По пригородам – экскурсии в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «По пригородам» в Анапе, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Индивидуальная поездка в Этнографический комплекс Атамань
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная поездка в Этнографический комплекс Атамань
Начало: Новороссийская 310
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Романтическое путешествие: озеро Абрау и Старый парк
На автобусе
9 часов
Групповая
Романтическое путешествие: озеро Абрау и Старый парк
Начало: Г. Анапа, ул Шевченко,177
Расписание: По четвергам в 8:00
29 авг в 08:00
5 сен в 08:00
2 000 за человека
Поездка на шоу в замок «Львиная голова» (до 6 мест бизнес-класс)
3 часа
Билеты
Поездка на шоу в замок «Львиная голова» (до 6 мест бизнес-класс)
Начало: Ул. Новороссийская, 310, Анапа
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
4 900 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «По пригородам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная поездка в Этнографический комплекс Атамань
  2. Романтическое путешествие: озеро Абрау и Старый парк
  3. Поездка на шоу в замок «Львиная голова» (до 6 мест бизнес-класс)
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Лавандовые поля
  9. Горгиппия
  10. Озеро Абрау
Сколько стоит экскурсия по Анапе в августе 2024
Сейчас в Анапе в категории "По пригородам" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 15 000.
Забронируйте экскурсию в Анапе на 2024 год по пригородам, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам