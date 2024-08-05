6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная поездка в Этнографический комплекс Атамань
Начало: Новороссийская 310
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
9 часов
Групповая
Романтическое путешествие: озеро Абрау и Старый парк
Начало: Г. Анапа, ул Шевченко,177
Расписание: По четвергам в 8:00
29 авг в 08:00
5 сен в 08:00
2 000₽ за человека
3 часа
Билеты
Поездка на шоу в замок «Львиная голова» (до 6 мест бизнес-класс)
Начало: Ул. Новороссийская, 310, Анапа
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
4 900₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «По пригородам»
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