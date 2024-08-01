Все – экскурсии в Анапе

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Анапе, цены от 5 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
На машине
35 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Утриш и Кипарисовое озеро: эксклюзивный тур в Анапе
Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:00
6 500 за всё до 4 чел.
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
На машине
102 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор: путешествие по вашему сценарию
Погрузитесь в уникальный мир Анапы с экскурсией, созданной специально для вас. От исторических памятников до живописных природных локаций
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
9 авг в 08:30
10 авг в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Тамань: античная история и современное виноделие
На машине
32 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: Анапа, ул. Ленина
6 авг в 09:30
10 авг в 09:30
10 000 за всё до 6 чел.
Прогулка по заказнику Большой Утриш
Пешая
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по заказнику Большой Утриш
Пройти по кольцевому маршруту и увидеть самые красивые места заказника в окрестностях Анапы
Начало: Между Сукко и Большим Утришем
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
75006 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 августа 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Шикарная экскурсия,Анапа открылась с другой стороны,спасибо Ольге за прекрасный вечер
    Шикарная экскурсия,Анапа открылась с другой стороны,спасибо Ольге за прекрасный вечерШикарная экскурсия,Анапа открылась с другой стороны,спасибо Ольге за прекрасный вечер
  • Е
    Елена
    30 июля 2024
    Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
    Впервые заказывали экскурсию на данном сайте. Остались очень довольны. Так как должны были ехать с 4 детьми, включая двух совсем
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    маленьких, была масса вопросов. Организаторы ответили на вопросы и все объяснили. Накануне экскурсовод Сергей позвонил, напомнил о встрече. В день поездки внезапно заболел один ребенок, он с папой остался в гостинице. Поехала я одна с 3 детьми. Сергей был очень любезен, помогал сложить/разложить коляску, где-то подделать сумку, где-то сфотографировать на мой фотоаппарат. Экскурсия нам очень понравилась, Сергей рассказывал интересно, живым языком, некоторые вещи специально повторял несколько раз. Старался заинтересовать детей и чтобы они кое-что запомнили. Но выезжать нужно чем раньше, тем лучше, чтобы не собирать пробки. Потому как в сезон очень много туристов везде. Мы выехали в 8 утра. На Кипарисовое озеро мы успели до наплыва народа, а вот в Утрише уже было битком, на пляже можно было разве что стоя находиться. Несмотря на то, что я ездила с детьми разного возраста и предполагала, что мы половину не успеем из-за капризов, благодаря четкой работе Сергея, мы успели посетить все точки маршрута. Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода.

    Впервые заказывали экскурсию на данном сайте. Остались очень довольны. Так как должны были ехать с 4Впервые заказывали экскурсию на данном сайте. Остались очень довольны. Так как должны были ехать с 4Впервые заказывали экскурсию на данном сайте. Остались очень довольны. Так как должны были ехать с 4Впервые заказывали экскурсию на данном сайте. Остались очень довольны. Так как должны были ехать с 4Впервые заказывали экскурсию на данном сайте. Остались очень довольны. Так как должны были ехать с 4Впервые заказывали экскурсию на данном сайте. Остались очень довольны. Так как должны были ехать с 4Впервые заказывали экскурсию на данном сайте. Остались очень довольны. Так как должны были ехать с 4Впервые заказывали экскурсию на данном сайте. Остались очень довольны. Так как должны были ехать с 4
  • Ю
    Юлия
    30 июля 2024
    Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
    Спасибо Сергею за интересную экскурсию! Все понравилось: и рассказ, и комфортный автомобиль, и темп путешествия, и цена самая лучшая в Анапе!
  • Т
    Татьяна
    29 июля 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Сегодня были на экскурсии Ваша Анапа! Экскурсия - конструктор с Юлией. Впечатления потрясающие и от гида и от экскурсии. Начну
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    с того, что когда мы забронировали экскурсию, Юлия сразу перезвонила, мы обсудили все детали и она предложила нам более удобное время для нас, чтобы проехать без пробок, больше посмотреть и сделать очень красивые фото. Так и получилось. Всё прошло очень здорово! Мы посмотрели Ласточкины гнезда, Кипарисовое озеро, Большой Утриш, набережную с маяком в Анапе и ещё несколько красивых локаций по пути в спокойном темпе. Всю поездку Юлия рассказывала интересные исторические факты и моменты о жизни города. Атмосфера у нас сложилась приятная и непренужденная. Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролитело незаметно. Хочу отметить, что Юлия очень ответственная и приятная девушка, любящая своё дело! А ещё она прекрасный фотограф, у нас осталось очень много красивых фотографий напамять об Анапе. Спасибо Юлии за интересную экскурсию! Смело будем рекомендовать друзьями и знакомым. Семья из Омска.

  • С
    Сергей
    27 июля 2024
    Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
    «Сергей проявил себя опытным экскурсоводом. Очень интересно рассказал об истории Анапы и ее округа. Ответить на все наши вопросы! Спасибо ему за увлекательное путешествие!»
  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Отлично провели время! Экскурсовод Ольга- интересный рассказчик. Экскурсия была построена по нашим предпочтениям, в спокойном темпе. Рекомендую!
    Отлично провели время! Экскурсовод Ольга- интересный рассказчик. Экскурсия была построена по нашим предпочтениям, в спокойном темпе. Рекомендую!Отлично провели время! Экскурсовод Ольга- интересный рассказчик. Экскурсия была построена по нашим предпочтениям, в спокойном темпе. Рекомендую!Отлично провели время! Экскурсовод Ольга- интересный рассказчик. Экскурсия была построена по нашим предпочтениям, в спокойном темпе. Рекомендую!Отлично провели время! Экскурсовод Ольга- интересный рассказчик. Экскурсия была построена по нашим предпочтениям, в спокойном темпе. Рекомендую!Отлично провели время! Экскурсовод Ольга- интересный рассказчик. Экскурсия была построена по нашим предпочтениям, в спокойном темпе. Рекомендую!
  • С
    Сергей
    21 июля 2024
    Тамань: античная история и современное виноделие
    Всё интересно и познавательно! Раскопки древнего боспорского города Фанагория впечатляют - всем любителям древностей и истории рекомендую! Винзавод в Голубицкое Эстейт и экскурсия с дегустацией - тоже рекомендую (уже любителям вина и виноделия:)! Спасибо за интересную экскурсию!
  • Ж
    Жанна
    17 июля 2024
    Тамань: античная история и современное виноделие
    Замечательная экскурсия! Лидия заехала за нами на большой и комфортабельной машине с кондиционером (в такую жару это было важно), мы
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    ездили в Тамань, смотрели на раскопки, слушали лекцию, по территории мы передвигались на электробусе. Дальше мы поехали в ресторан Вилла Романов и на винодельню. Было очень интересно и познавательно. Виды потрясающие! И, конечно, мы уехали не с пустыми руками. Мы ездили вдвоем с сыном (9 лет), всю дорогу слушали с ним познавательные факты о местности, истории, морях, личностях. Лидия знает всё)) абсолютно на любую тему можно поговорить и будет интересно и взрослому и ребенку! От души рекомендую экскурсию! Лидия, спасибо Вам большое за этот день!

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  • Е
    Елена
    30 июня 2024
    Тамань: античная история и современное виноделие
    Спасибо гиду Лидии за замечательную экскурсию. Лидия забрала нас от места нашего проживания. Во время поездки до Таманского полуострова около
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    часа Лидия рассказала об истории края и подвела нас к тому, что мы увидели - раскопкам на Таманском полуострове. Затем была замечательная остановка на берегу Азовского моря,купание в чистейшем море. После этого мы посетили Голубицкую винодельню с дегустацией. Все организационные вопросы были решены на самом высоком уровне. Огромное спасибо за эту экскурсию Лидии. Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей и нашим виноделием.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Все»

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  4. Прогулка по заказнику Большой Утриш
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  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Лавандовые поля
  9. Горгиппия
  10. Озеро Абрау
Сколько стоит экскурсия по Анапе в августе 2024
Сейчас в Анапе в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 10 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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