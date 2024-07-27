3 часа
Водная прогулка
Рыбалка на катере с эхолотом: мини-группа в Анапе
Ловите рыбу на катере с эхолотом в Черном море, купайтесь и наслаждайтесь видами на Анапу. В конце приготовим улов в коптильне прямо на борту
Начало: Морской порт, ул. Ленина 1
Расписание: Ежедневно в 09:00 и 14:00 по погодным условиям и набору группы.
Сегодня в 17:00
Завтра в 06:00
3 290₽ за человека
скидка
10%
8 часов
Водная прогулка
Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском море
Погрузитесь в мир природы и релаксации: плантация лотосов, осетровое хозяйство и пляж с вулканической грязью ждут вас
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко,177
Расписание: среда; воскресенье в 8:15
7 авг в 08:00
9 авг в 08:00
15001 350₽ за человека
9 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Грязевой тур на Азовское море: Вулкан Гефест, пляж в ст. Голубицкая
Начало: Красноармейская ул., 20, Анапа
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина27 июля 2024Очень замечательная поездка. Лотосы шикарные.
- ААнастасия26 июля 2024Очень понравилось,и экскурсовод просто замечательный Лариса огромное спасибо,автобус удобный,новый,чистый,все просто супер
- nni55na2025 июля 2024Долина лотосов произвела впечатление, та на Азове медузы немного подпортили купание. А так все отлично!
- ААндрей19 июля 2024Хорошая прогулка. С рыбалкой немного не повезло, но удовольствие получили. Капитан Олег профессионал в своём деле
- ИИрина6 июля 2024Видели дельфинов. Искупались. Даже поймали рыбку. Было познавательно и интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Популярные экскурсии»
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