Анапы: реликтовые рощи, горные панорамы, мифы о Прометее и прогулка по живописным тропам. Подходит для активных путешественников
Начало: Анапа, памятник Ленину
Завтра в 08:30
6 авг в 13:00
8 000 за всё до 5 чел.
Кипарисовое озеро долины Сукко
На машине
91 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Горные панорамы Анапы и тайны долины Сукко
Прогулка по живописной долине Сукко с посещением Кипарисового озера. Уникальные виды, высокогорные панорамы и интересные факты о местной природе и истории
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Завтра в 08:30
6 авг в 13:00
8 000 за всё до 5 чел.
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
На машине
31 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
9 400 за всё до 4 чел.
Анапа - первое знакомство
На машине
42 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Завтра в 15:00
6 авг в 10:30
5 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    31 июля 2024
    Из Анапы в заповедный Утриш
    Прекрасно провели время! Получили именно тот опыт, который хотели! Очень советуем, привет Юрию!
    Прекрасно провели время! Получили именно тот опыт, который хотели! Очень советуем, привет Юрию!Прекрасно провели время! Получили именно тот опыт, который хотели! Очень советуем, привет Юрию!Прекрасно провели время! Получили именно тот опыт, который хотели! Очень советуем, привет Юрию!
  • С
    Светлана
    27 июля 2024
    Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
    Все было супео! Мария учла наши пожелания по корректировке маршрута, удалось посмотреть и местные красоты и виноградники с дегустацией 🍷 Мария очень приятная и доброжелательная 😇 Рекомендую 🫶
  • И
    Инна
    24 июля 2024
    Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
    Мария отличный собеседник, профессиональный ГИД. Нам очень понравилось ее отношение к Анапе, переживание за весь край. Обязательно будем рекомендовать этого экскурсовода.
  • А
    Арина
    19 июля 2024
    Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
    Потрясающая прогулка, потрясающий гид! Ни разу не пожалели, что съездили! 😍
  • С
    Светлана
    30 июня 2024
    Из Анапы в заповедный Утриш
    Экскурсию из Анапы в заповедник Утриш нам проводил экскурсовод Юрий. Всё прошло отлично! Юрий сводил нас на ласточкино гнездо- очень
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    интересное и атмосферное место, откуда открываются потрясающие виды на Анапу и море. А потом мы поехали в Утриш. Рассказ и поход по Утришу прошёл на ура, лучше не придумаешь. Мы походили по лесным тропкам, потрогали деревья,,побывали на смотровых площадках, поели ягоды и конечно же искупались. Детям Юра показал как ловить крабов:) впечатления от поездки остались просто необыкновенные. Спасибо нашему экскурсоводу. Рекомендую на 110%

  • А
    Анна
    9 ноября 2023
    Из Анапы в заповедный Утриш
    Эта экскурсия напоминает душевную прогулку с давним другом по новым заповедным местам. Здесь важна не подача информации, а теплота и красота места. Это очень красиво!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Анапы в заповедный Утриш
  2. Кипарисовое озеро долины Сукко
  3. Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
  4. Анапа - первое знакомство
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Лавандовые поля
  9. Горгиппия
  10. Озеро Абрау
Сколько стоит экскурсия по Анапе в августе 2024
Сейчас в Анапе в категории "По крышам" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 9 400. Туристы уже оставили гидам 246 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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