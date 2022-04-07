Анапа — один из древнейших городов России. Отправляясь на экскурсию, мы окунемся в её богатое, многовековое прошлое: увидим раскоп древнего греческого полиса и место, где находился «Кавказский Измаил».

Вы услышите легенду турецкой крепости. А еще узнаете, чем живет курорт сегодня. Изюминкой программы станет вид на Анапу с высоты птичьего полёта.

А главное, вы можете дополнить свою экскурсию посещением одной из самых популярных локаций: «Ласточкины гнезда», Кипарисы, Утриш, Варваровское ущелье.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: