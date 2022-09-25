Встреча группы в аэропорту г. Беслан «Владикавказ».
Трансфер до Магаса с 13:00-14:00.
Рекомендованные рейсы:
Обед в ресторане «Лучи».
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Заселение в апартаментах в Армхи или отель «Джейрах».
Завтрак в отеле.
Выезд в горную часть.
Экскурсия по горной Ингушетии.
Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
Башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.
Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
13:00 Обед в этническом кафе «Легенды Гор».
Вы попробуете национальные ингушские блюда.
Продолжение экскурсии.
Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
Эгикал – крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии, Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.
Башенный комплекс «Хамхи» – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Древний христианский храм Тхаба-Ерды.
Этот старинный храм был возведен примерно в VIII ст. Существуют сведения, что приказ о строительстве храма отдала царица Тамара.
Заезд к знаменитым башням Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».
Башенный комплекс «Эгикал», который является колыбелью нации, где находятся самые древние постройки и захоронения XII-XVII века.
Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах.
Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
18:00 Ужин (за доп. плату).
Завтрак в отеле.
Выезд в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии.
Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения.
Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий – найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола.
Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.
Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье.
Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье.
Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.
Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).
Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.
А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами – старинной башне Курта и Тага.
Обед (за доп. плату).
Экскурсия по городу Владикавказ.
Заселение в отель «Царское» (или равноценная замена).
Ужин (за доп. плату).
7:30 Завтрак в отеле.
8:30 Выезд в Верхнюю Балкарию, где вы посетите:
Шато-Эркен.
Это удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема.
Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом
13:30 Обед.
Голубые озера –одно из самых таинственных мест на земле.
Черекское ущелье.
Это гордость и жемчужина Кабардино-Балкарской республики.
Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены в Черекском районе.
Аушигерский термальный источник с уникальным составом воды и температурой около 50С. (за дополнительную плату).
Возвращение в отель.
Ужин (за дополнительную плату)
Завтрак.
Прощание с группой.
Трансфер до аэропорта (за доп. плату) Яндекс Такси (отель «Царское» – аэропорт «Владикавказ» 500-600 руб.).
Рекомендованные рейсы:
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
27800
Стоимость тура при одноместном размещении (single)
33800
Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
25020
Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin) c 1.04.2023
30500
Стоимость тура при одноместном размещении (single) c 1.04.2023
36500
Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении c 1.04.2023
27500
В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение — 1 500 руб. /сутки.
Апартаменты в горной Ингушетии в 5 минутах от ЛОК «Армхи».
Гостевой дом «Джейрах» с прямым выходом к лыжным трассам расположен в селе Джейрах. Гости могут отдохнуть в саду и на террасе. Предоставляется бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
В числе удобств шкаф для одежды. Из некоторых номеров гостевого дома «Джейрах» открывается вид на реку. В каждом номере имеется чайник. В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната с феном и постельное белье.
Мини-гостиница «Царское» расположена во Владикавказе, в 2,1 км от Республиканского стадиона «Спартак» и в 2,6 км от Владикавказа. Мини-гостиница находится примерно в 5,7 км от Карцы, в 6,1 км от станции Орджоникидзе и в 6,6 км от Западного Орджоникидзе. Расстояние до Октябрьского составляет 8,6 км, а до Камбилеевского — 10 км.
В номерах мини-гостиницы есть шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и тапочками.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
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