Анапа — один из древнейших городов России. Отправляясь на экскурсию, мы окунемся в её богатое, многовековое прошлое: увидим раскоп древнего греческого полиса и место, где находился «Кавказский Измаил».
Вы услышите легенду турецкой крепости. А еще узнаете, чем живет курорт сегодня. Изюминкой программы станет вид на Анапу с высоты птичьего полёта.
А главное, вы можете дополнить свою экскурсию посещением одной из самых популярных локаций: «Ласточкины гнезда», Кипарисы, Утриш, Варваровское ущелье.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
трансфер,
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
питание,
билеты на согласованные мероприятия.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер
Услуги гида
Что не входит
Питание
Билеты на согласованные мероприятия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анапа. ул Крымская д. 99
Завершение: Анапа. ул. Крепостная д. 2 / 3
Когда и сколько длится
Когда: Четверг, суббота, воскресенье 8:00, 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Добавив дополнительные локации, можно увеличить время путешествия с доплатой из расчёта 1000 р в час.
По желанию можно включаются морская или конная прогулка, дегустация вина и меда.
Учту все ваши пожелания: время экскурсии, дополнительные остановки, интересующие темы.
А ещё я подскажу, как организовать свой отдых (чем заняться и что посетить)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.