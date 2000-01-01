Приглашаем вас побывать в одном из самых живописных мест Краснодарского края, напоминающем...

4.3
11 отзывов
Приглашаем вас побывать в одном из самых живописных мест Краснодарского края, напоминающем швейцарские пейзажи — на озере Абрау-Дюрсо, где вы посмотрите шоу танцующих фонтанов.

По пути мы заедем в Новороссийск и в усадьбу Семигорье, где вы сможете приобрести фермерскую продукцию.
Абрау-Дюрсо на джипах
Абрау-Дюрсо на джипах
Абрау-Дюрсо на джипах
Абрау-Дюрсо на джипах
Абрау-Дюрсо на джипах
Абрау-Дюрсо на джипах
Абрау-Дюрсо на джипах

Наш маршрут:

  • Сначала мы заедем в усадьбу Семигорье — одно из самых известных винных хозяйств в Краснодарском крае. Здесь мы пребываем 20-30 минут чтобы насладиться видами, пофотографироваться, по желанию приобрести качественную продукцию собственного производства: вина и сыры.
  • Далее едем в Новороссийск, приезжаем на набережную, гуляем, отдыхаем, фотографируемся. Там же можно посетить изнутри легендарный артиллерийский крейсер «Михаил Кутузов» — единственный в мире сохранившийся представитель серии советских крейсеров. Теперь он — корабль-музей на вечной стоянке в городе-герое Новороссийске (стоимость 300 взрослый, дети 100, до 6- бесплатно). Остановка примерно 1.5 часа.
  • После едем в Абрау Дюрсо. Это Российская Швейцария! Изумрудное озеро, на котором можно поплавать на лодочках, окружающие горы не оставят равнодушными даже самых изысканных путешественников. Свободного времени около 2, 5 часа: кафе, выставки, прогулки по воде, арт-обьекты, по желанию посещается сам завод Абрау. В завершении легендарное и знаменитое шоу Фонтанов.

Бонус:

  • Поездка проходит на очень комфортных джипах FORD, с белым кожаным салоном, комфортнее Вы еще не ездили. Водители экскурсоводы— аккуратные, отзывчивые и рассказывающие обо всех местах экскурсии.

Важно:

  • Экскурсия проходит по набору группы (~каждые 2 дня) либо индивидуально (можно добавить локации и изменить полностью под Ваши предпочтения.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человекДля группы 1-5 человек
Взрослый
2 000 ₽
Детский (6-12 лет)
1 700 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • личные расходы и билеты в музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит по набору группы (~каждые 2 дня) либо индивидуально
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Экскурсия проходит по набору группы (~каждые 2 дня) либо индивидуально

Александр А.
Александр А.
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