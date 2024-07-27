Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Анапе, цены от 1 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Рыбалка в мини-группе на катере с эхолотом
На катере
53 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Рыбалка на катере с эхолотом: мини-группа в Анапе
Ловите рыбу на катере с эхолотом в Черном море, купайтесь и наслаждайтесь видами на Анапу. В конце приготовим улов в коптильне прямо на борту
Начало: Морской порт, ул. Ленина 1
Расписание: Ежедневно в 09:00 и 14:00 по погодным условиям и набору группы.
Сегодня в 17:00
Завтра в 06:00
3 290 за человека
Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском море
На автобусе
На катере
скидка
10%
48 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском море
Погрузитесь в мир природы и релаксации: плантация лотосов, осетровое хозяйство и пляж с вулканической грязью ждут вас
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко,177
Расписание: среда; воскресенье в 8:15
7 авг в 08:00
9 авг в 08:00
15001 350 за человека
Грязевой тур на Азовское море: Вулкан Гефест, пляж в ст. Голубицкая
На автобусе
2 отзыва
9 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Грязевой тур на Азовское море: Вулкан Гефест, пляж в ст. Голубицкая
Начало: Красноармейская ул., 20, Анапа
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рыбалка в мини-группе на катере с эхолотом
  2. Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском море
  3. Грязевой тур на Азовское море: Вулкан Гефест, пляж в ст. Голубицкая
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Лавандовые поля
  9. Горгиппия
  10. Озеро Абрау
Сколько стоит экскурсия по Анапе в августе 2024
Сейчас в Анапе в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 3 290 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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