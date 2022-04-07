25 веков у моря: обзорная прогулка по Анапе

Мы увидим раскоп древнего греческого полиса и место, где находился «Кавказский Измаил»

Индивидуальная
Мы увидим раскоп древнего греческого полиса и место, где находился «Кавказский Измаил».

Я расскажу легенду турецкой крепости.

А еще вы узнаете, чем живет курорт сегодня.

Изюминкой программы станет вид на Анапу с высоты птичьего полёта.
25 веков у моря: обзорная прогулка по Анапе
25 веков у моря: обзорная прогулка по Анапе
25 веков у моря: обзорная прогулка по Анапе
25 веков у моря: обзорная прогулка по Анапе
25 веков у моря: обзорная прогулка по Анапе

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник «Белая шляпа»
  • Триумфальная арка
  • Русские ворота
  • Памятник Бескровному
  • Музей-заповедник под открытым небом
  • Фонтан «Жемчужина Анапы»
  • Морской порт
  • Цветочные часы
  • Стела «Начало Кавказских гор»
  • Анапский маяк
Анапа — один из древнейших городов России. Отправляясь на экскурсию, мы окунемся в её богатое, многовековое прошлое: увидим раскоп древнего греческого полиса и место, где находился «Кавказский Измаил».
Вы услышите легенду турецкой крепости. А еще узнаете, чем живет курорт сегодня. Изюминкой программы станет вид на Анапу с высоты птичьего полёта.
А главное, вы можете дополнить свою экскурсию посещением одной из самых популярных локаций: «Ласточкины гнезда», Кипарисы, Утриш, Варваровское ущелье.

Важно знать:

    В стоимость экскурсии включено:

    • трансфер,
    • услуги гида.

    Туристы оплачивают самостоятельно:

    • питание,
    • билеты на согласованные мероприятия.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Питание
    • Билеты на согласованные мероприятия
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Анапа. ул Крымская д. 99
    Завершение: Анапа. ул. Крепостная д. 2 / 3
    Когда и сколько длится
    Когда: Четверг, суббота, воскресенье 8:00, 15:00
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Добавив дополнительные локации, можно увеличить время путешествия с доплатой из расчёта 1000 р в час.
    • По желанию можно включаются морская или конная прогулка, дегустация вина и меда.
    • Учту все ваши пожелания: время экскурсии, дополнительные остановки, интересующие темы.
    • А ещё я подскажу, как организовать свой отдых (чем заняться и что посетить)
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Четверг, суббота, воскресенье 8:00, 15:00

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