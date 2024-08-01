4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборУтриш и Кипарисовое озеро: эксклюзивный тур в Анапе
Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор: путешествие по вашему сценарию
Погрузитесь в уникальный мир Анапы с экскурсией, созданной специально для вас. От исторических памятников до живописных природных локаций
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
9 авг в 08:30
10 авг в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: Анапа, ул. Ленина
6 авг в 09:30
10 авг в 09:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по заказнику Большой Утриш
Пройти по кольцевому маршруту и увидеть самые красивые места заказника в окрестностях Анапы
Начало: Между Сукко и Большим Утришем
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
75006 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 августа 2024Шикарная экскурсия,Анапа открылась с другой стороны,спасибо Ольге за прекрасный вечер
- ЕЕлена30 июля 2024Впервые заказывали экскурсию на данном сайте. Остались очень довольны. Так как должны были ехать с 4 детьми, включая двух совсем
- ЮЮлия30 июля 2024Спасибо Сергею за интересную экскурсию! Все понравилось: и рассказ, и комфортный автомобиль, и темп путешествия, и цена самая лучшая в Анапе!
- ТТатьяна29 июля 2024Сегодня были на экскурсии Ваша Анапа! Экскурсия - конструктор с Юлией. Впечатления потрясающие и от гида и от экскурсии. Начну
- ССергей27 июля 2024«Сергей проявил себя опытным экскурсоводом. Очень интересно рассказал об истории Анапы и ее округа. Ответить на все наши вопросы! Спасибо ему за увлекательное путешествие!»
- ЕЕлена26 июля 2024Отлично провели время! Экскурсовод Ольга- интересный рассказчик. Экскурсия была построена по нашим предпочтениям, в спокойном темпе. Рекомендую!
- ССергей21 июля 2024Всё интересно и познавательно! Раскопки древнего боспорского города Фанагория впечатляют - всем любителям древностей и истории рекомендую! Винзавод в Голубицкое Эстейт и экскурсия с дегустацией - тоже рекомендую (уже любителям вина и виноделия:)! Спасибо за интересную экскурсию!
- ЖЖанна17 июля 2024Замечательная экскурсия! Лидия заехала за нами на большой и комфортабельной машине с кондиционером (в такую жару это было важно), мы
- ЕЕлена30 июня 2024Спасибо гиду Лидии за замечательную экскурсию. Лидия забрала нас от места нашего проживания. Во время поездки до Таманского полуострова около
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «За городом и природа»
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