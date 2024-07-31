4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Анапы в заповедный Утриш: природа и мифы
Путешествие в Утриш из Анапы: реликтовые рощи, горные панорамы, мифы о Прометее и прогулка по живописным тропам. Подходит для активных путешественников
Начало: Анапа, памятник Ленину
Завтра в 08:30
6 авг в 13:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Горные панорамы Анапы и тайны долины Сукко
Прогулка по живописной долине Сукко с посещением Кипарисового озера. Уникальные виды, высокогорные панорамы и интересные факты о местной природе и истории
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Завтра в 08:30
6 авг в 13:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Водная прогулка
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Завтра в 15:00
6 авг в 10:30
5 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий31 июля 2024Прекрасно провели время! Получили именно тот опыт, который хотели! Очень советуем, привет Юрию!
- ССветлана27 июля 2024Все было супео! Мария учла наши пожелания по корректировке маршрута, удалось посмотреть и местные красоты и виноградники с дегустацией 🍷 Мария очень приятная и доброжелательная 😇 Рекомендую 🫶
- ИИнна24 июля 2024Мария отличный собеседник, профессиональный ГИД. Нам очень понравилось ее отношение к Анапе, переживание за весь край. Обязательно будем рекомендовать этого экскурсовода.
- ААрина19 июля 2024Потрясающая прогулка, потрясающий гид! Ни разу не пожалели, что съездили! 😍
- ССветлана30 июня 2024Экскурсию из Анапы в заповедник Утриш нам проводил экскурсовод Юрий. Всё прошло отлично! Юрий сводил нас на ласточкино гнездо- очень
- ААнна9 ноября 2023Эта экскурсия напоминает душевную прогулку с давним другом по новым заповедным местам. Здесь важна не подача информации, а теплота и красота места. Это очень красиво!!!
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