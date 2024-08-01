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маленьких, была масса вопросов. Организаторы ответили на вопросы и все объяснили. Накануне экскурсовод Сергей позвонил, напомнил о встрече. В день поездки внезапно заболел один ребенок, он с папой остался в гостинице. Поехала я одна с 3 детьми. Сергей был очень любезен, помогал сложить/разложить коляску, где-то подделать сумку, где-то сфотографировать на мой фотоаппарат. Экскурсия нам очень понравилась, Сергей рассказывал интересно, живым языком, некоторые вещи специально повторял несколько раз. Старался заинтересовать детей и чтобы они кое-что запомнили. Но выезжать нужно чем раньше, тем лучше, чтобы не собирать пробки. Потому как в сезон очень много туристов везде. Мы выехали в 8 утра. На Кипарисовое озеро мы успели до наплыва народа, а вот в Утрише уже было битком, на пляже можно было разве что стоя находиться. Несмотря на то, что я ездила с детьми разного возраста и предполагала, что мы половину не успеем из-за капризов, благодаря четкой работе Сергея, мы успели посетить все точки маршрута. Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода.