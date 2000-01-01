Сначала мы заедем в усадьбу Семигорье — одно из самых известных винных хозяйств в Краснодарском крае. Здесь мы пребываем 20-30 минут чтобы насладиться видами, пофотографироваться, по желанию приобрести качественную продукцию собственного производства: вина и сыры.
Далее едем в Новороссийск, приезжаем на набережную, гуляем, отдыхаем, фотографируемся. Там же можно посетить изнутри легендарный артиллерийский крейсер «Михаил Кутузов» — единственный в мире сохранившийся представитель серии советских крейсеров. Теперь он — корабль-музей на вечной стоянке в городе-герое Новороссийске (стоимость 300 взрослый, дети 100, до 6- бесплатно). Остановка примерно 1.5 часа.
После едем в Абрау Дюрсо. Это Российская Швейцария! Изумрудное озеро, на котором можно поплавать на лодочках, окружающие горы не оставят равнодушными даже самых изысканных путешественников. Свободного времени около 2, 5 часа: кафе, выставки, прогулки по воде, арт-обьекты, по желанию посещается сам завод Абрау. В завершении легендарное и знаменитое шоу Фонтанов.
Бонус:
Поездка проходит на очень комфортных джипах FORD, с белым кожаным салоном, комфортнее Вы еще не ездили. Водители экскурсоводы— аккуратные, отзывчивые и рассказывающие обо всех местах экскурсии.
Важно:
Экскурсия проходит по набору группы (~каждые 2 дня) либо индивидуально (можно добавить локации и изменить полностью под Ваши предпочтения.
Цены на экскурсию
Для группы 1-7 человек
Для группы 1-5 человек
Взрослый
2 000 ₽
–
Детский (6-12 лет)
–
1 700 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
экскурсионное сопровождение
Что не входит
личные расходы и билеты в музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит по набору группы (~каждые 2 дня) либо индивидуально
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.