Что вас ожидает:

Исключительная красота курорта Гагры

История Гагры насчитывает две с лишним тысячи лет: город 🏙️ был основан ещё древними греками. С тех пор он побывал под властью генуэзцев, турков, а в конце концов — и русских. Здесь мы остановимся у Колоннады. Колоннада является визитной карточкой не только города, но и всей Абхазии. Не пропустите экскурсию ⛳ на Дачу Сталина. Экскурсия ⛳ по даче, которая сохранилась в своем первозданном виде проводится дополнительно и по желанию.

Богатая на растительность Пицунда

Своё название курорт получил благодаря соснам. Когда в эти места пришли древние греки, они были настолько впечатлены пьянящими ароматами хвои, что основанный здесь город 🏙️ назвали Питиунт или «сосновый». Здесь мы посмотрим с вами на Пицундский храм и Патриарший собор в честь Апостола Андрея Первозданного, построенный в начале Х века.

Высокогорное озеро Рица

Наиболее известное из всех природных чудес Абхазии. Озеро Рица сказочно красивое 🤩, чистое и волшебное. Длина его почти 2 км, а глубина — около 150 м. Озеро лежит в окружении причудливых хребтов на высоте 950 м над уровнем моря 🌊. Юпшарский каньон настоящий каменный мешок с высотой стен до 400 м. Голубое озеро уникально своим ультрамариновым цветом воды.

Новый Афон — город 🏙️ святынь

Город 🏙️ Новый Афон имеет древнюю историю, уходящую корнями в третий век нашей эры. Ещё в начале пятого века абхазскими народами на Анакопской горе была возведена крепость. Это один из красивейших старинных курортов, расположенных в небольшой по протяженности и очень уютной бухте на живописном Черноморском побережье. Здесь мы увидим Новоафонский мужской монастырь, расположенный у подножия Афонской горы ⛰️ и рукотворный водопад «подножие Иверской горы». Экскурсия ⛳ в Новоафонскую пещеру проводится дополнительно, по желанию.

Организационные детали:

Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии 🧭 в день перед началом экскурсии 🧭 до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;

Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.

Для прохождения границы РФ с Республикой Абхазия НЕОБХОДИМЫ ДОКУМЕНТЫ: