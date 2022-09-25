5 счастливых дней на Кавказе

Добро пожаловать за впечатлениями в Ингушетию

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Добро пожаловать за впечатлениями в Ингушетию, Осетию и Верхнюю Балкарию! Каждая республика не похожа на другую, но вместе их объединяют горный колорит Кавказа добрые, гостеприимные люди и вкусная национальная еда!
5 счастливых дней на Кавказе
5 счастливых дней на Кавказе
5 счастливых дней на Кавказе
5 счастливых дней на Кавказе
5 счастливых дней на Кавказе
5 счастливых дней на Кавказе
5 счастливых дней на Кавказе
5 счастливых дней на Кавказе
5 счастливых дней на Кавказе
5 счастливых дней на Кавказе
5 счастливых дней на Кавказе
5 счастливых дней на Кавказе
5 счастливых дней на Кавказе
5 счастливых дней на Кавказе
5 счастливых дней на Кавказе
5 счастливых дней на Кавказе
5 счастливых дней на Кавказе
5 счастливых дней на Кавказе
5 счастливых дней на Кавказе
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Кавказская кухня
Кавказская кухня
Познакомимся с национальной кухней и обязательно ее полюбим
Вовнушки
Вовнушки
Посетим признанный шедевр средневековой башенной архитектуры — предмет особой гордости ингушей
Эгикал
Эгикал
Съездим в один из крупнейших средневековых башенных комплексов
Полный релакс
Полный релакс
Отдохнем в Аушигерском термальном источнике с уникальным составом воды и температурой около 50°C
Голубые озера
Голубые озера
Отправимся в одно из самых таинственных мест на земле

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по равнинной части Ингушетии

Встреча группы в аэропорту г. Беслан «Владикавказ».

Трансфер до Магаса с 13:00-14:00.

Рекомендованные рейсы:

  • из Москвы: Победа 195 (09:35-13:10), S7 2153 (10:15-13:50), а/к Pegas fly (09:35-12:05), LLC «Nord Wind» 303 (13:15-16:55);
  • из Санкт-Петербурга: Победа 507 (08:40-12:55).

Обед в ресторане «Лучи».

Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

Заселение в апартаментах в Армхи или отель «Джейрах».

Встреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части Ингушетии
2 день

Экскурсия по горной Ингушетии

Завтрак в отеле.

Выезд в горную часть.

Экскурсия по горной Ингушетии.

Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.

Башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.

Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.

Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

13:00 Обед в этническом кафе «Легенды Гор».

Вы попробуете национальные ингушские блюда.

Продолжение экскурсии.

Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.

Эгикал – крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии, Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.

Башенный комплекс «Хамхи» – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.

Древний христианский храм Тхаба-Ерды.

Этот старинный храм был возведен примерно в VIII ст. Существуют сведения, что приказ о строительстве храма отдала царица Тамара.

Заезд к знаменитым башням Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».

Башенный комплекс «Эгикал», который является колыбелью нации, где находятся самые древние постройки и захоронения XII-XVII века.

Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах.

Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.

18:00 Ужин (за доп. плату).

Экскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной Ингушетии
3 день

Обзорная экскурсия по Осетии

Завтрак в отеле.

Выезд в Осетию.

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии.

Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.

Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения.

Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий – найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола.

Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.

Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье.

Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.

Фиагдонское ущелье.

Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.

Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).

Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.

А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами – старинной башне Курта и Тага.

Обед (за доп. плату).

Экскурсия по городу Владикавказ.

Заселение в отель «Царское» (или равноценная замена).

Ужин (за доп. плату).

Обзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по Осетии
4 день

Экскурсия по Верхней Балкарии

7:30 Завтрак в отеле.

8:30 Выезд в Верхнюю Балкарию, где вы посетите:

Шато-Эркен.

Это удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема.

Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом

13:30 Обед.

Голубые озера –одно из самых таинственных мест на земле.

Черекское ущелье.

Это гордость и жемчужина Кабардино-Балкарской республики.

Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены в Черекском районе.

Аушигерский термальный источник с уникальным составом воды и температурой около 50С. (за дополнительную плату).

Возвращение в отель.

Ужин (за дополнительную плату)

Экскурсия по Верхней БалкарииЭкскурсия по Верхней БалкарииЭкскурсия по Верхней БалкарииЭкскурсия по Верхней Балкарии
5 день

Отъезд

Завтрак.

Прощание с группой.

Трансфер до аэропорта (за доп. плату) Яндекс Такси (отель «Царское» – аэропорт «Владикавказ» 500-600 руб.).

Рекомендованные рейсы:

  • Владикавказ – Москва Аэрофлот SU 1043 (11:40-14:20);
  • Владикавказ – Москва Nordwind N4 304 (17:55-21:35);
  • Владикавказ – Санкт-Петербург Победа 508 (13:30-17:35).

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)

27800

Стоимость тура при одноместном размещении (single)

33800

Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении

25020

Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin) c 1.04.2023

30500

Стоимость тура при одноместном размещении (single) c 1.04.2023

36500

Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении c 1.04.2023

27500

В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение — 1 500 руб. /сутки.

Варианты проживания

Апартаменты

2 ночи

Апартаменты в горной Ингушетии в 5 минутах от ЛОК «Армхи».

АпартаментыАпартаментыАпартаментыАпартаментыАпартаментыАпартаментыАпартаментыАпартаментыАпартаментыАпартаменты

Джейрах

2 ночи

Гостевой дом «Джейрах» с прямым выходом к лыжным трассам расположен в селе Джейрах. Гости могут отдохнуть в саду и на террасе. Предоставляется бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.

В числе удобств шкаф для одежды. Из некоторых номеров гостевого дома «Джейрах» открывается вид на реку. В каждом номере имеется чайник. В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната с феном и постельное белье.

ДжейрахДжейрахДжейрахДжейрахДжейрах

Царское

2 ночи

Мини-гостиница «Царское» расположена во Владикавказе, в 2,1 км от Республиканского стадиона «Спартак» и в 2,6 км от Владикавказа. Мини-гостиница находится примерно в 5,7 км от Карцы, в 6,1 км от станции Орджоникидзе и в 6,6 км от Западного Орджоникидзе. Расстояние до Октябрьского составляет 8,6 км, а до Камбилеевского — 10 км.

В номерах мини-гостиницы есть шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и тапочками.

ЦарскоеЦарскоеЦарскоеЦарскоеЦарскоеЦарскоеЦарское

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание по программе: завтраки, 2 обеда
  • Экскурсионный трансфер
  • Групповой трансфер от аэропорта до апартаментов
  • Экскурсии с гидом
  • Проживание в апартаментах в горной Ингушетии
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Медицинская страховка
  • Трансфер до аэропорта
  • Питание, не включенное в основную стоимость
  • Входные билеты (Эрзи, Даргавс, Шато-Эркен, Аушигерский термальный источник)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каких рейсах лучше лететь?

Рекомендованные рейсы:

Вперед:

  • из Москвы: Победа 195 (09:35-13:10), S7 2153 (10:15-13:50), а/к Pegas fly (09:35-12:05), LLC «Nord Wind» 303 (13:15-16:55);
  • из Санкт-Петербурга: Победа 507 (08:40-12:55).

Обратно:

  • Владикавказ – Москва Аэрофлот SU 1043 (11:40-14:20);
  • Владикавказ – Москва Nordwind N4 304 (17:55-21:35);
  • Владикавказ – Санкт-Петербург Победа 508 (13:30-17:35).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
25 сен 2022
Этот тур можно считать ознакомительным, как первое знакомство с Кавказом. Первый день знакомство с участниками и обзорная экскурсия, дальше каждый день новая республика. Везде очень красиво, сделано миллион фото) вкусная еда. Гиды в каждой республике выбираются из местных и это правильно, потому что получаешь разные взгляды. Дни там пролетели очень быстро, интерес к республикам пробудили, теперь хочется поехать туда снова, но уже на подольше))
Ш
14 сен 2022
Всем доброго времени суток. Тур очень насыщенный. Организация на отличном уровне: встретили в аэропорте Беслан; дальше небольшая экскурсия по Магасу. Питание - нац. блюда (очень вкусно). Жил в апартаментах в горах (пятиэтажка новостройка). Квартира новая, всё на хорошем уровне. Не хватает, правда, микроволновки. Водитель-Адам, отлично водит, не гоняет, можно любые вопросы с ним порешать: от питания и покупок до прочих мелочей. Тур был такой: Ингушетия, Осетия, Кабардино-Балкария. На Кавказе не первый раз, но здесь везде было тоже очень интересно, расписывать не буду. Отдельно только отмечу гидов: Ингушетия горная-Хайрудин, Осетия-Алина, Кабардино-Балкария-Бузжигит. Все располагают к себе и отработали на все 100%. Компетентные и интересные, разносторонние.
Великолепно и душевно провёл время. Появилось желание снова приехать, но уже зимой. Спасибо.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
Д
12 янв 2023
Отличные гиды, знающие свое дело и свой регион, в котором живут. Организаторы постарались на отлично.

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