Абхазия за 36 часов: Гагра, Пицунда, Новый Афон и озеро Рица

Александр Т.
Александр Т. – Гид из Анапы
Один из красивейших городов Абхазии, сказочная Гагра, манит и притягивает к себе путешественников, а Пицунда — легендарный курорт в Абхазии, имевший совсем недавно всесоюзное значение, не утративший своей популярности и по сей день.

Во время тура, вы побываете в Гагре и Пицунде, заглянете на озеро Рица, отведаете вкуснейший мёд на пасеке и побываете в мужском монастыре в Новом Афоне.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 36 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

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Абхазия за 36 часов: Гагра, Пицунда, Новый Афон и озеро Рица
Абхазия за 36 часов: Гагра, Пицунда, Новый Афон и озеро Рица

Что вы увидите

  • Гагры
  • Пицунда
  • Озеро Рица
  • Новый Афон

Что вас ожидает:

    Исключительная красота курорта Гагры
    История Гагры насчитывает две с лишним тысячи лет: город 🏙️ был основан ещё древними греками. С тех пор он побывал под властью генуэзцев, турков, а в конце концов — и русских. Здесь мы остановимся у Колоннады. Колоннада является визитной карточкой не только города, но и всей Абхазии. Не пропустите экскурсию ⛳ на Дачу Сталина. Экскурсия ⛳ по даче, которая сохранилась в своем первозданном виде проводится дополнительно и по желанию.
    Богатая на растительность Пицунда
    Своё название курорт получил благодаря соснам. Когда в эти места пришли древние греки, они были настолько впечатлены пьянящими ароматами хвои, что основанный здесь город 🏙️ назвали Питиунт или «сосновый». Здесь мы посмотрим с вами на Пицундский храм и Патриарший собор в честь Апостола Андрея Первозданного, построенный в начале Х века.
    Высокогорное озеро Рица
    Наиболее известное из всех природных чудес Абхазии. Озеро Рица сказочно красивое 🤩, чистое и волшебное. Длина его почти 2 км, а глубина — около 150 м. Озеро лежит в окружении причудливых хребтов на высоте 950 м над уровнем моря 🌊. Юпшарский каньон настоящий каменный мешок с высотой стен до 400 м. Голубое озеро уникально своим ультрамариновым цветом воды.
    Новый Афон — город 🏙️ святынь
    Город 🏙️ Новый Афон имеет древнюю историю, уходящую корнями в третий век нашей эры. Ещё в начале пятого века абхазскими народами на Анакопской горе была возведена крепость. Это один из красивейших старинных курортов, расположенных в небольшой по протяженности и очень уютной бухте на живописном Черноморском побережье. Здесь мы увидим Новоафонский мужской монастырь, расположенный у подножия Афонской горы ⛰️ и рукотворный водопад «подножие Иверской горы». Экскурсия ⛳ в Новоафонскую пещеру проводится дополнительно, по желанию.

    Организационные детали:

    • Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии 🧭 в день перед началом экскурсии 🧭 до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
    • Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.

    Для прохождения границы РФ с Республикой Абхазия НЕОБХОДИМЫ ДОКУМЕНТЫ:

    • а) российский паспорт для граждан РФ от 18 лет;
    • б) для иностранных граждан находящихся на территории РФ - паспорт (для граждан стран СНГ можно свои национальные паспорта или загранпаспорта. Для граждан Украины и Таджикистана только загранпаспорта, для гоаждан Узбекистана - специальное разрешение в виде стикера в паспорте на выезд из России в другую страну, иммиграционная карта (вид на жительство - документ, указывающий место, где они временно прописаны или проживают на территории РФ).
    • В отношении жителей ДНР и ЛНР действует режим упрощённого въезда на территорию Республики Абхазия. Для въезда требуется внутренний паспорт гражданина с пропиской на территории ДНР или ЛНР, либо документ, удостоверяющий личность гражданина ДНР или ЛНР.
    • в) для иностранцев (Европы, США и т. д. ) нужна многократная виза на въезд в Россию.
    • г) дети до 18 лет - оригинал свидетельства о рождении с указанием гражданства (или паспорт от 14 лет) в сопровождении одного из родителей при совпадении фамилии или при наличии внесенных в паспорт родителей сведений о родстве.
    • д) на сопровождение несовершеннолетнего (до 18 лет) без родителей - нотариально оформленная доверенность от одного из родителей с указанием выездом направления.
    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    • Курортный сбор
    • Посещение Юпшарского каньона, Голубого озера, озера Рица
    • Страховка.
    Что не входит
    • Для взрослых сумма дополнительного сбора — 3000 руб.
    • Для детей до 11 лет сумма дополнительного сбора — 2700 руб.
    • По желанию:
    • Новоафонская пещера — 500 руб. (до 5 беспл. )
    • Дача Сталина — 250 руб. (до 5 беспл. )
    • Дегустация вина — 100 руб.
    Начало и место завершения
    🚩 ул. Шевченко, 123, Анапа
    Абхазия за 36 часов: Гагра, Пицунда, Новый Афон и озеро Рица
    Абхазия за 36 часов: Гагра, Пицунда, Новый Афон и озеро Рица
    Абхазия за 36 часов: Гагра, Пицунда, Новый Афон и озеро Рица
    Абхазия за 36 часов: Гагра, Пицунда, Новый Афон и озеро Рица

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Александр Т.
    Александр Т.
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