Что вас ожидает:
Исключительная красота курорта Гагры
История Гагры насчитывает две с лишним тысячи лет: город 🏙️ был основан ещё древними греками. С тех пор он побывал под властью генуэзцев, турков, а в конце концов — и русских. Здесь мы остановимся у Колоннады. Колоннада является визитной карточкой не только города, но и всей Абхазии. Не пропустите экскурсию ⛳ на Дачу Сталина. Экскурсия ⛳ по даче, которая сохранилась в своем первозданном виде проводится дополнительно и по желанию.
Богатая на растительность Пицунда
Своё название курорт получил благодаря соснам. Когда в эти места пришли древние греки, они были настолько впечатлены пьянящими ароматами хвои, что основанный здесь город 🏙️ назвали Питиунт или «сосновый». Здесь мы посмотрим с вами на Пицундский храм и Патриарший собор в честь Апостола Андрея Первозданного, построенный в начале Х века.
Высокогорное озеро Рица
Наиболее известное из всех природных чудес Абхазии. Озеро Рица сказочно красивое 🤩, чистое и волшебное. Длина его почти 2 км, а глубина — около 150 м. Озеро лежит в окружении причудливых хребтов на высоте 950 м над уровнем моря 🌊. Юпшарский каньон настоящий каменный мешок с высотой стен до 400 м. Голубое озеро уникально своим ультрамариновым цветом воды.
Новый Афон — город 🏙️ святынь
Город 🏙️ Новый Афон имеет древнюю историю, уходящую корнями в третий век нашей эры. Ещё в начале пятого века абхазскими народами на Анакопской горе была возведена крепость. Это один из красивейших старинных курортов, расположенных в небольшой по протяженности и очень уютной бухте на живописном Черноморском побережье. Здесь мы увидим Новоафонский мужской монастырь, расположенный у подножия Афонской горы ⛰️ и рукотворный водопад «подножие Иверской горы». Экскурсия ⛳ в Новоафонскую пещеру проводится дополнительно, по желанию.
Организационные детали:
- Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии 🧭 в день перед началом экскурсии 🧭 до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
- Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.
Для прохождения границы РФ с Республикой Абхазия НЕОБХОДИМЫ ДОКУМЕНТЫ:
- а) российский паспорт для граждан РФ от 18 лет;
- б) для иностранных граждан находящихся на территории РФ - паспорт (для граждан стран СНГ можно свои национальные паспорта или загранпаспорта. Для граждан Украины и Таджикистана только загранпаспорта, для гоаждан Узбекистана - специальное разрешение в виде стикера в паспорте на выезд из России в другую страну, иммиграционная карта (вид на жительство - документ, указывающий место, где они временно прописаны или проживают на территории РФ).
- В отношении жителей ДНР и ЛНР действует режим упрощённого въезда на территорию Республики Абхазия. Для въезда требуется внутренний паспорт гражданина с пропиской на территории ДНР или ЛНР, либо документ, удостоверяющий личность гражданина ДНР или ЛНР.
- в) для иностранцев (Европы, США и т. д. ) нужна многократная виза на въезд в Россию.
- г) дети до 18 лет - оригинал свидетельства о рождении с указанием гражданства (или паспорт от 14 лет) в сопровождении одного из родителей при совпадении фамилии или при наличии внесенных в паспорт родителей сведений о родстве.
- д) на сопровождение несовершеннолетнего (до 18 лет) без родителей - нотариально оформленная доверенность от одного из родителей с указанием выездом направления.