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интересное и атмосферное место, откуда открываются потрясающие виды на Анапу и море. А потом мы поехали в Утриш. Рассказ и поход по Утришу прошёл на ура, лучше не придумаешь. Мы походили по лесным тропкам, потрогали деревья,,побывали на смотровых площадках, поели ягоды и конечно же искупались. Детям Юра показал как ловить крабов:) впечатления от поездки остались просто необыкновенные. Спасибо нашему экскурсоводу. Рекомендую на 110%